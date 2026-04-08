【フライングタイガー】ゴールデンウィーク直前！旅の″困った″をたのしく解決！パッキングも移動も快適にする『トラベルグッズ』が新登場。キッズ向けの「旅先・旅中トイ」も！

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年4月17日（金）より全店で販売を開始する（※）新商品全558種の中から、初夏にぴったりの『トラベルグッズ』（全63種）をご紹介します。

「コスパ（コストパフォーマンス）」「タイパ（タイムパフォーマンス）」という言葉が象徴するように、旅行においても、パッキングのしやすさや、移動時間の快適さが重視される昨今。フライングタイガーでは、スーツケースの中をすっきり整えるオーガナイズアイテムから、道中を楽しくしてくれるキッズ向けグッズまで、旅の様々なシーンをサポートする商品をラインナップしました。

※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年4月10日（金）より先行発売開始

■もう探さない、もう迷わない！ひと目でわかる「パッキングアイテム」

ユーモアたっぷりの魚のかたちが愛らしいランドリーバッグ。洗濯物はすべて口の中に詰め込めます。

ランドリーバッグ 770円

洋服を入れてファスナーを閉めるだけで、手軽に圧縮できるバッグ。カラフルなピンクとブルーのデザインもポイント。TシャツなどはSサイズ、かさばるものはLサイズがおすすめです。

左）圧縮オーガナイザーバッグS 990円

右）圧縮オーガナイザーバッグL 1,210円

ヘアアイロンも安心して収納できるオーガナイザーバッグ。ブラシやヘアケア用品もまとめて持ち運べるサイズ感です。

オーガナイザーバッグ（スタイリングツール用） 1,430円

シャンプーやボディソープ、化粧水やクリームなどをひとまとめにできるトラベルセット。液体をこぼさず移し替えられるスポイト＆じょうご付きです。これ一つで、バスまわりの準備もすっきり。

トラベルセット 880円

ひと目でわかるから、使いやすい。美容液やヘアオイルの携帯に便利なトラベルセット。付属のシリコンブラシは、やさしく洗顔ができます。

トラベルセット 660円

ひと目で見分けやすい魚型の歯ブラシホルダー。カバーにもホルダーにもなり、置き場所に困りがちな歯ブラシもすっきり収納できます。4個セットで家族それぞれの歯ブラシも迷わず使えます。

歯ブラシカバー&ホルダー 330円

■ママもパパも助かっちゃう！キッズが夢中になる「旅先・旅中トイ」

ビーズを貼ってサングラスをデコレーションしたり、メガネストラップもつくることができるDIYキッズサングラス。つくるのは旅行前でも旅先でも◎

DIYキッズサングラス 770円

旅の思い出を記録できるトラベルジャーナル。移動中や滞在先、帰宅後など、好きなタイミングで楽しめます。

トラベルジャーナル 660円

紙やペン不要で、手を汚さずに気軽に何度でも絵が描ける電子お絵かきボード。移動中にも活躍します。

電子お絵かきボード 990円

移動中に楽しめる釣りゲームのキーホルダー。1人でも2人でも遊べます。

キーホルダー（釣りゲーム） 550円

"ボールを多く集めた方が勝ち"のゲームキーホルダー。コンパクトながら2人で楽しめます。

キーホルダー 550円

中のオイルがゆっくり動くリキッドモーションキーホルダー。気持ちを落ち着かせたい時のお守り代わりにもおすすめです。

リキッドモーションキーホルダー 450円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年4月8日現在

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：http://instagram.com/flyingtigerjp/

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