【第13回 EC事業者交流会】～国内・越境EC戦略を大公開～EC事業者限定！プロと直接相談できる交流会を2026年4月22日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年4月22日（水）にリアルイベント「【第13回 EC事業者交流会】～国内・越境EC戦略を大公開～EC事業者限定！プロと直接相談できる交流会」を、株式会社ボトルシップ、SHOPLINE Japan株式会社、ZenGroup株式会社、HATME株式会社と共催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/260422-ec-meeting/?utm_source=prtimes&utm_medium=press【概要】

※本イベントは「EC事業者様限定」の交流会です※



D2C・EC事業者様向けに毎回満員御礼のオフラインイベント【EC業界交流会】を開催いたします！

第13回目の開催は、EC事業者様限定として『国内・越境EC事業の成長戦略』をテーマにセミナーを行います。

本交流会内のミニセミナーでは、ECサイト運営ノウハウをご紹介いたします。

・新年度に見直すべきECマーケティング戦略 ～売上が伸びるショップの共通点～

・「売れる」の定義が変わる。ライブコマース成功事例から読み解く、2026年・越境ECのシン・常識

・【無料で始められる海外進出】集客支援型越境ECバナー『ZenLink』と越境ECモール『ZenMarket』のご紹介

セミナー後には、質問コーナーや交流タイムをご用意しております。

事業者様同士での情報交換や、共催会社に気軽に相談ができるお時間を用意しております。

ネットショップの運用に課題があり、直接相談したい方や、

気軽に情報交換をされたい方は是非お越しください。

■共催会社

・株式会社ボトルシップ

・SHOPLINE Japan株式会社

・ZenGroup株式会社

・マーケティングアソシエーション株式会社

・HATME株式会社

■こんな方にお勧め

・ECサイト売上・集客に課題がある方

・リソース不足でECサイト運営がうまくまわせていない方

・効果的なECサイト構築～運用・運営まで一貫して学びたい方

・ツール・システム・アウトソース等EC運営をサポートするサービスをお探しの方

・EC運営について情報交換したい方

・最近のEC業界トレンドについて語りたい方

・ビジネスパートナー探しや情報収集したい方

・越境ECの成長戦略について課題を感じている方

・越境ECの売上向上の事例を知りたい方

【交流会スケジュール及び内容】[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/371_1_3bb531db12436c1559859fc1a8fac1a8.jpg?v=202604080151 ]詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/260422-ec-meeting/?utm_source=prtimes&utm_medium=press【開催概要】

＜ 日時 ＞ 2026年4月22日（水） 18:00～20:00（開場：17:45～）

＜ 会場 ＞ TIME SHARING 飯田橋 第二東文堂ビル

＜ 住所 ＞ 〒162-0824 東京都 新宿区 揚場町 2-16 第二東文堂ビル 7F

＜ 最寄り駅 ＞飯田橋駅(東京メトロ南北線、有楽町線) 徒歩1分

飯田橋駅(JR中央・総武線) 徒歩4分

＜料金＞無料

＜共催＞株式会社ボトルシップ、SHOPLINE Japan株式会社、ZenGroup株式会社、マーケティングアソシエーション株式会社、HATME株式会社

【注意事項】

・受付にて【名刺を2枚】ご提出お願い致します。

・毎回大変人気の交流会の為、【1社あたり2名まで】のご参加とさせて頂きます。あらかじめご了承ください。

・会の開催目的に該当しない（EC事業者でない方、フリーランスの方等）と事務局が判断した場合、参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/260422-ec-meeting/?utm_source=prtimes&utm_medium=press■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/