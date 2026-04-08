【ニューエラ】PEANUTSヴィンテージアートの新作コレクションを4月10日（金）に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、PEANUTSの中でも、初期アートやレトロな世界観をベースとしたPEANUTSのヴィンテージアートにフィーチャーした新作コレクションを、ニューエラストア各店、ニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、および全国のニューエラ取扱店にて、4月10日（金）に発売いたします。

※店舗によっては一部取り扱いのないアイテムがございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)よりご確認ください。

本コレクションでは、野球をプレーするスヌーピーやサングラスを着用したスヌーピー、チャーリー・ブラウンと一緒に描かれたスヌーピーなど、さまざまなシチュエーションのアートワークが登場。また、キッズアイテムに加え、ゴルフをプレイするスヌーピーをあしらったゴルフラインも展開いたします。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

［59FIFTY(R)］ 6,600円

［9TWENTY(TM)］ 各4,620円

Front Back Front Back

[9FORTY(TM) A-frame Trucker] 各4,400円

［Short Sleeve Cotton T-shirt］ 5,500円

［Short Sleeve Cotton T-shirt］ 各5,500円

Front Back Front Back

＜KIDS＞

［Youth 9TWENTY(TM)］各3,960円

Front Back Front Back

［Youth 9FORTY(TM) A-frame Trucker］ 各3,960円

［Child 9TWENTY(TM)］3,960円

Front Back

［Youth Short Sleeve T-shirt］ 各4,180円

Front Back Front Back

［Child Short Sleeve Polo Shirt］ 4,620円

＜GOLF＞

［9TWENTY(TM)］各4,620円

Front Right Side Front Right SideFront Right Side Front Right Side

［9FORTY(TM) A-frame Trucker］各4,400円

Front Right Side Front Right Side

Front Right Side Front Right Side

［Short Sleeve Middle Neck T-shirt］ 各8,250円

Front Back Front Back

［Washed Short Sleeve Polo］ 各10,450円

Front Back Front Back

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/peanuts-vintage

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

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・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp