ホノルルマラソン日本事務局(東京都港区)は、2026年12月13日(日)にハワイ・オアフ島で開催される「JALホノルルマラソン2026」(フルマラソン／10Kラン＆ウォーク)のアーリーエントリーを、2026年4月8日(水)から5月12日(火)までの期間限定で実施いたします。

今年のアーリーエントリーは、最大で約2万円近い割引となる設定で、円安のいま最もお得な料金でエントリーできるチャンスです。対象種目は、「フルマラソン」「10Kラン＆ウォーク」に加え、大会前日に開催される約1.6kmのファンラン「カラカウア・メリーマイル」を含む、すべての種目となります。





JALホノルルマラソンは、日本人に人気の高いハワイ・ホノルルで長い歴史を誇る大会です。最大の特長は、制限時間を設けていないこと。年齢や経験を問わず、誰もが自分のペースで完走を目指せるマラソン大会として、世界中のランナーから支持されています。





JALホノルルマラソン・フィニッシュエリア





レース当日は、夜明け前のスタートを彩る華やかな花火を合図に幕を開け、ダウンタウンではクリスマスシーズンならではのイルミネーションがランナーを迎えます。コースは、ワイキキビーチや太平洋を望むダイヤモンドヘッド、高級住宅街、そしてカピオラニ公園でのフィニッシュまで、ホノルルの魅力を存分に体感できるルートとなっており、何度参加しても新鮮な感動を味わえる大会です。





また、フルマラソンと10Kラン＆ウォークは同時開催・同時スタートとなるため、体力や目的に合わせて、ご家族、親子三世代、友人同士など、幅広い参加スタイルで一緒にスタートすることも可能です。

レベルに関係なく、それぞれのペースで完走できることから、多くのリピーターに支えられている大会でもあります。地元ボランティアや沿道からの温かい声援による、アロハスピリットあふれる応援も、ホノルルマラソンならではの魅力です。





さらに、アーリーエントリー開始に合わせ、「JALホノルルマラソン2026 オフィシャルトレーニングTシャツ」(ニューバランス製)を数量限定で販売いたします。速乾性に優れたポリエステル素材を使用し、汗をかいてもさらりとした着心地で、長時間のトレーニングを快適にサポートします。

ダイヤモンドヘッドとランニングシューズをモチーフにしたデザインを背中にあしらい、ボディカラーはホワイトとサックスの2色展開。日々のトレーニングのモチベーションアップにも最適です。





本商品は、ホノルルマラソン公式オンラインショップ

「ENJOY WAREHOUSE」(URL： https://www.enjoywarehouse.com )

にてご購入いただけます。

また、今回アーリーエントリーにお申し込みいただいた方には特典として、公式オンラインショップで8,000円(税込)以上のお買い物に利用できる1,000円分のギフトコードをプレゼントいたします。





JALホノルルマラソン オフィシャルトレーニングTシャツ





商品詳細：JALホノルルマラソン2026 オフィシャルトレーニングTシャツ

素材 ：ポリエステル100％

カラー ：ホワイト、サックス

サイズ ：S、M、L、XL、2XL

価格 ：5,500円(税込)





アーリーエントリーの詳細については、以下をご参照ください。









【JALホノルルマラソン2026 アーリーエントリー 実施要項】

実施期間 ： 2026年4月8日(水)～5月12日(火)23：59終了

エントリー： 公式サイトよりオンラインエントリー

https://www.honolulumarathon.jp/

料金 ： フルマラソン 29,800円

10Kラン＆ウォーク 15,000円

カラカウアメリーマイル 8,500円

＊お申し込み時には別途事務手数料5％がかかります。









■JALホノルルマラソン2026 大会概要

大会名称 ：JALホノルルマラソン2026

開催日時 ：2026年12月13日(日) 午前5：00スタート予定

＊フィニッシュエリアのサポートサービスは14：00まで。

(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます)

競技種目 ：フルマラソン／フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン＆ウォーク(約10km)

主催 ：HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

協賛 ：グローバルタイトルスポンサー日本航空

サポーティングスポンサーSGC

参加人数 ：人数制限なし

2025年エントリー人数実績

・フルマラソン 28,746人 (内日本人：7,397人〔25.7％〕)

・10Kラン&ウォーク 10,812人 (内日本人：3,505人〔32.4％〕)

コース ：【フルマラソン】

アラモアナ公園をスタートした後、世界的に有名なワイキキビーチ、

ダイヤモンドヘッドを経てハワイカイで折返し、カピオラニ公園で

フィニッシュするという、壮大なシーサイドコースです。

コースの高低については、ダイヤモンドヘッド付近の短い坂を

除けば、ほとんどが平坦で走りやすいコースになっています。

【10Kラン＆ウォーク】

フルマラソンと同時にスタートし、上記フルマラソンコースの

10キロ地点、カピオラニ公園でフィニッシュ。

種目 ：フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン＆ウォーク(約10km)〔英語名：Start to Park 10K〕

参加資格 ：【フルマラソン】大会当日7歳以上の方

【10Kラン＆ウォーク】年齢に関わりなくご参加いただけます

＊14歳以下のお子様は、コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください。

エントリー：方法公式サイトよりオンラインエントリー https://www.honolulumarathon.jp/





■エントリー料

【フルマラソン (車椅子競技部門を含む)】

日本受付 第1期： 5月22日(金)～10月19日(月) 41,000円

日本受付 第2期：10月23日(金)～11月18日(水) 49,000円

【10Kラン＆ウォーク】

日本受付 第1期： 5月22日(金)～10月19日(月) 17,000円

日本受付 第2期：10月23日(金)～11月18日(水) 19,000円

【カラカウア メリーマイル】

日本受付 第1期： 5月22日(金)～10月19日(月) 9,500円

日本受付 第2期：10月23日(金)～11月18日(水) 10,000円

＊日本受付のお申し込み時には別途事務手数料5％がかかります。





■車椅子競技部門

2026年12月13日(日)午前4：55(予定)にスタートします。

フルマラソン車椅子レースは、「The National Wheelchair Athletic Association」の長距離レースルールに基づいて運営されます。参加者はレース用車椅子を使用してください。(日常使用の車椅子では参加いただけません)





■記念品

【フルマラソン】完走者には完走Tシャツ・完走メダル・完走証

【10Kラン＆ウォーク】参加記念Tシャツ、完走/完歩者には完走メダル・完走証





■ウェブサイト

日本事務局オフィシャルサイト https://www.honolulumarathon.jp/









【ランニングイベント カラカウアメリーマイル 実施概要】

開催日時：2026年12月12日(土) 7：00スタート予定

※完走予想タイム別にウエーブスタート実施予定

コース ：ホノルル動物園前のモンサラット通りからスタート、カラカウア通りを西向きに走り、途中で折り返しクイーンズビーチまでの1マイル(約1.6km)を走ります。





■記念品

参加記念Tシャツ、完走メダル(完走メダルはフィニッシュした方のみ)









＜一般の方からの大会に関するお問い合わせ先＞

ホノルルマラソン日本事務局

E-mail： info@honolulumarathon.jp