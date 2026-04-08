株式会社トプコン(本社：東京都板橋区、代表取締役社長 CEO 江藤 隆志)は、新型のモータードライブトータルステーション『GTS-M1シリーズ』と、機能を大幅に拡張したリモートコントロールシステム『RC-6』を発売します。独自の駆動技術による高い追尾性能、世界最軽量・クラス最小ボディによる機動性、デュアルバッテリーによる長時間稼働、遠隔操作によるワンマン観測の効率化を実現する次世代モデルです。





GTS-M1、RC-6製品画像





測量・建設業界では、人手不足やICT施工の普及を背景に、現場作業の効率化と成果物の高品質化が求められています。こうした中、作業の省力化と直感的操作性が求められており、作業時間を短縮しつつ作業を止めないための長時間稼働や、ワンマン作業による効率化のニーズも高まっています。





当社はこれらのニーズに応えるため、トータルステーションの小型・軽量化、独自のモーター制御技術による高速かつ滑らかな駆動、高い追尾性能といった、これまで培ってきた技術をさらに進化させました。





また、『GTS-M1シリーズ』に加え、新しいリモートコントロールシステムを開発しました。

今回発売する『GTS-M1シリーズ』と『RC-6』は、操作性や連続稼働性を強化し、ワンマン観測のさらなる効率化を実現する製品です。これにより、測量作業の生産性向上と観測作業の安定性に貢献します。





当社はこれからも、建設現場のニーズへ柔軟に対応し、ICTを活用してさらなる働き方改革や生産性の向上を通じて、業界の課題を解決する建設現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)に貢献していきます。





作業イメージ









【主な特長】

・Geodetic Total Station『GTS-M1シリーズ』

■独自の駆動技術「Silky Drive」による高い追尾性能と作業効率

新開発のブラシレスDCモーターと独自の制御技術により、滑らかで高速な回転と高い追尾性能を実現しました。

急激な動きにも確実に追従し、迅速かつ効率的な測量作業を可能にします。





■世界最軽量・クラス最小ボディ*による優れた機動性

モータードライブトータルステーションとして、世界最軽量・クラス最小のコンパクトなボディ*を実現し、狭小かつ制約のある現場や急峻な山間部の現場でも、安全かつスムーズな持ち運びや設置が可能です。現場環境や地形に左右されず、高い機動性を発揮します。

*2026年4月、当社調べ。





■新しいユーザーインターフェースにより操作性を大幅に向上

大画面ディスプレイと新しいユーザーインターフェースにより、測定値や器械の状態を瞬時に把握できます。誰もが直感的に扱える操作性を実現しました。





■新開発オンボードソフトウェア『プロサーベイヤー3D On Board』に対応(オプション『GTS-M1シリーズ』専用)

測量用データコレクターアプリケーションとして実績のある『プロサーベイヤー3D』をオンボード化した『プロサーベイヤー3D On Board』に対応しました。『GTS-M1シリーズ』の大画面ディスプレイを活かし、ボタンや文字を大きく表示できるほか、マップ表示にも対応し、「迷わず」「見やすい」画面デザインとユーザーインターフェースを実現しています。作業内容や測定結果を直感的に把握できるため、誰でもスムーズに測量業務を行うことが可能です。

本ソフトウェアは永久ライセンスを採用しており、サブスクリプション契約なしで継続的に利用できます*。

*使用開始2年目以降にバージョンアップを行う場合は、別途メンテナンスライセンスが必要です。





■デュアルバッテリーによる長時間の連続使用に対応

バッテリーを2個搭載し、自動追尾・自動視準での連続使用時間を従来機比約2倍の8時間に延長しました。また、電源を入れたままバッテリーの交換が可能なため、“作業を止めない”安定した運用が行えます。





・リモートコントロールシステム『RC-6』(オプション『GTS-M1シリーズ』専用)

■水平360°上下±30°のサーチ光で高速・確実な振り向き

『RC-6』は、水平360°・上下±30°にサーチ光を射出できるため、360°にサーチ光を、『RC-6』本体の向きを意識せずに素早く振り向き・視準できます。プリズムを見失った場合でも即座に再捕捉が可能で、作業の中断を防ぎます。また、周囲の反射物などの影響を受ける環境では、サーチ光を一方向に絞ることで、確実な再捕捉が可能です*。

*この場合は『RC-6』を『GTS-M1シリーズ』に向ける必要があります。





■識別IDによる確実な振り向き

現場に誤視準の原因となる反射物がある場合でも、『RC-6』のID認識機能により正しいプリズムを識別し、誤視準を防止します。





■長距離・高効率なワンマン観測を実現

最大300mの遠隔操作と確実な追尾性能により、長距離でのワンマン観測が可能。器械の盛替え回数を減らし、作業効率を大幅に向上します。









【その他】

発売時期 ：2026年4月8日(水)

国内標準価格(消費税込み)：

・GTS-M1シリーズ

自動追尾モデル GTS-M11T 6,765,000円(測角精度1”)

GTS-M13T 5,720,000円(測角精度3”)

GTS-M15T 5,390,000円(測角精度5”)

自動視準モデル GTS-M13 4,180,000円(測角精度3”)

GTS-M15 3,850,000円(測角精度5”)

・プロサーベイヤー3D On Board(オプション『GTS-M1シリーズ』専用)

永久ライセンス 165,000円

メンテナンスライセンス 55,000円

・RC-6(オプション『GTS-M1シリーズ』専用)

基本セット 759,000円

ピンポールタイプ 1,221,000円

ポールタイプ 1,216,600円









【株式会社トプコン概要】

代表者 ：代表取締役社長 CEO 江藤 隆志

設立 ：1932年9月1日

資本金 ：16,891百万円(2025年3月末現在)

売上高 ：2,160億円(2025年3月期)

従業員数：(連結)5,327名(2025年3月末現在)





事業内容：「医・食・住」に関する社会的課題をDXで解決するグローバル・ソリューションプロバイダー

・医(ヘルスケア)：眼健診(スクリーニング)の仕組みづくりによる眼疾患の早期発見

・食(農業) ：「農業の工場化」による食料の安定的な生産

・住(建設) ：「建設工事の工場化」による安心・安全で住みやすい街づくりに貢献するDXソリューションビジネスを推進