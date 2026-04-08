丸みを抑えた設計により小型化を実現!Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)専用低反発クッションのインナーケースを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)の機器本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現した、低反発クッションのインナーケースを4月上旬より新発売いたします。

収納物をしっかり保護するクッション構造を採用し、ケース内側のペンホルダーにペンを差し込むことで、機器本体と一緒に持ち運ぶことが可能です。機器をしっかり守る安心の設計で、日常で持ち運ぶ際にも快適にお使いいただけます。

収納物をしっかり保護!小型化を実現した

Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)専用インナーケース

- Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)の端末形状に合わせた設計により小型化を実現！収納物をしっかり保護する低反発クッションのインナーケースです。- ケース内側のペンホルダーにペンを挿し、機器本体と一緒に持ち運ぶことができます。- L字ファスナーで大きく開くため、端末の出し入れや開閉がスムーズです。

機器をしっかり守るクッション構造

- 低反発フラットウレタンフォームが、機器本体への衝撃を効果的に緩和します。- 機器本体を傷や汚れから守る、内側起毛素材を採用しています。- パイプクッション構造により、機器本体とファスナーの干渉を軽減します。

撥水加工で安心

- 表生地表面に、撥水加工を施しています。※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。

製品詳細

型番：TB-WM11IBGY

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11IBGY.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260407-01/

ご購入はこちら

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSV44KP3/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSV44KP3/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15009957/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009810038/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550423939/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550423939.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550423939.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一