ペン軸が細くて軽量!スリムに持ち運べ、サッと取り出せるタッチペン 4タイプを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、極細・軽量設計でスリムに持ち運べ、サッと取り出して使えるタッチペン4タイプを4月中旬より新発売いたします。

基本操作向けでやわらかく安定したタッチ感のシリコンタイプ、軽い力でしっかり反応する超感度タイプ、イラストや文字が書きやすいディスクタイプ、滑りがよくスムーズな書き心地の導電繊維タイプの4種類をご用意しています。

また、胸ポケットなどに入れて持ち運ぶ際に便利なクリップを備えています。

基本操作向けで操作がスムーズ!

やわらかく安定したタッチ感の、シリコンタイプ

- ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。- 基本的なタッチやスクロール操作が可能です。- 初めてのタッチペンとしてもおすすめです。

高密度ファイバーチップで快適操作!

軽い力でしっかり反応する、超感度タイプ

- ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。- 軽いタッチやスクロールでもしっかり反応します。- ペン先の高密度ファイバーチップが広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく超感度を実現します。

透明なペン先で狙った位置を確認できる!

イラストや文字が書きやすい、ディスクタイプ

- ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。- イラストや文字を書くときに細かな操作が可能です。- ディスクタイプのペン先は透明で、指している箇所が分かりやすい設計です。

耐久性の高い導電繊維素材!

滑りがよくスムーズな書き心地の、導電繊維タイプ

- ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。- 滑りがよく、スムーズな書き心地で操作できます。- 耐久性の高い導電繊維素材のペン先を採用しています。

[共通特長]持ち運びに便利なクリップ付き

- 胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。- 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなることがあります。

製品詳細

スリムタッチペン シリコンタイプ

型番：P-TPSLIMBSBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TPSLIMBSBK.html

スリムタッチペン 超感度タイプ

型番：P-TPSLIMBSCBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TPSLIMBSCBK.html

スリムタッチペン ディスクタイプ

型番：P-TPSLIMBSDBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TPSLIMBSDBK.html

スリムタッチペン 導電繊維タイプ

型番：P-TPSLIMBSSBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TPSLIMBSSBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260407-02/

ご購入はこちら

スリムタッチペン シリコンタイプ 型番：P-TPSLIMBSBK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15009958/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550425278.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550425278.html

スリムタッチペン 超感度タイプ 型番：P-TPSLIMBSCBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVCLLDP4/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVCLLDP4/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15009959/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550425285.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550425285.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一