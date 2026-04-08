アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」47都道府県の魅力を踊りで発信する“着ぐるみダンス企画”第45弾「宮崎」を4月8日（水）に公開

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1および契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が展開する「アパマンショップ」は、公式キャラクター「べあ～君」を起用した地域魅力発信企画「着ぐるみダンス」シリーズの最新作として、宮崎編を2026年4月8日（水）に公開いたします。

今回の宮崎編では、一年中温暖な気候と青い海、緑豊かな山々に囲まれた自然景観を背景に、宮崎ならではの食や暮らし、地域の文化をイメージした舞台で、べあ～君が元気いっぱいにダンスを披露します。

※本動画は宮崎県および各施設との公式提携を示すものではありません。

本取り組みは、企業キャラクターを活用した地域共創型コンテンツとして、ショート動画を通じて地域の魅力を再発信することを目的としています。

ご当地べあ～君 宮崎

背景と目的

本企画は、アパマンショップが地域に根ざした活動を通じて各都道府県の魅力を発信し、地域の活性化を目指すことを目的として実施いたします。各地の象徴的な風景や名産品を背景に元気に踊る「べあ～君」がダンスを披露し、地域の魅力を広く発信いたします。

この取り組みは持続可能な開発目標（SDGs）の目標11「住み続けられるまちづくりの実現」に貢献し、またSNSを通じた情報発信により地域への経済波及効果を生み出すことを目指し、目標8「働きがいも経済成長も」にも寄与します。

宮崎県編の見どころ

宮崎編では、温暖な気候に恵まれた青い海や各地に広がる温泉地など、宮崎ならではの自然豊かな景観をモチーフに、べあ～君が元気いっぱいに踊ります。

温暖な気候と豊かな自然環境に加え、マンゴーなど地域に根付いた農産物や畜産物、歴史的文化遺産も取り入れながら、観光だけでなく「暮らす視点」でも宮崎の魅力を感じられる内容となっています。

宮崎

べあ～君 ご当地ダンス宮崎

ダンス振付

１.みぎてあげて

２.みぎておろして

３.みぎてあげて

４.てをひろげてさゆうに





宮崎 :https://www.youtube.com/shorts/HCet2GbC1KE?reload=9マンゴー・自然・宮崎牛

宮崎の住まい・暮らしの魅力発信

宮崎県は九州の南東部に位置し、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれた地域です。年間を通じて日照時間が長く、海や山に囲まれた穏やかな生活環境が広がっています。

また、宮崎市は都市圏と比較して、地価や住宅関連費用が抑えられる傾向があり、生活コストの面でも比較的安定した環境とされています。

県内の通勤・通学時間は比較的短く、日々の移動負担が少ない点も特徴です。こうした環境は、ゆとりある時間の使い方や、落ち着いた暮らしの実現につながっています。

アパマンショップ宮崎

アパマンショップでは、地域の特性を踏まえながら、お客様一人ひとりの暮らし方に寄り添った住まい探しをサポートしてまいります。

アパマンショップ宮崎エリアはこちら

https://www.apamanshop.com/miyazaki/shop/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/274_1_9e837c31ba76fbbfd724c63d3c45b99c.jpg?v=202604081251 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

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URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

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Tel： 0570-058-889