【公開日決定・公開劇場 第1弾 発表！】細田守監督『時をかける少女』4K、2026年7月3日より、全国リバイバル上映！

株式会社つみき(C)「時をかける少女」製作委員会2006

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）のリバイバル上映プロジェクトにて、公開20周年を記念し、4K版で上映される細田守監督『時をかける少女』。この度、2026年7月3日（金）より全国147館で上映されることが決定しました。

第1弾として発表される劇場は全国147館。詳細は下記の公開劇場一覧をご覧ください。今後も公開劇場は増える予定ですので、ぜひ第2弾の発表もお楽しみにお待ちください！

筒井康隆氏の原作をもとに、現代に生きる少女の等身大の青春と成長を描いた本作。躍動感あふれるアニメーションと瑞々しい物語は多くの観客の心を掴み、2006年7月の公開当時、わずか6館からスタートしながら口コミによって上映館が順次全国へと拡大。最終的には延べ100館以上に広がり、約40週にわたるロングラン上映を記録しました。さらに、アヌシー国際アニメーション映画祭での受賞をはじめとする数々の国際的評価を受け、監督・細田守の名を世界に知らしめた記念碑的作品です。

公開から20年を経た今なお、多くのファンを魅了し続ける本作が、4Kによってより鮮明な映像としてスクリーンに甦ります。ぜひこの機会に劇場でご鑑賞ください。（※4K素材での上映となりますが、劇場やスクリーン環境により2K上映となる場合があります。）

なお、本企画ではオリジナルの入場者特典の配布など、上映を盛り上げる様々な企画も予定しています。詳細は後日発表となりますので、続報を楽しみにお待ちください！

【公開情報】

『時をかける少女』4K

公開日：2026年7月3日（金）より全国上映

公開劇場：全国147館（公開劇場は順次追加予定です）



※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

※大人1,700円／高校生以下1,000円（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

配給：KADOKAWA、スタジオ地図LLP、Filmarks

【公開劇場】

［北海道］札幌シネマフロンティア、ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ江別、ディノスシネマズ苫小牧、イオンシネマ旭川駅前

［岩手］イオンシネマ江釣子

［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻、ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ（7/10～）

［山形］鶴岡まちなかキネマ（日程未定）

［福島］まちポレいわき

［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが

［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田、MOVIX伊勢崎

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、川越スカラ座（7/11～）、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷、シネプレックス幸手、シネマサンシャイン三郷、ユナイテッド・シネマ新座、深谷シネマ、ユナイテッド・シネマ入間

［千葉］京成ローザ10、キネマ旬報シアター（7/4～）、MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャイン ユーカリが丘、イオンシネマ市川妙典、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、成田HUMAXシネマズ

［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、MOVIX亀有、丸の内ピカデリー、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、Stranger、ユナイテッド・シネマ豊洲、キネカ大森、ユナイテッド・シネマとしまえん、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク（7/10～）、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、立川シネマシティ

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズゆめが丘（7/10～）、チネチッタ、109シネマズ川崎（7/10～）、イオンシネマ新百合ヶ丘、109シネマズ湘南、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド、MOVIX橋本

［新潟］シネ・ウインド、ユナイテッド・シネマ新潟、高田世界館（日程未定）

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原

［静岡］静岡シネ・ギャラリー、MOVIX清水、シネマイーラ（日程未定）、シネマサンシャインららぽーと沼津

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、中川コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、イオンシネマ長久手、MOVIX三好

［三重］イオンシネマ津南、109シネマズ四日市

［滋賀］イオンシネマ草津、イオンシネマ近江八幡

［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山、イオンシネマ高の原

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ三田ウッディタウン、豊岡劇場

［奈良］シネマサンシャイン大和郡山、ユナイテッド・シネマ橿原

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［鳥取］MOVIX日吉津

［岡山］イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷

［広島］MOVIX広島駅、イオンシネマ広島西風新都、シネマ尾道（7/4～）

［山口］MOVIX周南、シネマサンシャイン下関

［徳島］イオンシネマ徳島

［香川］イオンシネマ綾川

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI、イオンシネマ今治新都市

［高知］キネマミュージアム（日程未定）

［福岡］KBCシネマ、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、ユナイテッド・シネマ トリアス久山、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城、Yet Cinema Club（8/21～）

［佐賀］109シネマズ佐賀

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（7/4～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ（7/17～）

［沖縄］シネマパレット

※上映劇場が変更となる場合があります

【作品情報】

(C)「時をかける少女」製作委員会2006

2006年製作／日本／100分

・4K版：https://filmarks.com/movies/127774

・通常版：https://filmarks.com/movies/24544

監督：細田守

脚本：奥寺佐渡子

原作：筒井康隆

出演：仲里依紗、石田卓也、板倉光隆 他

主題歌：奥華子「ガーネット」

制作：マッドハウス

◆主な受賞歴、海外映画祭出品歴◆

＜国内＞日本アカデミー賞 最優秀アニメーション作品賞

＜海外＞シッチェス映画祭、釜山国際映画祭、アヌシー国際アニメーション映画祭、

ニューヨーク国際子ども映画祭、ブリュッセル・アニメーション映画祭

他多数

＜あらすじ＞

待ってられない未来がある。

筒井康隆の小説を再構築し、初のアニメーション映画化。タイムリープという、過去に飛べる能力を手にした女子高校生の真琴は、自分の過去をやり直していくうちに「人生のかけがえのない時間」の意味を見つけ出していく――。瑞々しいひと夏を描いた青春物語。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

・Filmarksリバイバル上映

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オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)