【小学生向け】プロゴルファーに教わる1泊2日「わくわくゴルフ体験ツアー」開催

日本スキー場開発株式会社

長野県上田市菅平高原にある株式会社ハーレスキーリゾートが運営する「菅平高原ホテル ダボスタカシマヤ」は、プロゴルファーから直接レッスンが受けられる1泊2日の本格的なキッズゴルフ体験ツアーを開催します。ゴルフレッスン以外にもキャンプファイヤーやBBQパーティ、スナッグゴルフ大会など思い出に残る楽しいアクティビティを体験しながら大自然を満喫できる特別な2日間となっています。

本物のゴルフ場で現役プロゴルファーが直接指導！

JLPGAプロゴルファーと一緒に本物のコースを回りゴルフの基本的な知識や打ち方などのレッスンを体験できます。コース内には動物の痕跡もあり、普段体験できない大自然を満喫しながらゴルフへの理解と興味が自然と深まるプログラムとなっています。

講師：JLPGAプロゴルファー 足立 由美佳 他

本物のグリーンでパター体験！ドライバーでナイスショット！

綺麗に整地されたグリーンでは本格的なパター体験ができます。芝の見方やグリーンの上でのマナーなど実践的なレッスンはもちろん、参加者全員での「パッティング勝負」も楽しみの１つです。また、練習場ではドライバーやアイアンを使ったティーショットレッスンを行います。クラブの持ち方、スイングの仕方など本格的なレッスン内容となっています。

ゴルフ以外のアクティビティが満載！BBQパーティ・星空観賞・キャンプファイヤー！

たくさんゴルフをした後はBBQパーティを開催します。お肉や季節の野菜、フルーツ、〆の焼きそばなどボリューム満点です。食後はレクリエーション大会や星空鑑賞、キャンプファイヤーなど子供はもちろん大人まで一緒に楽しめるプログラムとなっています。

開催概要】

開催日：2026年5月23日（土）～24日（日）

会場：菅平高原ホテル ダボスタカシマヤ、上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部

対象：小学生の親子

料金：子ども18,000円 、大人22,000円 （税込）

1泊2食(BBQ付き)

※お子様の料金は、ゴルフ体験、道具レンタル代含む

申込締切：2026年5月10日(日)

申し込みはこちら▼

https://sugadaira-takashimaya.com/news/news/117/

夏も涼しい高原ゴルフ場！上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部

上田菅平高原グランヴィリオゴルフ俱楽部はヨーロッパを彷彿とさせるスケールの大きなリゾートコースで、夏も涼しく快適にプレーを楽しめます。菅平高原のシンボル「根子岳」を正面に、アルプス～浅間山の眺望が美しく、春の新緑や秋の紅葉などシーズンによって様々な景色も楽しむことができます。

上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部

https://www.grandvrio-golfclub.com/sugadaira/

スポーツの聖地 「菅平高原」

長野県東部に位置する菅平高原は、日本百名山「四阿山」、日本花の百名山「根子岳」の麓に広がる1,300mの高原です。夏でも冷涼な気候はスポーツに最適で、ラグビーやサッカー、テニス、陸上などの合宿のほか、冬は日本最大級のスキーリゾートとして知られています。また、首都圏からのアクセスも良く、軽井沢や長野市の観光スポットなどにも行きやすい場所となっています。

【協力】LEFF合同会社 ～ゴルフを通じて「世代を超えて夢中になれるイベントを創造」～

JLPGAプロゴルファー足立由美佳氏が代表を務めている、LEFF合同会社は、ゴルフを通じて「世代を超えて夢中になれるイベントを創造」をミッションに掲げ、子供達が夢中になれるゴルフ体験イベントの企画運営、スナッグゴルフ大会運営、ジュニアゴルフレッスンなどを展開しています。

【LEFF合同会社】

https://leffgolf.com/

【企画・運営】

◆株式会社ハーレスキーリゾート

会社概要：日本駐車場開発グループである日本スキー場開発株式会社のグループ子会社です。

菅平高原スノーリゾート内のリフト運営およびホテル運営を実施しています。

代表：代表取締役社⾧ 西口 昌司

所在地：〒386-2204 長野県上田市菅平高原1223‐146

TEL：0268‐75‐8818 FAX：0268‐74‐3401

事業内容：スキー場一般（索道事業）・ 宿泊施設運営

◆日本スキー場開発株式会社について

日本スキー場開発株式会社は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。

当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、⾧野県 6 カ所、群馬県１カ所、岐阜県 1 カ所 計 8 スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。

当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。

URL: https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1