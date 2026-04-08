株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）とVerbatim Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関山孝行、以下、Verbatim Japan）は、ブルーレイドライブ/ディスク商品を必要とされるお客様が安心してご利用いただける環境づくりに取り組んでいます。両社のパートナーシップを強化し、商品提供を続けられるよう尽力してまいりますことをお知らせいたします。

■背景

アイ・オー・データ、Verbatim Japanよりブルーレイドライブ/ディスク商品の提供について

近年、ブルーレイドライブ/ディスクを取り巻く市場環境は大きく変化しています。国内外で 関連製品の生産・販売を縮小する動きが広がっており、市場としても不透明感が強まっています。実際に、業界ではブルーレイドライブ/レコーダー製品の取り扱い終了に関する発表が相次ぎ、将来的な入手性を不安視する声が急速に高まっています。

アイ・オー・データとVerbatim Japanは、ブルーレイドライブ/ディスクを必要とされるお客様が安心してご利用いただけるよう、商品提供を維持すべく努めております。

■ 現在の取り組み

・ブルーレイドライブ/ディスクの必要性に応じた供給努力

バックアップや長期保存、業務用途など、ブルーレイドライブ/ディスクが欠かせないお客様が一定数存在している現状を踏まえ、商品提供が継続できるよう、部材確保や生産体制の調整に取り組んでいます。

・ニーズにあわせた新商品の提案

先般発表した新商品のパソコン用ブルーレイレコーダー「BDレコ」（2026年2月4日発表）は、大変多くのご関心をお寄せいただいております。「残しておきたいデータを手元のディスクに記録したい」、こうしたニーズが現在も確かに存在していることをあらためて認識しております。当社はこうした市場ニーズを踏まえ、BDレコをはじめとするブルーレイ 関連商品の企画・改良を継続して取り組み、今後もニーズに即した提案を行ってまいります。

■株式会社アイ・オー・データ機器について

名称：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市

代表者：代表取締役会長 細野 昭雄

設立年月：1976年1月

事業内容：デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売

■Verbatim Japan株式会社について

名称：Verbatim Japan株式会社

本社所在地：東京都千代田区

代表者：代表取締役社長 関山 孝行

設立年月：2019年7月

事業内容：オプティカル製品、データストレージ製品、LED製品、アクセサリー製品、それらに関連する製品の販売事業、業務用・長期保存用光ディスクの販売事業

Verbatimは、光ディスクの生産工場を持つ、光ディスクメーカーです。「BCN AWARD 2026」記録媒体カテゴリでは「BDメディア部門」「DVDメディア部門」「CDメディア部門」の3部門にて２年連続最優秀賞を受賞しています。

※全国主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ2,350店のPOS実売統計 集計対象期間：2025年1月～12月

※本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤