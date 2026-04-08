Microchip社、UL Solutionsより産業用オートメーションおよび制御システム向けIEC 62443-4-1 ML2認証を取得
2026年4月7日[NASDAQ: MCHP] - 住宅、産業、商業環境でコネクテッド システムの普及が進む中、独立した第三者によって検証されたサイバー セキュリティ保証の必要性が増し、今や必須要件になりつつあります。この需要に応えるため、Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、UL SolutionsよりIEC 62443 4 1 ML2(成熟度レベル2)産業用オートメーションおよび制御システム規格の認証を取得した事を発表しました。これにより、Microchip社の新製品開発プロセスが、世界的に認められたセキュア バイ デザインの基準を満たしている事が証明されました。この認証は、製品開発が、第三者の検証をクリアした、成熟度が高く反復可能なサイバー セキュリティ フレームワークの下で行われている事を監査により裏付るものです。
IEC 62443 4 1規格は、脅威モデリング、セキュアな設計手法、厳格な実装管理、検証と妥当性確認、長期的な不良およびパッチ管理を含む、SDL(セキュア開発ライフサイクル)の要件を定義しています。UL Solutionsによる認証は、Microchip社が初期設計から製品寿命の終わりまで、ハードウェアとソフトウェアにセキュリティを組み込んでいる事、そしてこれらの手法が全事業部門および世界中の設計/製造拠点で一貫して適用されている事を確認するものです。
このように監査によって裏付けられたサイバー セキュリティ保証により、お客様は自社のサイバー セキュリティ評価を簡素化し、サプライチェーン リスクを低減すると共に、EUのCRA(サイバー レジリエンス法)等の新たな規制要件にもいち早く対応する事が可能になります。
Microchip社secure computing group担当副社長のNuri Dagdevirenは次のように述べています。「IEC?62443 4 1 ML2認証の取得は、Microchip社が長年、厳格なセキュリティ体制にコミットし続けてきた証でもあります。お客様が求めているのは、セキュアな開発の成熟度を単に主張するだけでなく、実証できるパートナーです。今回のような第三者による認証は、信頼性を強固にし、ハードウェアとファームウェアのスタック全体のリスクを低減すると共に、CRAやその他の規格ベースのコンプライアンス対応を進めるお客様を支援します」
Microchip社のIEC 62443 4 1 ML2認証とサイバー セキュリティ製品の詳細は、Microchip社のCRA(サイバー レジリエンス法)コンプライアンス（https://www.microchip.com/en-us/solutions/technologies/embedded-security/cyber-resilience-act）ウェブページをご覧ください。
リソース
高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickrでご覧ください。掲載に許可は不要です。
● アプリケーション画像: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/55155297410/sizes/o/
● オフィシャル認証画像: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/55155081093/sizes/o/
Microchip Technology社について:
Microchip社は、幅広い半導体製品を提供する半導体サプライヤであり、新しい技術を市場投入する際の重要な課題を解決するトータルシステム ソリューションを通じて、革新的な設計をより簡単に実現する事に尽力しています。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、コンセプトの創出から完成までの設計プロセス全体にわたってお客様をサポートします。Microchip社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で優れた技術サポートとソリューションを提供しています。詳細はMicrochip社ウェブサイト(www.microchip.com)をご覧ください。
詳細については、以下にお問い合わせください。
Helen Tang (Microchip社): Helen.Tang@microchip.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346336/images/bodyimage1】
配信元企業：マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン株式会社
IEC 62443 4 1規格は、脅威モデリング、セキュアな設計手法、厳格な実装管理、検証と妥当性確認、長期的な不良およびパッチ管理を含む、SDL(セキュア開発ライフサイクル)の要件を定義しています。UL Solutionsによる認証は、Microchip社が初期設計から製品寿命の終わりまで、ハードウェアとソフトウェアにセキュリティを組み込んでいる事、そしてこれらの手法が全事業部門および世界中の設計/製造拠点で一貫して適用されている事を確認するものです。
このように監査によって裏付けられたサイバー セキュリティ保証により、お客様は自社のサイバー セキュリティ評価を簡素化し、サプライチェーン リスクを低減すると共に、EUのCRA(サイバー レジリエンス法)等の新たな規制要件にもいち早く対応する事が可能になります。
Microchip社secure computing group担当副社長のNuri Dagdevirenは次のように述べています。「IEC?62443 4 1 ML2認証の取得は、Microchip社が長年、厳格なセキュリティ体制にコミットし続けてきた証でもあります。お客様が求めているのは、セキュアな開発の成熟度を単に主張するだけでなく、実証できるパートナーです。今回のような第三者による認証は、信頼性を強固にし、ハードウェアとファームウェアのスタック全体のリスクを低減すると共に、CRAやその他の規格ベースのコンプライアンス対応を進めるお客様を支援します」
Microchip社のIEC 62443 4 1 ML2認証とサイバー セキュリティ製品の詳細は、Microchip社のCRA(サイバー レジリエンス法)コンプライアンス（https://www.microchip.com/en-us/solutions/technologies/embedded-security/cyber-resilience-act）ウェブページをご覧ください。
リソース
高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickrでご覧ください。掲載に許可は不要です。
● アプリケーション画像: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/55155297410/sizes/o/
● オフィシャル認証画像: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/55155081093/sizes/o/
Microchip Technology社について:
Microchip社は、幅広い半導体製品を提供する半導体サプライヤであり、新しい技術を市場投入する際の重要な課題を解決するトータルシステム ソリューションを通じて、革新的な設計をより簡単に実現する事に尽力しています。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、コンセプトの創出から完成までの設計プロセス全体にわたってお客様をサポートします。Microchip社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で優れた技術サポートとソリューションを提供しています。詳細はMicrochip社ウェブサイト(www.microchip.com)をご覧ください。
詳細については、以下にお問い合わせください。
Helen Tang (Microchip社): Helen.Tang@microchip.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346336/images/bodyimage1】
配信元企業：マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン株式会社
プレスリリース詳細へ