とんかつ まい泉 星ヶ丘三越店4/22(水)オープン

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：千 大輔）は「とんかつ まい泉 星ヶ丘三越店」を2026年4月22日（水）にオープンいたします。

「とんかつ まい泉」は、東京・青山に本店を構えるとんかつ専門店で、1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」を提供してまいりました。このたび、星ヶ丘三越にまい泉が新たに出店いたします。星ヶ丘三越は、名古屋市千種区・星ヶ丘エリアに位置し、地下鉄東山線星ヶ丘駅直結の利便性を誇る百貨店です。落ち着いた住宅街に根差し、地域住民を中心に長年親しまれている商業施設です。看板商品のヒレかつサンドやミニバーガー、人気の特製ヒレかつをはじめ、季節のコロッケや海鮮フライ、各種お弁当を取り揃えております。

店 名 ：とんかつ まい泉 星ヶ丘三越店

所在地 ：愛知県名古屋市千種区星が丘元町14－14 星ヶ丘三越 地下1階

電話番号 ：090-6247-0146

営業時間 ：10：00～20：00 ※施設に準ずる変更あり

オープン日：2026年4月22日（水）

オープニング記念セールのご案内

星ヶ丘三越店のオープンを記念し、まい泉の人気商品を期間限定の特別価格にて販売いたします。

■ヒレかつサンド（9切）

セール価格：1,080円（税込）

販売期間 ：4月22日（水）～4月24日（金）予定

※各日30個限定

■特製ヒレかつ

セール価格：648円（税込）

販売期間 ：4月22日（水）～4月28日（火）予定

※各日30枚限定

■ロースかつ

セール価格：594円（税込）

販売期間 ：4月29日（水）～5月5日（火）予定

※各日30枚限定

※予定数量に達した場合は、セール期間中であっても通常価格での販売となります。

取り扱い商品例 ※価格は8%税込です。

（揚げ物）

特製ヒレかつ 832円

ロースかつ 789円

ヒレひとくちかつ 227円

大きいエビフライ 692円

エビクリームコロッケ 238円

真アジフライ 297円

玉葱と豚肉の串かつ 297円

（サンドイッチ）

ヒレかつサンド3切 486円 6切956円 9切1,404円

エビかつサンド3切 530円

甘い誘惑ハムかつサンド3切 497円

ポケットサンド 497円

ミニヒレかつバーガー 260円

ミニエビかつバーガー 270円

（弁当、丼）

やわらかヒレかつ弁当 1,383円

たっぷりロースかつ弁当 1,253円

いろどり弁当 1,210円

ヒレかつ弁当 999円

ロースかつ弁当 999円

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン13店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業