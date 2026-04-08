大丸松坂屋百貨店、VTuber事業の第2期オーディションを4月8日（水）よりスタート～複数の表現手法を横断して自己表現を行う次世代型クリエイターを募集～

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店は、VTuber事業「EchoVerse（エコーバース）」において、イラスト・音楽・映像といった分野での作品と、自分自身の世界観を継続的に発信する次世代型クリエイター志向の方を発掘するため、このたび第2期オーディションを、2026年4月8日（水）～30日（木）の期間行います。

2024年11月の事業始動以降、EchoVerseでは、VTuberとしての配信活動を軸にクリエイターの個性を活かした活動を支援し、VTuber事業としての基盤を築いてきました。

第2期となる今回はその取り組みをさらに進化させ、配信にとどまらず、ビジュアル表現や世界観をかたちにする創作を通じて自己表現を行う、新たなVTuber像の創出を目指します。

百貨店として長年培ってきた目利きや発信力を活かし、VTuberという表現形式を“作品づくり”および“それを発信する”場へと拡張することで、次世代の文化や表現の可能性を世の中に届けてまいります。

第2期オーディション開始の背景

VTuber市場は拡大を続ける中で、活動のスタイルや表現方法が多様化し、単なる配信者としての役割を超え、「クリエイターの自己表現そのもの」が価値となるフェーズへと変化しています。

百貨店を運営する当社は、創業時から現在に至るまで、アートやファッションなど様々な分野において、クリエイターとともに新しい価値を生み出し続けてきました。

その知見を活かし、VTuber事業においてもマネジメントにとどまらず、次なる表現領域を担う次世代型クリエイターとともに、価値を見出し世の中へ届ける“キュレーター”としての役割を担います。

異業種かつ後発という立場を逆手に取り、独創性のある事務所として成長するフェーズに入った今、

私たちはVTuber業界における「個性（強み）」を追求し、クリエイターと価値を共につくり上げていく存在であることを目指しています。

第1期の実績

2024年11月に始動したVTuber事業「EchoVerse（エコーバース）」では、第1期オーディションを実施し、多数の応募者の中から初の所属VTuberとして【花依よるは】を選出しました。

デビューに向けては、歌ってみた動画や、クリエイター本人の想いなども発信しながら、2025年9月のYouTubeでの初配信を皮切りに本格的な活動を開始しました。

配信活動では、歌を中心に継続的な発信を行い、視聴者とのコミュニケーションを重ねながら、VTuberとしての表現力や存在感を着実に育てています。

現在、YouTubeチャンネルの登録者数は3万人を超え、SNS上においても支持の輪を広げています。（2026年4月1日時点）

第1期では、VTuberを短期的な取り組みとしてではなく、一人のクリエイターとして長期的に育てていくことを重視し、活動環境の整備やプロデュースに取り組んできました。

また、所属クリエイターの活動を通じて、クリエイター個人だけでなく、事務所全体の取り組みや世界観が支持される“箱推し”の広がりも感じられるようになりました。

第1弾「VTuber事業への参入ならびにオーディション受付開始」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002799.000025003.html

第2弾「アバターデザイナー決定のお知らせ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002847.000025003.html

第3弾「花依(はなより)よるは活動開始」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003272.000025003.html

第4弾「初の歌ってみたフルバージョンの公開」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003294.000025003.html

第2期オーディションコンセプト

■ 第1期との違い・第2期の方向性

EchoVerse第2期では、これまで構築してきたVTuber事業の基盤を礎に、表現の在り方そのものを新たな領域へと拡張する“新章”へと移行します。

第1期では、VTuberとしての配信活動を軸に、クリエイター一人ひとりの個性を活かした活動を通じて、事業としての土台を築いてきました。

第2期となる今回は、VTuber＝配信者としての枠にとどまらず、個性を活かした表現力や作品性を重視し、次世代型クリエイターの創出を目指します。

クリエイターの自己表現力や創作性を、業界への新しい挑戦の核として位置づけることで、EchoVerseの取り組みを次のフェーズへと進めていきます。

■ 第2期オーディションの目的・狙い

本オーディションでは、VTuberとしての配信活動に加えて、「イラスト・音楽・映像」などのアート作品制作を通じた自己表現にも取り組む方を募集します。

ビジュアル表現や世界観の構築など、作品性を伴う表現活動を行うことで、VTuberという表現形式の可能性を広げていくことを目的としています。

また、創作活動を継続的に行い、自身の表現や作品を長期的に育てていく意欲を持つ方を対象とし、クリエイティブ領域を横断した活動機会をプロデュースに反映していきます。

クリエイター一人ひとりの表現や作品が、多くの人に“愛される”存在となるよう、長期的な視点での活動を支援していきます。

■ 求める人物像

・自身の表現領域を広げたい方

・VTuberという表現者の在り方で新しい自己表現に挑戦したい方

・アート分野においてビジュアル表現・創作活動に継続的に取り組んできた方

・長期的に作品を育てていきたい方

配信活動に加え、クリエイティブ領域を横断した活動機会を積極的にプロデュースに反映していきます。

今後の取り組み（業界後発・異業種参入から始まった物語の今後）

1期生による基盤とこれから出会う2期生のクリエイティブ、そこに百貨店ならではの文化的豊かさ・異業種参入による大胆な発想力…といった当社ならではのリソースを投入し、シナジーの最大化・新しい潮流を生み出すことにチャレンジしてまいります。

私たちは、この情熱と共創力で、次世代型クリエイターと向き合い、ともに歩み、ともに挑み、新たなエンターテインメントの可能性を開拓します。

VTuberオーディション 募集要項・応募サイトはこちらから

■ オーディションサイトURL

https://dmdepart.jp/echoverse/audition/

■ 各種URL

EchoVerse公式サイト

https://dmdepart.jp/echoverse/

EchoVerse公式X

https://x.com/echoverse_pj

■ 所属クリエイター【花依よるは（はなより・よるは）】

花依よるはYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@HanayoriYoruha

花依よるはX

https://x.com/HanayoriYoruha