【JAF岩手】2026年初開催！マイカーで参加できるモータースポーツ「JAFオートテストチャレンジin平泉」

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）岩手支部（支部長 千葉 泰）は4月29日（祝）、東北自動車道・平泉スマートインターチェンジ駐車場（岩手県平泉町）にて、ブレストモータースポーツが開催する「2026年JAFオートテストチャレンジ in IWATE：ROUND I」に協力します。

オートテストとは

オートテスト詳細ページ :https://jaf.link/4m2Qk6u申込方法や参加条件などの詳細はこちらをご確認ください

オートテストは「運転の正確さ」を競う新ジャンルのモータースポーツです。競技ライセンスやヘルメット、グローブなどの装備は不要で、誰でもマイカーで参加できます。オートテストを完走すると、モータースポーツの入門ライセンスとなる国内Bライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。

【2026年JAFオートテストチャレンジ in IWATE：ROUND I】開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6902_1_d9b2bafa4cf0575170267c1e9fce62a5.jpg?v=202604081251 ]オートテスト詳細ページ :https://jaf.link/4m2Qk6u申込方法や参加条件などの詳細はこちらをご確認ください