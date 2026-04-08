【 4/22 (水) 16:00 】元 味の素株式会社 常務執行役員 ASEAN 事業統括責任者・タイ味の素社長が語る ASEAN 事業を成功に導くための戦略の組み立て方 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『ASEAN 事業を成功に導くための戦略の組み立て方』をテーマに、味の素株式会社 アドバイザー（2025年7月～現在）のほか、民間外交推進協会 理事 日アセアン文化経済委員会 委員長、日本スープ協会 会長、特定非営利活動法人 日本食レストラン海外普及推進機構 理事、公益財団法人 食の安全・安心財団 理事でもある 本橋 弘治 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 4/22 (水) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604220347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260422(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604220347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260422)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 75万人超（2025年11月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、味の素株式会社 アドバイザー（2025年7月～現在）のほか、民間外交推進協会 理事 日アセアン文化経済委員会 委員長、日本スープ協会 会長、特定非営利活動法人 日本食レストラン海外普及推進機構 理事、公益財団法人 食の安全・安心財団 理事でもある 本橋 弘治 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/481_1_f85af881916612e4229017d48394780a.jpg?v=202604091251 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：元 味の素株式会社 常務執行役員

ASEAN 事業統括責任者・タイ味の素社長が語る

ASEAN 事業を成功に導くための戦略の組み立て方

～市場魅力度×競争優位で再設計する海外戦略の原理原則～

主催：株式会社ビザスク

日時：4月22日（水）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604220347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260422(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604220347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260422)

【登壇者情報】

本橋 弘治 氏

味の素株式会社 アドバイザー（2025年7月～現在）

以下の外部団体と兼任

民間外交推進協会 理事 日アセアン文化経済委員会 委員長

日本スープ協会 会長

特定非営利活動法人 日本食レストラン海外普及推進機構

理事

公益財団法人 食の安全・安心財団 理事

1986年味の素株式会社入社。人事労務、国内外の営業、海外事業を歴任。フィリピン味の素ダイレクターやベトナム味の素社長、食品事業本部アセアン本部長等を務め、グローバル領域で手腕を発揮。2021年より味の素デジタルビジネスパートナー代表取締役社長として SSC の業務変革を推進。2025年6月、同社アドバイザーに就任。長年培った人事・海外事業・DX の知見を活かし、組織変革に貢献している。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・本橋 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604220347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260422(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604220347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260422)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/481_2_e062206de48c935d8cf1475b3fbac7a4.jpg?v=202604091251 ]