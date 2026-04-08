株式会社島忠52店舗で多店舗企業向けSaaSサービス「店舗Linkle」を導入

北都システム株式会社

北都システム株式会社（本社：北海道札幌市 代表取締役社長：高橋直樹 以下 北都システム）は、自社が開発・提供する多店舗企業向けコミュニケーションシステム「店舗Linkle(テンポリンクル)」を、株式会社島忠（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：窪田光与之 以下 島忠）に導入したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景と課題

全社的にモバイル利活用による業務効率化を推進する中で、本部-店舗間のコミュニケーションも見直しの対象となっていた。一方、以前使用していたシステムはモバイル表示を前提としておらず、店舗スタッフは指示確認や報告のたびに、広い売場とPCが設置されたバックヤード間を何度も往復する必要があった。また、PCからの写真報告も手間が多く、月間最大900件弱にのぼる指示・報告業務が非効率な状態だった。

こうした背景から、店舗スタッフの業務効率向上を目的に2025年7月より店舗Linkleの運用を開始。

■ 選定のポイント

以下の点を評価いただきました。

- 現行業務に不可欠な要件を実現する個別カスタマイズ対応- モバイル端末での簡単な操作感- 独自のセキュリティ要件を満たすシステムであること

■ 導入後の効果

モバイル対応により、店舗スタッフが売場とバックヤードを往復する手間を削減し、業務効率が向上。画像をともなう報告や緊急時の対応も迅速になった。直感的な操作性により、導入時の現場の混乱やストレスもなく、スムーズな運用開始を実現。

以下より導入事例の詳細をご覧いただけます。

https://hscproduct.com/tenpo/casetl/1497/

■ 株式会社島忠（https://www.shimachu.co.jp/(https://www.shimachu.co.jp/)）

家具インテリアとホームセンターを主軸に『住まいと暮らしのことならなんでもそろう総合センター』を目指し、首都圏を中心に店舗を展開しています。

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32

代表者：代表取締役社長 窪田光与之

事業内容：家具・インテリア雑貨(カーテン・カーペット・インテリア小物ほか)、ホームセンター商品(日用品・園芸・ペット用品・木材・金物ほか）の小売業

■店舗Linkleについて

多店舗運営企業に特化した本部-店舗間コミュニケーションツールです。電話やメール、チャットで起こりがちな情報共有の抜け漏れを防ぎ、本部と店舗の様々な連絡・報告を一元化して業務効率化を実現します。

店舗Linkle製品サイト：https://hscproduct.com/tenpo/



■お問い合わせ先

北都システム株式会社

SaaSサービス部

TEL :050-1807-4919

Mail :sales@hscnet.co.jp

Web :https://www.hscnet.co.jp/