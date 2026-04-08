ロングセラーブランドが生まれ変わって新登場！「愛するおいしさ 明治ラブ」2026年4月14日 発売／全国

ロングセラーブランドが生まれ変わって新登場！

おいしさと栄養の両立を実現

「愛するおいしさ 明治ラブ」

2026年4月14日 発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、高たんぱく※1でありながら自然なミルクの味わいを追求し、手軽に栄養をとることができる「愛するおいしさ 明治ラブ」を2026年4月14日から全国にて発売します。

特長① 毎日続けやすいおいしさにこだわり、自然なミルク感が広がる飲み心地を追求！

特長② コップ1杯でたんぱく質8.5ｇ＋半日分※2の

「カルシウム、鉄分、葉酸､ビタミンD」を一度にとれる

特長③ 利便性、保存性に優れるキャップつき容器





「愛するおいしさ 明治ラブ」（700ml）





「明治ラブ（LOVE）」ブランドは1983年に発売されたロングセラーブランドで、2023年以降終売した地域からは多くの再販の声をいただいていました。また、健康志向の高まりを背景に、たんぱく質をはじめとした栄養素を白物飲料から摂取したいという生活者ニーズが広がっています。こうしたお声と市場動向を踏まえ、今回、自然なミルクの味わいを追求した新商品として復活します。

「愛するおいしさ 明治ラブ」はしっかりとしたミルク感とまろやかなコクがありながらもすっきりとした後味を実現し、おいしく手軽に栄養をとれる乳飲料です。コップ1杯(200ml)でたんぱく質8.5gと、半日分のカルシウム、鉄分、葉酸、ビタミンDをとることができます。利便性･保存性に優れたキャップつき容器で、無理なく飲みきることができる700ml(コップ約3.5杯分)の容量で発売します。

本商品の発売を通じ、乳飲料市場の活性化を図るとともに、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 「高たんぱく」とは、たんぱく質8.5g以上/100kcalのものです。（食品表示基準）本品には、たんぱく質8.5g/100kcalが含まれています。

※2 半日分の量は、栄養素等表示基準値（2025）に基づいています。1日当たりの摂取目安量：1日200ml(コップ1杯)を目安にお飲みください。