大人気の『ドラゴン最強王図鑑』のぬりえをコンビニでプリントできる！　自分の好みで色を塗って「オリジナル最強王」を完成させよう！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月26日に学研プリント「ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ プリントサービス版」を2枚100円（税込）にて発売開始いたしました。

『ドラゴン最強王図鑑』がコンビニプリントに登場。人気キャラ＆名勝負を、ぬりえで楽しめる

本商品は、大人気の『ドラゴン最強王図鑑』の人気キャラクターや名勝負のシーンを、ぬりえとして楽しめるプリントサービスです。

コンビニのマルチコピー機で手軽にプリントでき、色を塗って完成させれば、世界に一つだけのオリジナル最強王ができあがります。

▼学研プリント「ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ プリントサービス版」

https://ebook.gakken.jp/gkprint/index.html(https://ebook.gakken.jp/gkprint/index.html)

上記WEBサイトにて公開中のコンテンツ番号をご確認のうえ、お近くのファミリーマート、ローソン、ミニストップの店頭に設置されているマルチコピー機にてご購入ください。

※各コンビニエンスストアの一部店舗では、ご利用いただけない場合があります。

■ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル1

「ワイヴァーン VS ムシュフシュ」（B4判／2枚セット・税込100円）

■ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ ちょいムズ

「メスター・ストゥアワーム VS ケツァルコアトル／九頭龍 VS ヴイーヴル」（B4判／2枚セット・税込100円）

自由に色を塗って名勝負を完成させよう！「ちょいムズ」ぬりえは塗りごたえバツグン！

★ぬりえの買い方★

学研プリントは、全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップのコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で購入が可能です。

［手順］

１.購入したい商品の「コンテンツ番号」をWEBサイトでチェック。※この番号がないと購入できませんのでご注意ください。

https://ebook.gakken.jp/gkprint/index.html

２.コンビニのマルチコピー機で「コンテンツサービス」を選択

３.画面右側の「▼」マークで緑色のバナー「学研プリント」が表示されるまで進み、選択

４.「コンテンツ番号」を入力

※各コンビニエンスストアの一部店舗では、ご利用いただけない場合があります。

［商品概要］

◆学研プリント「ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ プリントサービス版」

◆サイズ：B4判（254×364mm）

◆価格：100円（税込）

◆販売開始日：2026年3月26日

◆販売場所：全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップの店頭設置のマルチコピー機

※一部ご利用いただけない店舗があります。

◆発売元：株式会社 Gakken

▼購入のための詳細はこちらから

https://ebook.gakken.jp/gkprint/index.html(https://ebook.gakken.jp/gkprint/index.html)

［商品ラインナップ］

１.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル1 ワイヴァーン VS ムシュフシュ

２.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル2 ペルーダ VS イルルヤンカシュ

３.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル3 ヒュドラー VS ファーヴニル

４.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル4 蜃（しん） VS 聖ゲオルギウス・ドラゴン

５.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル5 リントヴルム VS クエレブレ

６.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル6 ファイヤー・ドレイク VS アジ・ダハーカ

７.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル7 レインボー・サーペント VS ベーオウルフ・ドラゴン

８.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル8 ヴリトラ VS フェルニゲシュ

９.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル9 ゴルィエシチェ VS タラスク

１０.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ 名バトル10 レヴィアタン VS 応龍（おうりゅう）

１１.ドラゴン最強王図鑑 ぬりえ ちょいムズ メスター・ストゥアワーム VS ケツァルコアトル／九頭龍 VS ヴイーヴル

※全11点（すべて2枚セット）。

■ぬりえコンテスト開催中！

発売を記念して、「ドラゴン最強王図鑑ぬりえコンテスト」を開催中！ それぞれ優秀作品には記念品を贈呈。応募方法など詳しくは下記のURLをチェック！

▼ドラゴン最強王図鑑ぬりえコンテスト

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MjR9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MjR9&detailFlg=1&pNo=1)

■ぬりえブックも発売中！

■『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』

監修：国際［最強王図鑑］協会

絵：なんばきび／七海ルシア

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月5日

判型：B5／56ページ

ISBN：978-4-05-206293-3

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020629300(https://hon.gakken.jp/book/1020629300)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062930/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062930/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494722/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494722/)

★SNSも随時更新中！ フォローよろしくお願いいたします。

・X（旧Twitter）：最強王図鑑【公式】@saikyououzukan

https://x.com/saikyououzukan(https://x.com/saikyououzukan)

・Instagram：最強王図鑑【公式】@gakken_saikyououzukan

https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/(https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/)

・シリーズ公式サイトはこちら：https://saikyooh.gakken.jp/(https://saikyooh.gakken.jp/)

・10周年記念サイトも公開中！：https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh_10th_anniv/(https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh_10th_anniv/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開