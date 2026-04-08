マイクロ波水分計業界の競争激化：大手企業の戦略と新興企業の生き残り方
マイクロ波水分計世界総市場規模
マイクロ波水分計とは、試料にマイクロ波を照射し、その透過・反射・吸収特性の変化から含水率を測定する計測機器です。水分はマイクロ波に対して高い応答を示すため、非接触または低接触で短時間に測定でき、乾燥工程の管理、製造品質の安定化、原料受入検査などに広く活用されます。特に、粉体、粒体、食品、建材、化学材料など、従来法では迅速測定が難しい分野で有効です。
図. マイクロ波水分計の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346335/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346335/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルマイクロ波水分計市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の581百万米ドルから2032年には782百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルマイクロ波水分計市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、製造現場の品質管理高度化
マイクロ波水分計の市場を押し上げる大きな要因は、製造現場における品質管理の高度化です。製品の含水率は、外観、強度、保存性、反応性、加工性に直接影響するため、安定した品質を維持するにはリアルタイムでの水分管理が欠かせません。マイクロ波水分計は、非接触または短時間で測定できるため、生産ライン上での迅速な判定に適しており、工程内検査の需要拡大を背景に導入が進んでいます。
2、省人化・自動化ニーズの拡大
人手不足や省人化の流れも、マイクロ波水分計の需要を強く後押ししています。従来の水分測定は、サンプリングや前処理、乾燥工程を必要とする場合が多く、作業負荷や測定時間が課題でした。一方、マイクロ波水分計は自動化システムと連携しやすく、連続監視や工程制御に組み込みやすいため、スマートファクトリー化を進める企業から高い関心を集めています。
3、食品・農業分野での安全性と歩留まり向上
食品、穀物、飼料、農産物の分野では、含水率のわずかな差が品質や保存性、歩留まりに大きく影響します。そのため、マイクロ波水分計は、乾燥不足によるカビ発生や劣化を防ぎ、過乾燥によるエネルギーロスも抑えられる点で有用です。安全性向上とコスト最適化の両面から導入メリットが明確であり、関連市場の拡大につながっています。
今後の発展チャンス
1、食品・農業分野における高精度測定需要の増大
食品加工や農業分野では品質・保存性・安全性を確保するため、水分管理の重要性が高まっています。こうした背景から、非破壊かつ迅速に測定できるマイクロ波水分計は、穀物、粉体食品、飼料などの管理用途で活用範囲が拡大しています。食品・農業分野での水分測定への意識向上は市場成長を牽引する要因とされており、今後も導入機会が拡大すると見込まれます。
2、新素材・電池材料分野への応用拡大
リチウムイオン電池材料、化学材料、機能性粉体などでは微量水分が性能に大きく影響するため、高精度な測定技術が求められています。マイクロ波水分計は内部水分を非接触で測定できる特長を持つため、これらの高付加価値材料分野での採用が進む可能性があります。産業用途の拡大と技術革新が市場の成長を支える要素として指摘されています。
3、ポータブル化・高機能化による新市場創出
マイクロ波水分計とは、試料にマイクロ波を照射し、その透過・反射・吸収特性の変化から含水率を測定する計測機器です。水分はマイクロ波に対して高い応答を示すため、非接触または低接触で短時間に測定でき、乾燥工程の管理、製造品質の安定化、原料受入検査などに広く活用されます。特に、粉体、粒体、食品、建材、化学材料など、従来法では迅速測定が難しい分野で有効です。
図. マイクロ波水分計の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346335/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346335/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルマイクロ波水分計市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の581百万米ドルから2032年には782百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルマイクロ波水分計市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、製造現場の品質管理高度化
マイクロ波水分計の市場を押し上げる大きな要因は、製造現場における品質管理の高度化です。製品の含水率は、外観、強度、保存性、反応性、加工性に直接影響するため、安定した品質を維持するにはリアルタイムでの水分管理が欠かせません。マイクロ波水分計は、非接触または短時間で測定できるため、生産ライン上での迅速な判定に適しており、工程内検査の需要拡大を背景に導入が進んでいます。
2、省人化・自動化ニーズの拡大
人手不足や省人化の流れも、マイクロ波水分計の需要を強く後押ししています。従来の水分測定は、サンプリングや前処理、乾燥工程を必要とする場合が多く、作業負荷や測定時間が課題でした。一方、マイクロ波水分計は自動化システムと連携しやすく、連続監視や工程制御に組み込みやすいため、スマートファクトリー化を進める企業から高い関心を集めています。
3、食品・農業分野での安全性と歩留まり向上
食品、穀物、飼料、農産物の分野では、含水率のわずかな差が品質や保存性、歩留まりに大きく影響します。そのため、マイクロ波水分計は、乾燥不足によるカビ発生や劣化を防ぎ、過乾燥によるエネルギーロスも抑えられる点で有用です。安全性向上とコスト最適化の両面から導入メリットが明確であり、関連市場の拡大につながっています。
今後の発展チャンス
1、食品・農業分野における高精度測定需要の増大
食品加工や農業分野では品質・保存性・安全性を確保するため、水分管理の重要性が高まっています。こうした背景から、非破壊かつ迅速に測定できるマイクロ波水分計は、穀物、粉体食品、飼料などの管理用途で活用範囲が拡大しています。食品・農業分野での水分測定への意識向上は市場成長を牽引する要因とされており、今後も導入機会が拡大すると見込まれます。
2、新素材・電池材料分野への応用拡大
リチウムイオン電池材料、化学材料、機能性粉体などでは微量水分が性能に大きく影響するため、高精度な測定技術が求められています。マイクロ波水分計は内部水分を非接触で測定できる特長を持つため、これらの高付加価値材料分野での採用が進む可能性があります。産業用途の拡大と技術革新が市場の成長を支える要素として指摘されています。
3、ポータブル化・高機能化による新市場創出