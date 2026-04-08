K-インナービューティーブランド「Foodology(フードオロジー)」は、Amazon Japanに出店し、日本市場における販売チャネルの拡大を進めています。今回の出店を通じて、消費者との接点を拡大し、ブランドへのアクセス向上を図ります。





フードオロジー、コレオロジー カットゼリー





フードオロジーは2026年2月にAmazon Japanへ公式出店し、すでにベストセラー商品となった「コレオロジー カットゼリー」および「コレオロジー カットPRO」を主力として販売いたしました。出店にあわせて10％割引などのプロモーションを実施し、好調な反応を得ています。





同ブランドは2024年に日本のECプラットフォームQoo10へ出店し、日本市場での展開を開始しました。その後、食品・サプリメントカテゴリーにおいて販売実績第1位を獲得した実績を背景に、販売チャネルの拡大を進めています。





フードオロジーの関係者は、「製品力とブランド競争力を基盤に、日本市場における接点拡大を図っていきます」と述べ、「各チャネルの特性に応じた戦略を推進することで、持続的かつ安定的な成長を目指してまいります」とコメントしています。









■会社概要

会社名：Adapt

代表者：Jeongha Park

所在地：3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea