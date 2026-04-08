株式会社りらいぶ、プロゴルファー 今平周吾選手とスポンサー契約締結のお知らせ

株式会社りらいぶ

株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、プロゴルファーの今平周吾選手とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約により当社は、「リライブウェア」および「リライブパワーリストバンド」などの製品提供を通じて、今平選手の日常を支え、競技パフォーマンスを支えてまいります。

契約の背景

近年、プロスポーツにおいては、競技中のパフォーマンスだけでなく、移動や休息、日々のトレーニングを含めた日常の過ごし方が、コンディションを左右する重要な要素となっています。特にゴルフ競技は、長時間にわたるラウンドや連戦、屋外環境でのプレーなど、身体への負担が蓄積しやすく、安定したパフォーマンスを発揮するためには、日々のコンディショニング調整が不可欠です。

プロゴルファー 今平選手は、長年にわたりツアーの第一線で安定した成績を残し続け、日本ゴルフ界を代表する選手として活躍してきました。賞金王の獲得や日本タイトルの制覇など、その実績の裏には、日々の地道な努力と徹底したコンディション管理があります。

株式会社りらいぶはこれまで「人が持つ、本来の力を引き出す」ことを目指し、機能性ウェア「リライブウェア」を展開し、アスリートのみならず、介護・物流・建設など身体負担の大きい現場で働く方々や高齢者など、幅広い層の身体を支えてまいりました。

常に高いレベルで結果を求め続ける今平選手の姿勢と、日々のコンディションを整えることの重要性という共通の価値観に共感し、今平選手のさらなる挑戦を日常から支えたいという想いのもと、本契約の締結に至りました。

本取り組みを通じて、トップアスリートのパフォーマンスを支えるとともに、その価値をより多くの方々の日常へと広げていくことで、“着る健康”という新たな選択肢を社会に提案してまいります。

今平周吾選手 プロフィール

高校1年時の2008年『日本ジュニア』で優勝。翌2009年に渡米し、IMGゴルフアカデミーで研鑽を積む。

2011年にプロ転向後、2014年にはACNツアー賞金王を獲得。

2017年『関西オープン』でツアー初優勝を果たすと、2018年に初の賞金王、2019年には史上5人目となる2年連続賞金王に輝く。

その後も勝利を重ね、2022年には自身初の2週連続優勝、2023年には2勝を挙げ賞金1億円を突破。

2024年には『日本オープン選手権』で初の日本タイトルを獲得するなど、

日本ゴルフ界を代表するトッププレーヤーの一人として活躍を続けている。

今平周吾選手 コメント

この度、株式会社りらいぶ様と契約させて頂き大変嬉しく思っております。

リライブパワーリストバンドをはじめ様々な商品が、コンディション管理をしている日常を支え、パフォーマンスの一翼を担ってくれると感じております。

新たに株式会社りらいぶ様のサポートも加わり、今シーズンは目標である複数回優勝を果たせるように日々努力していきたいと思います。

株式会社りらいぶ 代表取締役 佐々木貴史 コメント

この度、今平周吾選手とスポンサー契約を締結できたことを大変光栄に思います。

常に高いレベルで結果を出し続ける今平選手の姿は、まさに日々の積み重ねとコンディショニングの重要性を体現されている存在です。

当社の製品が、トップアスリートのパフォーマンスを支える一助となると同時に、その価値が多くの方々の健康や日常の質の向上へと広がっていくことを期待しております。

今後も、今平選手のさらなるご活躍を全力でサポートしてまいります。

リライブウェアとは

リライブウェアは遠赤外線を輻射し、着用するだけで血行を促進します。特殊な加工を施した複数の鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工することで物理的に身体の動きをサポートする「リライブ加工」が特徴です。リライブ加工によってパフォーマンスをサポートするだけではなく、日常的に取り入れていただくことで、身体の動きをサポートできます。

株式会社りらいぶについて

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2026年2月末時点で累計販売枚数500万着（集計期間：2019年7月1日～2026年2月28日）を達成しました。高齢者からハードワークの現場、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/