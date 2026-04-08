子ども向けプログラミング教室「エドモンド」、GMO顧客満足度ランキングで複数項目No.1を獲得

株式会社エドモンド

エドモンド株式会社（本社：日本）は、子ども向けプログラミング教育サービス「エドモンド」において、GMOリサーチ&AI株式会社が実施した顧客満足度調査にて、「子どもプログラミング教室」分野において複数項目でNo.1を獲得したことをお知らせいたします。

2026年 GMO顧客満足度ランキング 子どもプログラミング教室 先生の質 第1位／カリキュラム・教材 第1位／レッスンの質 第1位

■ 評価された背景

近年、小学生を中心としたプログラミング教育の重要性が高まる中、「どの教室を選ぶべきか」という保護者の課題は依然として大きなものです。その中でエドモンドは、以下の点が高く評価されました。

・子どもが“自分でできる”実践力を重視したカリキュラム

・初心者でも取り組みやすい設計と継続しやすい学習体験

・教室ごとの指導品質の均一化と運営体制

単なる「楽しい体験」にとどまらず、学習成果と継続性を両立させる設計が、顧客満足度として明確に表れた結果となります。

■ エドモンドの教育理念

エドモンドは、「敷居を低く、目標は高く」という理念のもと、以下の教育価値を提供しています。敷居を低く：初めてでも迷わず始められる環境 目標は高く：最終的には“自分で作れる力”を身につける

多くの教育サービスが「導入のしやすさ」か「高度な学習」のどちらかに偏る中で、エドモンドはこの二つを同時に成立させることを重視しています。

■ カリキュラムの特徴

エドモンドのカリキュラムは、子どもが自然に思考力を伸ばせるよう設計されています。ストーリー性を持った学習構造（クエスト形式） 小さな成功体験を積み重ねる段階設計 ゲーム感覚で進めながら論理的思考を習得します。これにより、「続けられる学習」から「成果が出る学習」へと転換しています。

■ 今後の展開

全国への教室拡大（地域格差の解消） 教育品質のさらなる標準化 AI・デジタル技術を活用した学習支援の環境を強化します。単なる習いごとではなく、子どもの将来に直結する教育基盤の構築を目指します。

■ エドモンドについて

エドモンドは、小学生を中心とした子ども向けプログラミング教育サービスです。マインクラフトなどを活用した実践型の学習を通じて、論理的思考力・問題解決力・創造力の育成を行っています。

■会社概要

株式会社エドモンド

所在地：〒604-8155京都府京都市中京区錦小路通室町東入占出山町310番地ヤママス錦プラザ306

代表者：森内 秀人

事業内容：プログラミング教育事業

URL：https://www.edmondo.jp/

※本製品はMinecraft(R)公式製品ではありません。Mojang社から承認されておらず、Mojang社およびNotch氏とは関係ありません。

■調査概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：1059名 (規定人数 50人以上)

調査期間：2025年10月6日～2026年2月24日

調査対象：男女／20～69歳／全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、対象の教室に未就学児（4歳以上）または小学生の子どもを通わせた

2)月に1回以上の頻度で、6ヶ月以上継続して通わせた

3)主に、対象の教室での対面授業で、PCもしくはタブレットを使用したプログラミング教育のコースに通わせた

4)通わせる教室の選定に関与し、サービスに関する支払い金額を把握している

調査企業・サービス数：23

定義：未就学児および小学生を対象に、PCもしくはタブレットを使用したプログラミング教育を提供している企業

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/kids-coding_2026