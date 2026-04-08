“本物”の体験に出会うプログラムを小学生に届ける「車から見つめる今と未来 ミライのミチ発見！プロジェクト」2026年度 実施団体募集を開始

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに活動する特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール（東京都文京区：以下「放課後NPOアフタースクール」）は、ビー・エム・ダブリュー株式会社（東京都港区：以下「BMW」）と協働で実施する「車から見つめる今と未来 ミライのミチ発見！プロジェクト」の2026年度実施団体を募集します。

■「車から見つめる今と未来 ミライのミチ発見！プロジェクト」実施の背景

放課後NPOアフタースクールが、全国の小学生の放課後の居場所とつながりを持つ中で、「実物を目の前で見たり、そこに携わる大人との出会いなど、子どもたちが“本物”に触れられる機会が少ない」という声を耳にしてきました。

そうした状況に対する一助として、放課後NPOアフタースクールとBMWは、最先端の技術に触れながら「安全」や「未来の社会」を自分ごととして考える 小学生向け体験型プログラム「車から見つめる今と未来 ミライのミチ発見！プロジェクト」に取り組んでいます。

クイズやワークショップ、実物の車を見て学ぶ活動など、楽しみながら学べる体験の機会を提供します。また、BMWの社員が“社員先生”として子どもたちと交流することで、多様な大人との出会いが生まれ、仕事や社会へ興味を育む機会にもなっています。

2025年度の実施では、参加した子どもたちの満足度は92%に達しました。また、実施団体の担当者へ尋ねた「他の学校や団体におすすめできますか？」という質問に対しても、「とてもおすすめしたい」「おすすめしたい」と回答した割合が合計95%となり、非常に高い評価を得ています。

今年度は、車からの目線を知り安全について考える「みんなでセーフティーチャレンジ！」と、機械・テクノロジーと人の役割を手がかりに未来を考える「みんなで未来プランニング」の2つのプログラムを実施予定です。

■2026年度 募集要項

[応募締切] 2026年5月24日（日）

[募集対象] 小学校・放課後児童クラブ（学童保育）・放課後子ども教室・放課後活動団体など、小学生を対象とした活動をしている団体

[費用] 無料

[応募方法] 以下のプロジェクトWEBサイト内の応募フォームよりご応募ください。

車から見つめる今と未来 ミライのミチ発見！プロジェクト

https://npoafterschool.org/mirainomichi/

[結果通知] 当選団体にのみ締め切り後、約2か月以内にご連絡いたします。

■「車から見つめる今と未来 ミライのミチ発見！プロジェクト」概要

全国の小学生へ、「安全」と「未来の社会」について自分ごととして考えるプログラムをお届けします。

■プログラム体験者（子ども、実施団体担当者）の声

・「運転手は見えやすいと思っていたけど天気によって見え方がちがうんだなーと思いました。」（小学2年生）

・「車や機械がなんでもやればいいと思っていたけど、人間が自分でやることも大切だと思いました。」（小学3年生）

・「自分たちが知らない運転席からの死角などが知れたり、車のことが知れたりと楽しそうだった。」（宮城県・実施団体担当者）

・「映像やお話が具体的だったので、人と機械の違いについて一人一人が考えることができていた。」（千葉県・実施団体担当者）

■特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクールについて

「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに活動。2009年に法人化。安全で豊かな放課後を日本全国で実現するため、学校施設を活用した放課後の居場所「アフタースクール」を運営。子どもが主体的に過ごせる環境づくりに力を入れています。また、企業や自治体と連携して、全国の放課後の居場所における環境整備や人材育成の支援、体験機会創出に取り組んでいます。活動に賛同くださる多くの方と共に、社会全体で子どもたちを守り、育む活動を加速させ、子どもたちのためのより豊かな放課後の実現に向けてチャレンジを続けています。（https://npoafterschool.org/）