【ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋ポップアップギャラリー】アートコンテスト授賞式・座談会を開催しました

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

この度、ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋（名古屋市中村区、総支配人：今川秀史）と連携し、デジタルアートのポップアップギャラリーを開設、オープニングのアートコンテストに入選した15作品をデジタル展示します。「ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋総支配人賞」、「ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋賞」の受賞作品も決定し、受賞者3名をお迎えして授賞式ならびに座談会を開催しました。

１．授賞式について

入選作品の中から、ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋総支配人賞、ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋賞の受賞作品が決定しました。受賞を記念して授賞式を実施し、副賞であるザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋 宿泊招待券（1泊分）を贈呈しました。

■授賞式：2026年3月19日（木）16:00～

■ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋総支配人賞：sachi『futurity』（一般部門）

アーティストページ：https://hackktag.com/creator_detail/sachiart

総支配人からのコメント「紙飛行機が描く「過去・現在・未来」のストーリーに深く共感しました。

歩んできた道のりを否定せず、力に変えて未来へ羽ばたく姿は、お客様と紡いできた時間を大切にしながら、その先で新しい出会いを生み出す場でありたいと願う私たちの想いと重なりました。

また、その前向きなメッセージは、私たちが大切にしている「ひとりひとりの幸せがつながっていく」という想いにも繋がっていくと感じました。」

■ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋賞：

・光輝『この世のことわり』（一般部門）

アーティストページ：https://hackktag.com/creator_detail/pcdx3h

・山田ななみ『自由なかたち』（大学生以下部門）

アーティストページ：https://hackktag.com/creator_detail/ynart7

２．座談会について

授賞式後に、ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋総支配人である今川秀史氏と受賞者3名（sachiさん、光輝さん、山田ななみさん）で座談会を実施しました。展示に込められた想いや、デジタルギャラリーが広げる表現の可能性について語っていただきました。

座談会詳細はこちら：https://preview.studio.site/live/BRO3JJ44WD/blogdetail/OcO0WgPg

３．展示内容について

■プレイリスト：https://hackktag.com/playlist/1772931558131x710819610304184300

■展示期間：2026年3月20日（木）～5月18日（月）

■入選アーティスト：

【一般部門】 sachi／光輝／わたなべくみこ／kazeyokaze／カワゐマユラ／MIMAJAPAN／eishun／gawo／ほね honey_the_frog／齊藤 渉/cytoh／Kimika／Fumiko-K／サヤカ カルレラ

【大学生以下部門】山田ななみ／山下理桜

４．展示スペースについて

■名称：ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋ポップアップギャラリー

■場所：ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋２Fフロントロビー（愛知県名古屋市中村区名駅3-23-13）

■観覧：自由（ご宿泊者以外も可）

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■参考URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/nagoya/

５．遊休壁面の活用にお困りではないですか？

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティスト、約13,000点の作品登録があり、季節や施設ニーズに合わせて弊社専門スタッフによりキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、管理が大変、取り替えが大変など）を解決することが可能です。また、アウトサイダーアートや地元地域で活動されているアーティストの作品配信を通じたアーティスト支援プランもご用意しております。

その他、登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出・遊休スペースの活用

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

６．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した、すべてのアーティストのためのアート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

７．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag