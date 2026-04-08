世界のスライディングライフルセーフ市場：2032年に3.4%成長率、市場規模は409百万米ドルに達する見込み
2026年4月8日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「スライディングライフルセーフ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。
1.レポートの概要
本レポートでは、スライディングライフルセーフ市場の全体的な構造を体系的に把握するとともに、市場規模、売上高、販売数量、価格動向などの分析データを提供いたします。さらに、地域・国別の成長率比較や製品タイプ・用途別のセグメント分析を通じて、市場構造と需要変化のトレンドを明確に示してまいります。
2.スライディングライフルセーフ製品紹介
スライディングライフルセーフは、銃器の安全な保管を目的とした収納装置であり、スライド機構により収納スペースの効率化を図る構造を持つ。施錠機能を備え、不正アクセスや事故を防止する。内部は銃身や付属品の保護に配慮した設計となっており、保管中の損傷を防ぐ。個人用途から施設用途まで幅広く使用され、安全管理と収納効率を両立する保管設備である。
3.【スライディングライフルセーフ市場予測サマリー】
■ 市場規模推移
2025年：325百万米ドル
2026年：335百万米ドル
■ 成長率
2026～2032年の年平均成長率（CAGR）：3.4%
■ 将来市場規模
2032年予測：409百万米ドル
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1880089/sliding-rifle-safe
4.スライディングライフルセーフ分析の主なポイント
・グローバルおよび主要国別の市場動向と成長率予測
・製品タイプ別／用途別セグメントの需要構造と拡大領域
・主要企業の売上ランキング、市場シェア、競争ポジション
・技術革新、政策・規制、業界再編動向が市場へ与える影響
5.スライディングライフルセーフ市場区分
【製品タイプ別】Drawer、 Sliding Door
各製品タイプごとに市場規模、販売数量、平均販売価格（ASP）、年平均成長率（CAGR）を算出し、収益性・成長性の観点から有望分野を抽出します。スライディングライフルセーフは、市場構成比の変化を踏まえ、主力製品および拡大領域のポジションを分析します。
【用途別】Law Enforcement and Judicial Agencies、 Military and Defense Fields、 Shooting Sports、 Other
用途別に需要規模、導入動向、市場浸透度を分析し、今後需要拡大が見込まれる分野を特定します。業界別の成長ドライバーや投資機会を明確化し、スライディングライフルセーフ市場の中長期的な需要構造の変化を把握します。
【企業別】Liberty Safe、 Cannon Safe、 SentrySafe、 ProSteel、 Fort Knox、 Rhino Metals、 Browning、 SecureIt Gun Storage、 V-Line、 Godrej & Boyce、 Gunnebo、 Safewell、 Sturdy Gun Safe Mfg、 Superior Safe Company、 Gardall Safe Corporation、 Homak Manufacturing、 Viking Security Safe、 Zhejiang Shengwei Security Technology、 Hebei Tiger、 Ningbo Yongfa
市場シェア上位5社および上位10社を中心に、売上高、市場シェア、製品ポートフォリオ、価格戦略、提携・M&A動向を分析します。スライディングライフルセーフ業界の競争環境と各社のポジショニングを可視化し、競争優位確立に向けた方向性を整理します。
【地域別】北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
スライディングライフルセーフ市場の主要地域ごとの市場規模、成長率、マクロ経済環境、政策・規制動向を総合的に評価します。地域特性に基づく成長要因と潜在リスクを整理し、グローバル展開および地域戦略策定に有用な示唆を提供します。
1.レポートの概要
本レポートでは、スライディングライフルセーフ市場の全体的な構造を体系的に把握するとともに、市場規模、売上高、販売数量、価格動向などの分析データを提供いたします。さらに、地域・国別の成長率比較や製品タイプ・用途別のセグメント分析を通じて、市場構造と需要変化のトレンドを明確に示してまいります。
2.スライディングライフルセーフ製品紹介
スライディングライフルセーフは、銃器の安全な保管を目的とした収納装置であり、スライド機構により収納スペースの効率化を図る構造を持つ。施錠機能を備え、不正アクセスや事故を防止する。内部は銃身や付属品の保護に配慮した設計となっており、保管中の損傷を防ぐ。個人用途から施設用途まで幅広く使用され、安全管理と収納効率を両立する保管設備である。
3.【スライディングライフルセーフ市場予測サマリー】
■ 市場規模推移
2025年：325百万米ドル
2026年：335百万米ドル
■ 成長率
2026～2032年の年平均成長率（CAGR）：3.4%
■ 将来市場規模
2032年予測：409百万米ドル
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1880089/sliding-rifle-safe
4.スライディングライフルセーフ分析の主なポイント
・グローバルおよび主要国別の市場動向と成長率予測
・製品タイプ別／用途別セグメントの需要構造と拡大領域
・主要企業の売上ランキング、市場シェア、競争ポジション
・技術革新、政策・規制、業界再編動向が市場へ与える影響
5.スライディングライフルセーフ市場区分
【製品タイプ別】Drawer、 Sliding Door
各製品タイプごとに市場規模、販売数量、平均販売価格（ASP）、年平均成長率（CAGR）を算出し、収益性・成長性の観点から有望分野を抽出します。スライディングライフルセーフは、市場構成比の変化を踏まえ、主力製品および拡大領域のポジションを分析します。
【用途別】Law Enforcement and Judicial Agencies、 Military and Defense Fields、 Shooting Sports、 Other
用途別に需要規模、導入動向、市場浸透度を分析し、今後需要拡大が見込まれる分野を特定します。業界別の成長ドライバーや投資機会を明確化し、スライディングライフルセーフ市場の中長期的な需要構造の変化を把握します。
【企業別】Liberty Safe、 Cannon Safe、 SentrySafe、 ProSteel、 Fort Knox、 Rhino Metals、 Browning、 SecureIt Gun Storage、 V-Line、 Godrej & Boyce、 Gunnebo、 Safewell、 Sturdy Gun Safe Mfg、 Superior Safe Company、 Gardall Safe Corporation、 Homak Manufacturing、 Viking Security Safe、 Zhejiang Shengwei Security Technology、 Hebei Tiger、 Ningbo Yongfa
市場シェア上位5社および上位10社を中心に、売上高、市場シェア、製品ポートフォリオ、価格戦略、提携・M&A動向を分析します。スライディングライフルセーフ業界の競争環境と各社のポジショニングを可視化し、競争優位確立に向けた方向性を整理します。
【地域別】北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
スライディングライフルセーフ市場の主要地域ごとの市場規模、成長率、マクロ経済環境、政策・規制動向を総合的に評価します。地域特性に基づく成長要因と潜在リスクを整理し、グローバル展開および地域戦略策定に有用な示唆を提供します。