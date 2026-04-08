スロットレスブラシレスモーター業界の競争激化：大手企業の戦略と新興企業の生き残り方
スロットレスブラシレスモーター世界総市場規模
スロットレスブラシレスモーターとは、固定子鉄心にスロット（溝）を持たない構造を採用したブラシレスモーターであり、巻線をコアレスまたは円筒状に配置することで磁気抵抗の変動を低減し、コギングトルクをほぼゼロに抑えられる点が特徴です。これによりスロットレスブラシレスモーターは極めて滑らかな回転特性、高い応答性、低振動・低騒音を実現でき、精密位置決めや高速制御用途に適しています。また、鉄損が少なく軽量・高効率であるため、医療機器、ロボット、航空宇宙、半導体製造装置など高精度分野で広く採用されています。
図. スロットレスブラシレスモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346341/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346341/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルスロットレスブラシレスモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の202百万米ドルから2032年には306百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルスロットレスブラシレスモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高精度制御ニーズの拡大
半導体製造装置や医療機器、精密測定機器などにおいて、高精度な位置決めと滑らかな回転特性への要求が高まっています。コギングトルクが極めて小さいスロットレスブラシレスモーターは、微小トルク制御や高応答性に優れるため、精密駆動用途に適しています。このような高精度制御ニーズの拡大が、スロットレスブラシレスモーターの採用を加速させる主要な市場ドライバーとなっています。
2、医療・ライフサイエンス分野の成長
手術支援ロボット、ポータブル医療機器、分析装置などの普及に伴い、小型・低振動・低騒音のモーター需要が増加しています。スロットレスブラシレスモーターは滑らかな回転と低振動特性を備え、検査精度や操作性の向上に寄与します。医療機器の高性能化・小型化の流れが、スロットレスブラシレスモーター市場の拡大を支える重要な要因となっています。
3、ロボティクスおよび自動化投資の増加
産業用ロボットや協働ロボット、サービスロボットの導入が世界的に進んでいます。これらの装置では高応答性と軽量性が求められ、トルクリップルの小さいスロットレスブラシレスモーターが適した駆動源となります。特に小型関節やエンドエフェクタ用途において、スロットレスブラシレスモーターの需要が拡大しており、自動化投資の増加が市場成長を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、高性能ロボティクス分野での需要増加
協働ロボットや産業用ロボット、サービスロボットの普及に伴い、小型で高トルク・高応答の駆動源へのニーズが高まっています。スロットレスブラシレスモーターは軽量かつ低コギングで、高速・高精度制御が可能であるため、ロボティクス分野での採用拡大が今後の大きな市場機会となります。
2、航空宇宙・防衛用途への展開
スロットレスブラシレスモーターとは、固定子鉄心にスロット（溝）を持たない構造を採用したブラシレスモーターであり、巻線をコアレスまたは円筒状に配置することで磁気抵抗の変動を低減し、コギングトルクをほぼゼロに抑えられる点が特徴です。これによりスロットレスブラシレスモーターは極めて滑らかな回転特性、高い応答性、低振動・低騒音を実現でき、精密位置決めや高速制御用途に適しています。また、鉄損が少なく軽量・高効率であるため、医療機器、ロボット、航空宇宙、半導体製造装置など高精度分野で広く採用されています。
図. スロットレスブラシレスモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346341/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346341/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルスロットレスブラシレスモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の202百万米ドルから2032年には306百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルスロットレスブラシレスモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高精度制御ニーズの拡大
半導体製造装置や医療機器、精密測定機器などにおいて、高精度な位置決めと滑らかな回転特性への要求が高まっています。コギングトルクが極めて小さいスロットレスブラシレスモーターは、微小トルク制御や高応答性に優れるため、精密駆動用途に適しています。このような高精度制御ニーズの拡大が、スロットレスブラシレスモーターの採用を加速させる主要な市場ドライバーとなっています。
2、医療・ライフサイエンス分野の成長
手術支援ロボット、ポータブル医療機器、分析装置などの普及に伴い、小型・低振動・低騒音のモーター需要が増加しています。スロットレスブラシレスモーターは滑らかな回転と低振動特性を備え、検査精度や操作性の向上に寄与します。医療機器の高性能化・小型化の流れが、スロットレスブラシレスモーター市場の拡大を支える重要な要因となっています。
3、ロボティクスおよび自動化投資の増加
産業用ロボットや協働ロボット、サービスロボットの導入が世界的に進んでいます。これらの装置では高応答性と軽量性が求められ、トルクリップルの小さいスロットレスブラシレスモーターが適した駆動源となります。特に小型関節やエンドエフェクタ用途において、スロットレスブラシレスモーターの需要が拡大しており、自動化投資の増加が市場成長を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、高性能ロボティクス分野での需要増加
協働ロボットや産業用ロボット、サービスロボットの普及に伴い、小型で高トルク・高応答の駆動源へのニーズが高まっています。スロットレスブラシレスモーターは軽量かつ低コギングで、高速・高精度制御が可能であるため、ロボティクス分野での採用拡大が今後の大きな市場機会となります。
2、航空宇宙・防衛用途への展開