POU浄水器市場、上位5社が81.0%を独占！グローバル寡占構造が市場を支配
POU 浄水器はガス供給システムの末端に設置される機器である。ガス中の有害物質、不純物または汚染物質を除去し、最終的に使用されるガスの品質が応用ニーズに適合することを確保することを目的とする。従来のガス浄化システムと異なり、POU 浄水器は通常ガスシステムの最終段階に設置され、使用機器に直接接続される。純化されたガスが応用機器またはシステムに導入される際、既に必要な基準まで浄化されていることを確保する。
市場発展の特徴：安全志向と利便性が成長を牽引
POU浄水器市場は、健康志向の高まりと水質規制の強化により、着実な成長を示している。特に都市部や新興国の家庭では、浄水器による即時水質改善の需要が増加しており、製品のコンパクト化や設置の容易さが差別化要素となる。また、食品加工・医療・製薬などの産業分野でも、水質安全の厳格な管理が求められることから、産業用POU浄水器の採用が拡大している。近年ではIoTやスマートセンサーの組み込みによる浄水器の性能監視やメンテナンス最適化が進み、利便性と安全性を両立した製品が増えている。このように、技術革新と規制対応が市場発展の両輪となり、世界的にPOU浄水器の重要性が高まっている。
市場規模：着実に拡大するグローバル需要
LP Informationの「世界POU浄水器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/86161/pou-water-purifiers）によると、2025年から2031年の予測期間中、グローバルPOU浄水器市場は年平均成長率（CAGR）5.0%で拡大する見込みである。特に家庭用と小規模事業所向けの需要が市場を牽引し、2031年には158.3億米ドル規模に達すると予測されている。地域別では、北米・欧州が高い普及率を示す一方で、アジア太平洋地域では都市化の進展と飲料水安全意識の向上により、急速な市場拡大が見込まれる。製品タイプ別では、逆浸透型やフィルター交換型の浄水器が高い成長を示す。市場規模データからも、POU浄水器は今後の水処理市場における戦略的製品であることが明確である。
図. POU浄水器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346342/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346342/images/bodyimage2】
図. 世界のPOU浄水器市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産者：グローバルリーダーが市場の8割を掌握
POU浄水器の世界市場は、上位5社が売上の約81.0%を占める寡占状態にある。主な製造業者には、Entegris、Donaldson、Porvair、Taiyo Nippon Sanso Engineering Corporation、SimPure Technology、Mott Corporation、Hubei Jiu'en Intelligent Technology、Applied Energy Systems、Dalian Huabang Chemical、Dalian Zhongding Chemicalなどが含まれる。これらの企業は、先進的な浄水技術と品質管理、グローバルな販売網を背景に市場シェアを拡大している。特にEntegrisとDonaldsonは、研究開発への投資を積極的に行い、新素材フィルターやスマート浄水ソリューションを市場に投入することで、差別化を図っている。また、Taiyo Nippon Sanso Engineering CorporationやSimPure Technologyは、アジア市場での地域密着戦略により高い成長を実現している。
今後の展望：安全・利便性・技術革新が未来を描く
今後のPOU浄水器市場は、技術革新と持続可能性への対応が成長の鍵となる。逆浸透膜の性能向上、スマートフィルターによる浄水状態の可視化、低消費エネルギー化などが進むことで、消費者と産業双方のニーズに応える製品が増加する見込みである。また、新興国市場では飲料水安全の意識向上が需要を押し上げ、都市部だけでなく地方でもPOU浄水器の導入が加速する可能性がある。環境規制の強化や企業のESG対応の流れも、市場拡大を支える要因となる。さらに、AI・IoT技術の統合により浄水器の運用効率やメンテナンス精度が向上し、製品寿命の延長と運用コスト削減が可能となるため、長期的に安定した市場成長が期待される。
市場発展の特徴：安全志向と利便性が成長を牽引
POU浄水器市場は、健康志向の高まりと水質規制の強化により、着実な成長を示している。特に都市部や新興国の家庭では、浄水器による即時水質改善の需要が増加しており、製品のコンパクト化や設置の容易さが差別化要素となる。また、食品加工・医療・製薬などの産業分野でも、水質安全の厳格な管理が求められることから、産業用POU浄水器の採用が拡大している。近年ではIoTやスマートセンサーの組み込みによる浄水器の性能監視やメンテナンス最適化が進み、利便性と安全性を両立した製品が増えている。このように、技術革新と規制対応が市場発展の両輪となり、世界的にPOU浄水器の重要性が高まっている。
市場規模：着実に拡大するグローバル需要
LP Informationの「世界POU浄水器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/86161/pou-water-purifiers）によると、2025年から2031年の予測期間中、グローバルPOU浄水器市場は年平均成長率（CAGR）5.0%で拡大する見込みである。特に家庭用と小規模事業所向けの需要が市場を牽引し、2031年には158.3億米ドル規模に達すると予測されている。地域別では、北米・欧州が高い普及率を示す一方で、アジア太平洋地域では都市化の進展と飲料水安全意識の向上により、急速な市場拡大が見込まれる。製品タイプ別では、逆浸透型やフィルター交換型の浄水器が高い成長を示す。市場規模データからも、POU浄水器は今後の水処理市場における戦略的製品であることが明確である。
図. POU浄水器世界総市場規模
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図. 世界のPOU浄水器市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産者：グローバルリーダーが市場の8割を掌握
POU浄水器の世界市場は、上位5社が売上の約81.0%を占める寡占状態にある。主な製造業者には、Entegris、Donaldson、Porvair、Taiyo Nippon Sanso Engineering Corporation、SimPure Technology、Mott Corporation、Hubei Jiu'en Intelligent Technology、Applied Energy Systems、Dalian Huabang Chemical、Dalian Zhongding Chemicalなどが含まれる。これらの企業は、先進的な浄水技術と品質管理、グローバルな販売網を背景に市場シェアを拡大している。特にEntegrisとDonaldsonは、研究開発への投資を積極的に行い、新素材フィルターやスマート浄水ソリューションを市場に投入することで、差別化を図っている。また、Taiyo Nippon Sanso Engineering CorporationやSimPure Technologyは、アジア市場での地域密着戦略により高い成長を実現している。
今後の展望：安全・利便性・技術革新が未来を描く
今後のPOU浄水器市場は、技術革新と持続可能性への対応が成長の鍵となる。逆浸透膜の性能向上、スマートフィルターによる浄水状態の可視化、低消費エネルギー化などが進むことで、消費者と産業双方のニーズに応える製品が増加する見込みである。また、新興国市場では飲料水安全の意識向上が需要を押し上げ、都市部だけでなく地方でもPOU浄水器の導入が加速する可能性がある。環境規制の強化や企業のESG対応の流れも、市場拡大を支える要因となる。さらに、AI・IoT技術の統合により浄水器の運用効率やメンテナンス精度が向上し、製品寿命の延長と運用コスト削減が可能となるため、長期的に安定した市場成長が期待される。