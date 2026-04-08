【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】お茶の産地、京都府南山城村で新茶を味わうイベント開催

積水ハウスホテルマネジメント株式会社

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、2026年5月23日（土）に、フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろにて、日本茶インストラクターの長谷川美香氏を招いた新茶を楽しむ体験イベントを開催いたします。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。今回のイベントも京都府南山城村の魅力をより深く感じていただくために実施いたします。

京都府の最南端に位置する南山城村は、府内唯一の村であり、高級ブランド宇治茶の主産地として古くから茶業が盛んな地域です。山間部の寒暖差を活かした茶畑が広がり、高品質な茶葉の生産で知られています。5月を迎えると、山あいの茶畑は一面やわらかな萌黄色に染まり、朝霧の中でみずみずしく輝く新芽の美しさは、この季節、この土地でしか出会えない風景です。

今回のイベントでは、5月ならではの「新茶」に焦点を当て、南山城産煎茶、宮崎県産釜炒り茶、鹿児島県産深蒸し茶の3種類を飲み比べます。宮崎県産釜炒り茶は、蒸して仕上げる煎茶とは異なり、直火で熱した鉄の釜で茶葉を炒る製法で作られます。煎茶が広まる以前は、日本茶の多くがこの釜炒り製法で作られていましたが、現在は主に九州地方の一部で生産され、生産量の少ない貴重な日本茶です。釜で炒ることで生まれる独特の香ばしさと、すっきりとした味わいをお楽しみいただけます。鹿児島県産深蒸し茶は、温暖で広大な平野部で栽培された茶葉を、通常の煎茶よりも長い時間をかけて蒸して仕上げたお茶です。長く蒸すことで茶葉の持つ渋味や青々しい香りが穏やかになる一方、まろやかでコクのある味わいに仕上がり、旨みが際立つお茶として人気を集めています。濃い緑色の水色も美しく、目でも楽しめる一杯です。同じ新茶でも、産地の気候や地形、製茶工程の違いによって味わいや香りが大きく異なることを、長谷川氏の解説とともに体感いただけます。

ホテルに隣接する道の駅「お茶の京都 みなみやましろ村」では、地元産の茶葉「村茶」を使ったスイーツやドリンクもお楽しみいただけます。イベントでお茶の奥深さに触れた後は、道の駅で南山城村ならではの味や品々を巡ってみてください。宿泊と合わせて、お茶の文化に包まれる一日を、旅のひとときとしてゆっくりご堪能いただけます。

新緑が最も美しいこの季節に、茶どころ南山城村でしか味わえない特別な体験へ、ぜひお越しください。

日本茶インストラクター 長谷川美香氏

10年間のアメリカでの生活後、日本に帰国し、煎茶の美味しさに感動したことから、茶農家のもとに通い日本茶を学ぶ。日本茶インストラクターとして日本茶普及活動に携わる中で、観光に結び付けたいという想いを持ち、京都市通訳ガイド資格を取得。国内外の方々へ日本茶の魅力を伝えたいと様々な企画を発信。

https://www.mikasteabox.com/

イベント詳細

●開催日程：2026年5月23日（土）15:00～18:00

●開催場所：

フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ ロビーラウンジ

●参加対象：

開催日当日にフェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろにご宿泊のお客様

●参加費： 無料

●参加方法：当日、フロントスタッフへお声がけください。

開催時間内に一組最大4名様を順番にご案内いたします。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

＊公式WEBサイト：https://fairfield-michinoeki-japan.com/

＊公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

＊公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

＊公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

＊ポッドキャスト「旅のセレンディピティ」WEBサイト：

https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/fairfield-tabisere/

＊愛犬旅インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfield_dogquest/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国29施設それぞれの立地を活かし、都会から離れた場所だからこそ実現できる地域密着型のイベントを各地で展開しています。宿泊者が滞在中にその土地の文化や食を直接体験できる機会を設けることで、ホテルを単なる宿泊の場にとどめず、地域との接点となる拠点として機能させることを目指しています。こうした取り組みは、宿泊者にとって旅の満足度を高めるだけでなく、地域の特産品や伝統文化への関心を喚起し、地域観光の活性化にも寄与するものです。今回のお茶の体験イベントについても、参加者が南山城村の茶業や風土への理解を深めることで、イベント後の道の駅での買い物や周辺地域の散策など、滞在全体を通じた地域との関わりが生まれることを期待しています。フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトは今後も、各施設が所在する地域の企業や生産者と連携しながら、季節ごとの魅力を届けるイベントを継続的に企画・実施し、宿泊者の皆様に地域の知られざる魅力を届けるとともに、地域経済の活性化に貢献してまいります。

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300 以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。