Lメッセージ、AI連携で運用改善を支援する「エルメMCP」を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346303/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年4月6日（月）に「L Message（エルメッセージ）」において、AIとの連携を可能にする新機能「エルメMCP」を公開しました。L Messageに蓄積されたデータを外部AI（ChatGPTやClaudeなど）に読み込ませ、分析から改善提案までを一貫して支援します。
■MCP接続とは
MCP（Model Context Protocol）とは、サービス内のデータを外部AIと安全に連携するための仕組みです。エルメMCPでは、L Messageに蓄積された配信データや顧客データをAIが参照できる状態にし、分析や改善提案に活用できるようにします。
これにより、従来は手動で行っていたデータ整理や分析作業を効率化し、より迅速に施策の見直しや改善につなげることが可能になります。
エルメMCPの特長
エルメMCPは、LINE運用で蓄積される膨大なデータを「見る」だけでなく、「活かす」ことを可能にする機能です。これまで担当者の経験やスキル、手作業に依存していた分析・改善業務を、AIの力で効率化し、より再現性の高いマーケティング施策の実行を支援します。
・L Messageの配信、顧客データをAIに連携し、即時に分析可能
・開封率、クリック率などの指標をもとに改善ポイントを可視化
・ユーザー行動データをもとにセグメントごとの傾向を把握
・配信文面や施策の改善案をAIが提示
・問い合わせ対応ログの分析によりサポート品質の向上を支援
■AIが導く具体的なデータ活用例
エルメMCPでは、LINE運用で蓄積されたデータをもとに、さまざまな業務シーンでの分析・改善を支援します。
・施策データの分析
エルメで実施しているメッセージ配信やステップ配信、リッチメニューなどの施策効果をAIに分析させ、ボトルネックや改善ポイントを可視化
・カスタマーサポートの分析
チャット対応履歴をもとに、対応状況や頻出問い合わせを整理し、サポート品質の向上に活用
・友だちのセグメント分析
タグや属性情報をもとに、ユーザーの興味・関心や行動傾向を分析し、最適なコンテンツ設計に反映
・フォーム回答の集計・分析
アンケートや申込データを整理・可視化し、ニーズ把握や施策改善に活用
・配信コンテンツの改善提案
過去配信の反応データをもとに、クリック率の高いメッセージや配信ターゲットの傾向を分析し、次回配信の企画検討に活用
このように、エルメMCPはデータを「分析するだけ」でなく、「成果につながる改善アクション」まで導き出すことを支援します。
■MCP接続の設定方法
エルメとAIサービスをMCP接続する方法は、以下の2つがあります。
・リモートMCPサーバーURLを利用して接続する方法
指定されたURLをAIサービス側に設定し、ログイン認証を行うことで、エルメのデータにアクセス可能になります（現在利用可能な方法）。
・ChatGPTやClaudeの公式連携から接続する方法（今後対応予定）
ChatGPTの「アプリ」機能や、Claudeの「コネクタ」機能などを通じてエルメと連携し、より簡単にデータ接続が行える仕組みの提供を予定しています。
機能や設定方法に関する詳細は、以下ページからご確認ください。
https://lme.jp/manual/mcplink/
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年4月6日（月）に「L Message（エルメッセージ）」において、AIとの連携を可能にする新機能「エルメMCP」を公開しました。L Messageに蓄積されたデータを外部AI（ChatGPTやClaudeなど）に読み込ませ、分析から改善提案までを一貫して支援します。
■MCP接続とは
MCP（Model Context Protocol）とは、サービス内のデータを外部AIと安全に連携するための仕組みです。エルメMCPでは、L Messageに蓄積された配信データや顧客データをAIが参照できる状態にし、分析や改善提案に活用できるようにします。
これにより、従来は手動で行っていたデータ整理や分析作業を効率化し、より迅速に施策の見直しや改善につなげることが可能になります。
エルメMCPの特長
エルメMCPは、LINE運用で蓄積される膨大なデータを「見る」だけでなく、「活かす」ことを可能にする機能です。これまで担当者の経験やスキル、手作業に依存していた分析・改善業務を、AIの力で効率化し、より再現性の高いマーケティング施策の実行を支援します。
・L Messageの配信、顧客データをAIに連携し、即時に分析可能
・開封率、クリック率などの指標をもとに改善ポイントを可視化
・ユーザー行動データをもとにセグメントごとの傾向を把握
・配信文面や施策の改善案をAIが提示
・問い合わせ対応ログの分析によりサポート品質の向上を支援
■AIが導く具体的なデータ活用例
エルメMCPでは、LINE運用で蓄積されたデータをもとに、さまざまな業務シーンでの分析・改善を支援します。
・施策データの分析
エルメで実施しているメッセージ配信やステップ配信、リッチメニューなどの施策効果をAIに分析させ、ボトルネックや改善ポイントを可視化
・カスタマーサポートの分析
チャット対応履歴をもとに、対応状況や頻出問い合わせを整理し、サポート品質の向上に活用
・友だちのセグメント分析
タグや属性情報をもとに、ユーザーの興味・関心や行動傾向を分析し、最適なコンテンツ設計に反映
・フォーム回答の集計・分析
アンケートや申込データを整理・可視化し、ニーズ把握や施策改善に活用
・配信コンテンツの改善提案
過去配信の反応データをもとに、クリック率の高いメッセージや配信ターゲットの傾向を分析し、次回配信の企画検討に活用
このように、エルメMCPはデータを「分析するだけ」でなく、「成果につながる改善アクション」まで導き出すことを支援します。
■MCP接続の設定方法
エルメとAIサービスをMCP接続する方法は、以下の2つがあります。
・リモートMCPサーバーURLを利用して接続する方法
指定されたURLをAIサービス側に設定し、ログイン認証を行うことで、エルメのデータにアクセス可能になります（現在利用可能な方法）。
・ChatGPTやClaudeの公式連携から接続する方法（今後対応予定）
ChatGPTの「アプリ」機能や、Claudeの「コネクタ」機能などを通じてエルメと連携し、より簡単にデータ接続が行える仕組みの提供を予定しています。
機能や設定方法に関する詳細は、以下ページからご確認ください。
https://lme.jp/manual/mcplink/