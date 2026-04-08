ホノルルマラソン日本事務局(東京都港区)は、2026年12月13日(日)にハワイ・オアフ島で開催される「JALホノルルマラソン2026」(フルマラソン／10Kラン＆ウォーク)のアーリーエントリーを、2026年4月8日(水)から5月12日(火)までの期間限定で実施いたします。

今年のアーリーエントリーは、最大で約2万円近い割引となる設定で、円安のいま最もお得な料金でエントリーできるチャンスです。対象種目は、「フルマラソン」「10Kラン＆ウォーク」に加え、大会前日に開催される約1.6kmのファンラン「カラカウア・メリーマイル」を含む、すべての種目となります。


JALホノルルマラソンは、日本人に人気の高いハワイ・ホノルルで長い歴史を誇る大会です。最大の特長は、制限時間を設けていないこと。年齢や経験を問わず、誰もが自分のペースで完走を目指せるマラソン大会として、世界中のランナーから支持されています。


JALホノルルマラソン・フィニッシュエリア


レース当日は、夜明け前のスタートを彩る華やかな花火を合図に幕を開け、ダウンタウンではクリスマスシーズンならではのイルミネーションがランナーを迎えます。コースは、ワイキキビーチや太平洋を望むダイヤモンドヘッド、高級住宅街、そしてカピオラニ公園でのフィニッシュまで、ホノルルの魅力を存分に体感できるルートとなっており、何度参加しても新鮮な感動を味わえる大会です。


また、フルマラソンと10Kラン＆ウォークは同時開催・同時スタートとなるため、体力や目的に合わせて、ご家族、親子三世代、友人同士など、幅広い参加スタイルで一緒にスタートすることも可能です。

レベルに関係なく、それぞれのペースで完走できることから、多くのリピーターに支えられている大会でもあります。地元ボランティアや沿道からの温かい声援による、アロハスピリットあふれる応援も、ホノルルマラソンならではの魅力です。


さらに、アーリーエントリー開始に合わせ、「JALホノルルマラソン2026 オフィシャルトレーニングTシャツ」(ニューバランス製)を数量限定で販売いたします。速乾性に優れたポリエステル素材を使用し、汗をかいてもさらりとした着心地で、長時間のトレーニングを快適にサポートします。

ダイヤモンドヘッドとランニングシューズをモチーフにしたデザインを背中にあしらい、ボディカラーはホワイトとサックスの2色展開。日々のトレーニングのモチベーションアップにも最適です。


本商品は、ホノルルマラソン公式オンラインショップ

「ENJOY WAREHOUSE」(URL： https://www.enjoywarehouse.com )

にてご購入いただけます。

また、今回アーリーエントリーにお申し込みいただいた方には特典として、公式オンラインショップで8,000円(税込)以上のお買い物に利用できる1,000円分のギフトコードをプレゼントいたします。


JALホノルルマラソン　オフィシャルトレーニングTシャツ


商品詳細：JALホノルルマラソン2026 オフィシャルトレーニングTシャツ

素材　　：ポリエステル100％

カラー　：ホワイト、サックス

サイズ　：S、M、L、XL、2XL

価格　　：5,500円(税込)


アーリーエントリーの詳細については、以下をご参照ください。



【JALホノルルマラソン2026 アーリーエントリー 実施要項】

実施期間　： 2026年4月8日(水)～5月12日(火)23：59終了

エントリー： 公式サイトよりオンラインエントリー

　　　　　　 https://www.honolulumarathon.jp/

料金　　　： フルマラソン　　　　　　29,800円

　　　　　　 10Kラン＆ウォーク　　　 15,000円

　　　　　　 カラカウアメリーマイル　 8,500円

　　　　　　 ＊お申し込み時には別途事務手数料5％がかかります。



■JALホノルルマラソン2026 大会概要

大会名称　：JALホノルルマラソン2026

開催日時　：2026年12月13日(日)　午前5：00スタート予定

　　　　　　＊フィニッシュエリアのサポートサービスは14：00まで。

　　　　　　(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます)

競技種目　：フルマラソン／フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

　　　　　　10Kラン＆ウォーク(約10km)

主催　　　：HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

協賛　　　：グローバルタイトルスポンサー日本航空

　　　　　　サポーティングスポンサーSGC

参加人数　：人数制限なし

　　　　　　2025年エントリー人数実績

　　　　　　・フルマラソン　　 28,746人 (内日本人：7,397人〔25.7％〕)

　　　　　　・10Kラン&ウォーク 10,812人 (内日本人：3,505人〔32.4％〕)

コース　　：【フルマラソン】

　　　　　　アラモアナ公園をスタートした後、世界的に有名なワイキキビーチ、

　　　　　　ダイヤモンドヘッドを経てハワイカイで折返し、カピオラニ公園で

　　　　　　フィニッシュするという、壮大なシーサイドコースです。

　　　　　　コースの高低については、ダイヤモンドヘッド付近の短い坂を

　　　　　　除けば、ほとんどが平坦で走りやすいコースになっています。

　　　　　　【10Kラン＆ウォーク】

　　　　　　フルマラソンと同時にスタートし、上記フルマラソンコースの

　　　　　　10キロ地点、カピオラニ公園でフィニッシュ。

種目　　　：フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

　　　　　　10Kラン＆ウォーク(約10km)〔英語名：Start to Park 10K〕

参加資格　：【フルマラソン】大会当日7歳以上の方

　　　　　　【10Kラン＆ウォーク】年齢に関わりなくご参加いただけます

　　　　　　＊14歳以下のお子様は、コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください。

エントリー：方法公式サイトよりオンラインエントリー https://www.honolulumarathon.jp/


■エントリー料

【フルマラソン (車椅子競技部門を含む)】

日本受付　第1期： 5月22日(金)～10月19日(月)　41,000円

日本受付　第2期：10月23日(金)～11月18日(水)　49,000円

【10Kラン＆ウォーク】

日本受付　第1期： 5月22日(金)～10月19日(月)　17,000円

日本受付　第2期：10月23日(金)～11月18日(水)　19,000円

【カラカウア メリーマイル】

日本受付　第1期： 5月22日(金)～10月19日(月)　 9,500円

日本受付　第2期：10月23日(金)～11月18日(水)　10,000円

＊日本受付のお申し込み時には別途事務手数料5％がかかります。


■車椅子競技部門

2026年12月13日(日)午前4：55(予定)にスタートします。

フルマラソン車椅子レースは、「The National Wheelchair Athletic Association」の長距離レースルールに基づいて運営されます。参加者はレース用車椅子を使用してください。(日常使用の車椅子では参加いただけません)


■記念品

【フルマラソン】完走者には完走Tシャツ・完走メダル・完走証

【10Kラン＆ウォーク】参加記念Tシャツ、完走/完歩者には完走メダル・完走証


■ウェブサイト

日本事務局オフィシャルサイト https://www.honolulumarathon.jp/



【ランニングイベント カラカウアメリーマイル 実施概要】

開催日時：2026年12月12日(土)　7：00スタート予定

　　　　　※完走予想タイム別にウエーブスタート実施予定

コース　：ホノルル動物園前のモンサラット通りからスタート、カラカウア通りを西向きに走り、途中で折り返しクイーンズビーチまでの1マイル(約1.6km)を走ります。


■記念品

参加記念Tシャツ、完走メダル(完走メダルはフィニッシュした方のみ)



＜一般の方からの大会に関するお問い合わせ先＞

ホノルルマラソン日本事務局

E-mail： info@honolulumarathon.jp