「地域医療構想×医療ＤＸ×診療報酬改定２０２６」と題して、国際医療福祉大学大学院 教授 高橋 泰氏によるセミナーを2026年5月12日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

地域医療構想×医療ＤＸ×診療報酬改定２０２６

-制度は何を目指しているのか：機能分化と生産性革命の本質-

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26268

[講 師]

国際医療福祉大学大学院 教授 高橋 泰 氏

[日 時]

２０２６年５月１２日（火） 午後２時～５時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

地域医療構想、医療ＤＸ、診療報酬改定は、個別の政策ではなく、一体として医療提供体制の再設計を進めるものである。とりわけ２０２６年診療報酬改定は、単なる点数調整ではなく、地域医療構想の実現と医療ＤＸの推進を財政的に後押しする「誘導装置」として位置付けられる。

本講義では前半において、日本の医療提供体制の歴史的変遷を踏まえ、制度設計に内在する規則性を明らかにする。そのうえで、地域医療構想が目指す機能分化と、医療ＤＸがもたらす生産性向上の関係を整理する。

後半では、人口減少・人材不足・経営危機という制約条件の中で、政策当局がどのような医療提供体制を描こうとしているのかを読み解き、２０２６年診療報酬改定の本質と今後の展望を提示する。さらに、医療機関・介護施設が取るべき戦略について具体的に示す。



１．医療制度改革の底流：なぜ同じ方向に動き続けるのか

２．域医療構想の本質：病床再編ではなく役割再設計

３．医療ＤＸの本質：効率化ではなく生産性革命

４．診療報酬改定２０２６の構造：何を誘導しているのか

５．医療機関の経営危機と再編シナリオ

６．これからの戦略：機能分化×ＤＸでどう生き残るか

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

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