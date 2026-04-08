“うるおい発想”の「ドライシャンプー」登場！“ベタつきオフ”と“うるおいケア”を同時に叶える独自処方

株式会社 H2O

株式会社H2O（本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：加藤 修）は、美容水※2に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』より、“ベタつきオフ”と“うるおいケア”を同時に叶える2タイプのドライシャンプー「ウルリス ウォーターコンク ナノバブルミスト ドライシャンプー」「ウルリス ウォーターコンク ヘア＆ボディ ドライシャンプー」を、全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて、2026年4月25日（土）から数量限定で発売いたします。

本製品は、汗や皮脂によるベタつきを抑えながら、乾燥しがちな髪や頭皮にうるおいを与えることを目指して開発したドライシャンプーです。パウダー*1in処方で余分な皮脂を吸着し、ナノバブルボール採用でうるおいも補給する「ミスト」と、髪や頭皮はもちろん全身に使用でき※1、UVカット成分*2配合でマルチユースな「スプレー」の2タイプをご用意しました。日中のベタつき解消はもちろん、汗や湿気により崩れた前髪をリセットする「お直しアイテム」としても活躍します。ポーチやバッグに忍ばせておくだけで、外出先でも手軽に理想のスタイルをキープできる、新しい身だしなみ習慣として取り入れたいアイテムです。

※1 眼瞼の周囲、粘膜などに使用しないでください ※2 美容液成分のこと

＊1 オクテニルコハク酸デンプンAl（皮脂吸着） ＊2 メトキシケイヒ酸エチルヘキシル（紫外線吸収剤）

製品概要

◆ミストタイプ

・商品名：ウルリス ウォーターコンク ナノバブルミスト ドライシャンプー

・容 量：100mL

・価 格：1,408円（税込）

・発売日：2026年4月25日（土）

・販売先：全国のドラッグストア、バラエティショップ等（一部店舗を除く）

◆スプレータイプ

・商品名：ウルリス ウォーターコンク ヘア＆ボディ ドライシャンプー

・容 量：95g / ミニサイズ 40g

・価 格：1,320円（税込）/ ミニサイズ 968円（税込）

・発売日：2026年4月25日（土）

・販売先：全国のドラッグストア、バラエティショップ等（一部店舗を除く）

製品特長

POINT 1：史上初※3 ナノバブルボール採用（ミストタイプのみ）

振ることで超微細な泡※4を発生させる「ナノバブルボール」を搭載。毛穴の約400分の1サイズ（直径0.0001mm以下）のナノバブルがすみずみまで届き※5、髪と頭皮をうるおいで満たします。さらに、ミストタイプではあまり例のない「パウダー*1in処方」を採用。皮脂吸着パウダー*1が余分な皮脂をオフしながら、同時にうるおいを補給する独自設計により、ベタつきの解消と髪・頭皮ケアを両立した新発想のドライシャンプーです。

POINT 2：髪・頭皮からボディまで、これ1本でベタつき瞬間※6オフ

髪や頭皮だけでなく、ボディにも使える※1マルチユース仕様。汗ばむ季節のベタつきを瞬時に※6リセットし、サラサラな髪・肌へと導きます。さらにUVカット成分*2配合で、日差しが気になる屋外での身だしなみもこれ1本でまとめてカバーします。

POINT 3：うるおう美容水※2 ミネラルNMN*3配合

ドライシャンプーの乾燥しやすい使用感に着目し、独自の成分「ミネラルNMN*3」を配合。補水・保湿ケアを追求し続けてきたululisならではのこだわりが詰まった処方により、使うたびに髪と頭皮へうるおいを与えます。

POINT 4：ニオイケア※7 頭皮も肌もリフレッシュ

さわやかで清潔感のある「ウォータリーフルールの香り」が髪をやさしく包み込み、汗や皮脂による気になるニオイを抑えます※7。

POINT 5：日常使いしやすい6つのフリー処方

鉱物油フリー／サルフェートフリー／シリコンフリー※8／パラベンフリー／動物実験フリー／PGフリー

肌のことを第一に考え、成分の選定にも配慮しました。

※1 眼瞼の周囲、粘膜などに使用しないでください ※2 美容液成分のこと ※3 当社既存品内（ululisシリーズ内） ※4 ナノバブルのこと ※5 毛髪内部、角質層（頭皮・肌）まで ※6 塗布する時間 ※7 香りづけによる ※8 ウルリス ウォーターコンク ナノバブルミスト ドライシャンプーのみ ＊1 オクテニルコハク酸デンプンAl（皮脂吸着） ＊2 メトキシケイヒ酸エチルヘキシル（紫外線吸収剤） ＊3 海水、ニコチンアミドモノヌクレオチド（全て保湿）

使用方法

◆ミストタイプ

泡が発生するまで容器を上下によく振り、髪と頭皮から8～10cm程度離して適量スプレーし、頭皮をマッサージするようになじませてください。パウダーが沈殿したまま使用するとうまく噴射できなくなりますので、必ずよく振って（ボールの音がするくらい）からご使用ください。ボディのリフレッシュミストとしてもご使用いただけます。

◆スプレータイプ

容器を上下によく振ってから、頭部を上にして頭皮・お肌から10～15cm程度離し、適量スプレーしてください。同じ箇所に3秒以上噴射しないでください。

MIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』について

『ululis（ウルリス）』は、2021年4月に誕生した「髪の水分量」に着目したMIZUシャンプーです。

理想的な髪の状態を叶える「水分量15％※9」を目指し、90％以上を美容液成分※10で構成することにより、水分量の高いみずみずしい美髪へと導きます。

うるおいケアの「AQUA（アクア）」、EXダメージケアの「VITA.C（ビタシー）」、うねりケアの「PINKme（ピンクミー）」、ツヤ補整ケアの「kirameki（キラメキ）」、ダメージ補水ケアの「Premium（プレミアム）」の５シリーズ展開。

お好みの使用感やお悩みに合わせて、ご自分に合ったシリーズをお選びいただけます。

※9 当社調べ ※10 基剤を除く、水を含む

『ululis』ブランドサイト :https://www.ululis.jp/『ululis』公式Instagram :https://www.instagram.com/ululis_japan/『ululis』公式X :https://x.com/ululis_pr