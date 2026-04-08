好評のToffy 電動かき氷器シリーズ初の充電式！コードレスハンディタイプが新登場 「Toffy コードレスふわふわかき氷器」発売

株式会社ラドンナ

2026年4月15日（水）より発売

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」から、ハンディタイプのコードレスかき氷器「Toffy コードレスふわふわかき氷器」を発売します。

この度、おうちで"かき氷屋さん気分"を味わえる好評の電動かき氷器シリーズから、充電式のコードレスタイプ「Toffy コードレスふわふわかき氷器」が新登場。専用スタンドにセットして卓上でも使えるほか、はずして手にもってハンディタイプとしても使える2WAY仕様の電動かき氷器です。充電式のコードレスタイプのため、コードの取り回しも必要なく、場所を選ばずに氷を削れます。専用スタンドは器の高さに応じて選べる2段階設計で、背の高いグラスにも対応します。

付属の製氷カップ1個分を最短12秒※1でスピーディーに削れるパワフル仕様。刃の調節ダイヤルで氷の細かさを無段階に調節でき、ふんわりと口どけなめらかな食感から、さらさら、シャリシャリという清涼感のある食感まで、お好みに合わせた仕上がりが楽しめます。バラ氷※2や冷凍フルーツ、ジュース等を凍らせた味付き氷にも対応しており、バリエーション豊かなかき氷アレンジが広がります。氷をセットして電源ボタンを長押しするだけの簡単操作、押し続ける必要がなく、軽い力で使えるので、お子さまから大人まで、家族みんなでお楽しみいただけます。

カラーはToffyシリーズで人気の「ペールアクア」「ミルキーホワイト」の2色展開。暑い夏をひんやり楽しむ、便利な電動かき氷器の登場です。

※1：調節ダイヤル「粗」選択時/付属製氷カップ1個分の目安

※2：市販のロックアイスは使用不可

◆製品概要

品名 ：Toffy コードレスふわふわかき氷器

本体価格 ：\6,300＋消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-is15/

ハンディでも、卓上でも！シーンに合わせて使える2WAY

充電式のコードレスタイプなので、コードを取り回しする煩わしさもなく、場所を選ばずに使用できます。ハンディタイプの特長を活かし、上下左右に制限なく、高さのある大盛りのかき氷を作ることも可能。また、冷製パスタやサラダの仕上げにトッピングするなど、料理の用途にも活躍します。さらに、専用スタンドにセットすれば、卓上に置いて使うことができます。器の高さに合わせて2段階で高さを変えられるので、背の高いグラスも◎

ハンディタイプだから高さも思いのまま！ お皿の上でも直接削れる専用スタンドにセットして卓上でも使える専用スタンド 選べる高さは 2 段階！

連続モードでラクラク！

電源ボタンは1回長押しすると連続モードで運転するので、ボタンを押し続けずにラクラク使用することができます。また、付属の製氷カップ1個分の氷が最短12秒※ですばやく削れるパワフル仕様です。

※調節ダイヤル「粗」選択時/付属製氷カップ1個分の目安

お好みの食感のかき氷を楽しめる

付属の製氷カップで作った氷の細かさは、刃の調節ダイヤルで氷の細かさを無段階に調節可能。ふんわり口どけなめらかなかき氷から、定番のさらさら、シャリシャリとしたかき氷まで、お好みの食感のかき氷を作ることができます。

調節ダイヤルで無段階調節可能

冷凍フルーツから味付き氷までアレンジは無限大！

バラ氷※にも対応しているほか、牛乳やジュースなどを凍らせた味付き氷や、冷凍フルーツにも対応。かき氷だけじゃなく、お料理やドリンクにも、アイデア次第で大活躍！

※市販のロックアイスは使用不可

定番のかき氷

味付き氷でビジュアル映え

おしゃれなドリンクにも！

お料理の仕上げに

お手入れラクラク！充電＆収納もスマートに！

本体以外のパーツは分解できて水洗いできるので、お手入れ簡単！清潔にお使いいただけます。

また、使用しない時には本体とスタンド、トレーはコンパクトにセット可能、収納スペースにも困りません。

パーツは分解して水洗い OK！充電式スマートに収納

◆毎年好評の「Toffy コンパクト電動ふわふわかき氷器」も発売中

EC限定販売の新色“グレージュ”も仲間入り！

Toffyシリーズで毎年好評のかき氷器が、EC限定販売の新色“グレージュ”を携えて今年も登場！刃の調節ダイヤルで氷の細かさを無段階に調節することができ、ふんわり口どけなめらかなかき氷から、定番のさらさらとしたかき氷まで、お好みの食感のかき氷を作ることができます。牛乳やジュースなどを凍らせた味付きかき氷や、市販の冷凍フルーツにも対応。専用製氷パーツを使えば2つの味を一度に削れるハーフ氷やミックス氷も！さらに、お皿を回しながら氷が削れる“回転プレート”で、かき氷をよりきれいに盛り付けることができます。1台でバリエーション豊かなオリジナルのかき氷が楽しめます。

◆製品概要

品名 ：Toffy コンパクト電動ふわふわかき氷器

本体価格 ：\8,800＋消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-is16/

グレージュ K-IS16-GEペールアクア K-IS16-PAミルキーホワイト K-IS16-MW

◆Toffy（トフィー）について

Toffyが彩るとっておきの毎日！

ちょっぴりレトロで親しみのあるデザインが魅力のライフスタイルブランド。

シンプルで扱いやすい、ダスティカラーが人気のキッチン家電をはじめ、キッチン雑貨やインテリアグッズなど、毎日の暮らしを彩るプロダクトをラインアップ。

【Toffy公式オンラインショップ】https://toffy.jp/

【Toffy公式Instagram】@toffy.official

【Toffy公式TikTok】@toffy.official.pr

◆製品仕様

品名 ：Toffy コードレスふわふわかき氷器

品番・カラー ：K-IS15-PA（ペールアクア）/ K-IS15-MW（ミルキーホワイト）

製品サイズ ：約90(W)×320(H)×100(D)mm（スタンド含まず）

約105(W)×515(H)×140(D)mm（スタンドHigh 位置取り付け時）

重量 ：約635g（スタンド含まず）

電源 ：5V 1.0A（USB充電式）

充電電池 ：リチウムイオン蓄電池 3.7V 1,500mAh（二重保護付）※

※装置内にバッテリーの保護機能と電流遮断機能を実装しています。

充電時間 ：約2.5時間

定格動作時間 ：2分

USBケーブル長：約50cm

付属品 ：製氷カップ×2個、専用スタンド、専用USBケーブル、

ユーザーズガイド（保証書含む）

品名 ：Toffy コンパクト電動ふわふわかき氷器

品番・カラー ：K-IS16-GE（グレージュ）/ K-IS16-PA（ペールアクア）/ K-IS16-MW（ミルキーホワイト）

製品サイズ ：約167（W）×312（H）×179（D）mm

重量 ：約1,450g

電源 ：AC100V 50-60Hz

定格電力 ：30W

定格時間 ：2分

電源コード長 ：約0.8m

付属品 ：製氷カップ×2個（K-IS16-GEのみ4個）、

製氷パーツ（ハーフ、ミックス）×各1個、フルーツ用リング、回転プレート、

ユーザーズガイド（保証書含む）