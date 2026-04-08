アクル、株式会社ラクーンコマースが運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」に不正検知システム「ASUKA」および本人認証システム「ASUKA-3DS」の提供を開始。

株式会社アクル

クレジットカード決済などの不正利用対策ソリューションを提供する株式会社アクル（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 修、以下「アクル」）は、株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳、以下「ラクーンコマース」）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」へ「ASUKA」および「ASUKA-３DS」の提供を開始しました。

ASUKA-3DSは、リスクの高い取引のみにEMV 3-Dセキュア（以下、「3DS」）本人認証を適用する柔軟な設計と、モーダル型UIによるスムーズな認証体験を実現するサービスであり、ユーザー体験を損なうことなく3DSを導入できる点を評価していただき、今回の導入に至りました。

■導入の背景

クレジットカードの不正利用は日本国内における深刻な社会課題となっています。2025年におけるクレジットカードの番号盗用被害額は約475億円 *1 に達し、毎年この不正利用被害金額は増加傾向にあります。

こうした動向を踏まえ、昨年、経済産業省が発表をした「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】」*2において必須化となった3DSの導入にあたり、EC業界全体としてセキュリティ水準の底上げが期待されている一方、3DSはECサイト利用者に本人認証の操作を要求することがあるため、ECカード加盟店では利便性の低下や購入プロセス中の離脱といった課題が懸念されていました。

「スーパーデリバリー」では社会的背景や対応の必要性を踏まえつつも、ECサイト利用者がスムーズに買い物を完了できる体験を損なわないことを重視し、ユーザー離脱リスクを最小限に抑えながら高いセキュリティを実現するため、アクルの本人認証サービス「ASUKA-3DS」を導入していただくこととなりました。

*1 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の発生状況」より

URL:https://www.j-credit.or.jp/information/statistics/download/toukei_03_f.pdf

*2 経済産業省「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】 2025年3月

URL:https://www.j-credit.or.jp/security/pdf/Creditcardsecurityguidelines_6.0_published.pdf

■株式会社ラクーンコマースについて

2002年に開設された企業間取引（BtoB）サイト「スーパーデリバリー」、受注・発注を一元管理できるクラウド受発注システム「COREC（コレック）」、輸出販売サービス「SD export（エスディ―エクスポート）」をメインにEC事業を展開しています。

「スーパーデリバリー」はアパレル・雑貨を中心とするメーカーと小売店や飲食店・美容室などの事業者が利用する卸・仕入れサイトです。

https://www.superdelivery.com/

■「ASUKA」について

クレジットカード業界において必須とされる、クレジットマスター・大量アタック対策、第三者不正利用対策としての属性行動分析・不正配送先住所との照合、EMV 3-Dセキュアの本人認証サービス、不正ログイン対策など、総合的なセキュリティ対策を実現できるサービスです。

物販ECをはじめ、旅行商材、サービス商材など45,000サイト以上のカード加盟店に導入されています。

ASUKAのサービス詳細はこちら▼

https://akuru-inc.com/service/asuka/

資料請求はこちらから▼

https://akuru-inc.com/download/pamphlet/

▪️会社概要

会社名 株式会社ラクーンコマース

本社所在地 東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-14

代表取締役社長 和久井 岳

事業内容 ECおよびEC関連事業

URL https://www.raccoon.ne.jp/commerce/

会社名 株式会社アクル

本社所在地 東京都港区三田2-7-13 TDS三田ビル6階

代表取締役社長 近藤修

事業内容 クレジットカード不正対策ソリューション、チャージバック保証、集客支援サービス他

URL https://akuru-inc.com/