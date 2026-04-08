2026年の猛暑予想に備える、“塗る”だけ冷感*1アイテム　ひと塗りで“瞬間※1－8℃※2”のひんやり感*1！「ululis アイスロールオン」

株式会社 H2O

株式会社H2O（本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：加藤 修）は、美容水※3に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』より、冷感*1タイプのボディ用ローション「ウルリス ウォーターイン アイスロールオン」を、全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて、2026年4月25日（土）から数量限定で発売いたします。

2025年の日本は観測史上最も暑い夏となり※4、2026年も早い梅雨明けと厳しい暑さが予想されています。ハンディファンやネッククーラーなどの暑さ対策グッズが定番化するなか、ululisがお届けするのは、場所を選ばずサッと使えて持ち運びにも便利なロールオンタイプの冷感*1ボディ用ローションです。過酷な夏を少しでも快適に過ごすために、”持ち歩く暑さ対策”の新しい選択肢として、本製品をご提案します。

※1 塗布した直後 ※2 30℃・風ありの状況下で塗布した直後の感触（当社調べ） ※3 美容液成分のこと ※4 出典：気象庁「日本の季節平均気温」 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/sum_jpn.html ＊1 メントール（清涼成分）

製品概要

・商品名：ウルリス ウォーターイン アイスロールオン

・価 格：1,078円（税込）

・発売日：2026年4月25日（土）

・販売先：全国のドラッグストア、バラエティショップ等（一店舗を除く）

・使用方法：手首や首など、ひんやりさせたい部分にロールを転がし塗布してください。使用後はヘッドボール、ボトルの口もとを軽くふき取り、キャップをきちんと閉めてください。

◎ヘッドボールにステンレス（金属）を使用しています。

◎メントール・アルコールを使用しているため、目や鼻にツンとくる場合があります。特にお肌の弱い方は使用をお控えください。

製品特長

POINT 1：冷感成分*1配合で“瞬間※1－8℃※2”のひんやり感

冷感成分*1が肌に浸透※5し、スーッと爽快感を与えます。首すじや手首、うなじなど冷やしたい箇所に直接コロコロするだけで、塗った瞬間※1からひんやりとした清涼感を得られます。ハンディファンとの併用もおすすめです。

POINT 2：10種のアイス美容水※3*2配合

補水・保湿ケアにこだわるululisならではの処方で、「10種のアイス美容水※3*2」を配合。ノルウェー王国氷河水*3やユーカリ葉エキス*4、セイヨウハッカ葉エキス*5などの厳選成分がうるおいを与え、ひんやり心地よく肌を整えます。

POINT 3：透き通るようにみずみずしい「アクアカモミール」の香り

「ウルリス ウォーターコンク モイスチャー ヘアトリートメント」と同じ「アクアカモミールの香り」を採用。多くのお客様にご好評いただいている、さわやかで清潔感のある香りは、暑い季節の気分転換に最適です。

POINT 4：日常使いしやすい4つのフリー処方

鉱物油フリー／着色料フリー／パラベンフリー／動物実験フリー

肌のことを第一に考え、成分の選定にも配慮しました。

※1 塗布した直後 ※2 30℃・風ありの状況下で塗布した直後の感触（当社調べ） ※3 美容液成分のこと ※5 角質層まで ＊1 メントール（清涼成分） ＊2 水（ノルウェー産氷河水）、ユーカリ葉エキス、セイヨウハッカ葉エキス、エーデルワイス花／葉エキス、ティーツリー葉エキス、アロエベラ葉エキス、レモングラス葉／茎エキス、ユズ果実エキス、ゲットウ葉エキス、メリッサ葉エキス（全て保湿） ＊3 水（ノルウェー産氷河水）（保湿） ＊4 ユーカリ葉エキス（保湿） ＊5 セイヨウハッカ葉エキス（保湿） ＊6 エーデルワイス花／葉エキス（保湿） ＊7 ティーツリー葉エキス（保湿） ＊8 アロエベラ葉エキス（保湿） ＊9 レモングラス葉／茎エキス（保湿） ＊10 ユズ果実エキス（保湿） ＊11 ゲットウ葉エキス（保湿） ＊12 メリッサ葉エキス（保湿）

MIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』について

ululis（ウルリス）』は、2021年4月に誕生した「髪の水分量」に着目したMIZUシャンプーです。

理想的な髪の状態を叶える「水分量15％※6」を目指し、90％以上を美容液成分※7で構成することにより、水分量の高いみずみずしい美髪へと導きます。

うるおいケアの「AQUA（アクア）」、EXダメージケアの「VITA.C（ビタシー）」、うねりケアの「PINKme（ピンクミー）」、ツヤ補整ケアの「kirameki（キラメキ）」、ダメージ補水ケアの「Premium（プレミアム）」の５シリーズ展開。

お好みの使用感やお悩みに合わせて、ご自分に合ったシリーズをお選びいただけます。

※6 当社調べ ※7 基剤を除く、水を含む

『ululis』ブランドサイト :https://www.ululis.jp/『ululis』公式Instagram :https://www.instagram.com/ululis_japan/『ululis』公式X :https://x.com/ululis_pr