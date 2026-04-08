“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、4月8日（水）から「minanoba相模原店」でライフネットスーパーのサービスを開始しました。 「ライフネットスーパー」は、商品をパソコンやスマートフォンからご注文いただき、お住まいの近隣店舗から商品を配送し、自宅でお受け取りいただけるサービスです。重たい商品、天候の悪い日や、仕事・育児・介護などで店舗に立ち寄る時間がない方にも便利で、大変ご好評をいただいております。

■利用方法 ご利用いただくには、お客様の会員登録が必要です。 ライフネットスーパーのページをご覧いただき、お届け先が配達エリア内であれば、ご登録完了後すぐにご注文いただけます。 「ライフネットスーパー」サイト（https://www.life-netsuper.jp/） ※Chrome・Edge・Firefoxの最新版に対応しています。 （Internet Explorer では表示できません。) ■取扱商品 食料品、惣菜、日用品等 ■配送エリア ■お届け時間 ■通常配送料金

※詳しくは店頭ポスターもしくはライフネットスーパーのホームページをご確認ください。

便利な「ライフネットスーパーアプリ！」

さらに快適にネットスーパーをご利用いただける「ライフネットスーパーアプリ」がございます。ご注文の際は、ぜひ「ライフネットスーパーアプリ」をご使用ください。

＜「ライフネットスーパーアプリ」概要＞ 正式名称：ライフネットスーパーアプリ 開発元：10X, Inc. 対応OS：iOS、Android 利⽤料：無料 ダウンロードURL：https://app.adjust.com/6z5b8uq

GMOリサーチ＆AI実施の顧客満足度調査で総合ランキング第1位を獲得！

“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、この度、GMOリサーチ＆AI株式会社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」の2025年「ネットスーパー 顧客満足度調査」において、顧客満足度 総合ランキング第1位を獲得いたしました。 「GMO顧客満足度ランキング」は長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきたGMOリサーチ&AI株式会社が、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化させた信頼性の高いランキングです。 ■ライフネットスーパーをご評価いただいたポイント 主に下記項目についてご評価をいただき、ネットスーパー総合第１位を獲得いたしました ① 会員登録・アプリ、サイトの使いやすさ ② 商品情報のわかりやすさ ③ 食材の鮮度 ■調査概要 ・ 調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社 ・ 調査方法：オンライン調査 ・ 調査回答者数：5,171名 ・ 規定人数：100人以上 ・ 調査期間：2025年8月14日～2025年9月10日 ・ 調査対象： ・ 性別：指定なし ・ 年齢：18～84歳 ・ 地域：全国 ・ 条件：以下すべての条件を満たす人 1）過去1年以内に対象のネットスーパーを利用したことがある人 2）生鮮食品を購入したことがある人 ※ ただし、特別な時（パーティーやギフト）のみ、お試しサービスのみ、買い物代行サービス経由の利用者は対象外とする 調査企業・サービス数：14 定義：生鮮食品を取り扱うECサイト。 ※ ただし、買い物代行サービス、様々な店が出店するモール型のサイトは対象外とする 調査概要や詳しいランキング結果は、GMOリサーチ&AIの下記ページをご覧ください。 https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/netsuper_2025

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。