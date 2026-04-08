【大丸神戸店】兵庫・神戸で愛される洋菓子の味からパティシェパフォーマンスまで楽しめる♩「2026洋菓子フェスタ in Kobe」開催決定

株式会社 大丸松坂屋百貨店

毎年大好評のイベント「洋菓子フェスタ in Kobe」が今年も4月22日(水)から27日(月)の期間で開催します。今年は「映画の世界」をテーマに、名店のシェフや地元の方から愛されるスイーツショップから、甘く胸躍る時間をお届します。

工芸菓子の展示やマイスターパフォーマンス、また兵庫・神戸のスイーツショップが大集結の「Sweets Street」など、洋菓子の街「神戸」を五感で楽しめるイベントとなっています。

ぜひこの機会に大丸神戸店にお立ちよりください！！

☆Welcome to Entertainment ～映画の世界～工芸菓子製作〈ケーキハウス ツマガリ〉工芸マイスター／岩佐 康雄 作「ハイっ！スタート！！」

1896年神戸にて、日本で初めて映画が一般向けに公開されたと言われています。まさに神戸は「映画発祥の地」と呼ばれるにふさわしい歴史があります。

そんな日本初公開130年を記念して、「Welcome to Entertainment ～映画の世界～」をテーマに、〈ケーキハウス ツマガリ〉の工芸マイスター 岩佐 康雄氏が製作した工芸菓子が展示されます。

その他「映画の世界」をテーマに今にも動き出しそうな作品の迫力と圧巻の美しさを、ぜひ会場でお楽しみください。

●工芸菓子展示

会期：4月22日(水) → 27日(月)

※最終日は17時まで

デコレーションケーキコンテストが今年も開かれる！

第19回 (2025年度) デコレーションケーキコンテスト 兵庫県知事賞受賞作品 〈ケーキハウス ツマガリ〉川野 真理香 作

●第20回デコレーションケーキコンテスト

投票期間：4月22日(水) → 25日(土) 17時まで

結果発表：4月26日(日)

表彰式 ：4月27日(月) 15時30分

「Welcome to Entertainment ～映画の世界～」をテーマに、阪神間のパティシエが製作した作品を展示します。お客様も審査員として投票いただけますので、ぜひご覧になって投票ください！

名店パティシエのパフォーマンスやケーキ講習会を楽しもう！

洋菓子の街・神戸を代表する一流パティシエたちによる圧巻のパフォーマンスや、講義＆試食で楽しむケーキ講習会なども！ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。

●神戸マイスターによるパフォーマンス

日時：4月22日(水) 13時～14時

〈バウムウントバウム〉〈レーブドゥシェフ〉

〈神戸洋藝菓子ボックサン〉〈本高砂屋〉の4名のシェフが、お客さまの目の前で「長～い苺のタルト」を製作。そして、その場でできたてを100名様にご賞味いただけます。見た目インパクト大、この日限りのスイーツをお楽しみください。

※観覧はオンライン予約の先着100名様に限ります。

※4月10日(金) 12時より、大丸神戸店HPにてお申込みいただけます。

※予約が定員に達し次第、受付終了いたします。

※ご予約いただいた方へのご案内は、開始時間20分前から受付いたします。

●パティシエのケーキ講習会

日時：4月24日(金)、25日(土)、26日(日) 11時30分～13時

参加人数：各回30名 参加費：税込2,500円

神戸を代表する名店〈ラヴニュー〉〈ケーキハウス ツマガリ〉〈レーブドゥシェフ〉のシェフから講義を受けられるケーキ講習会を開催します。試食アリで、美味しくケーキ作りを学ぶことができます。

※参加はオンライン予約の方に限ります。いずれも4月10日(金) 12時よりお申込みいただけます。

※予約が定員に達し次第、受付終了いたします。

※参加費は当日、会場にてお支払いください。

※開始15分前までに9階会場にお集まりください。

・4月24日(金) 11時30分～13時

〈ラヴニュー〉平井 茂雄シェフ テーマ：ラ モンターニュ フレーズ

・4月25日(土) 11時30分～13時

〈ケーキハウス ツマガリ〉太田 健シェフ テーマ：スフレチーズケーキ

・4月26日(日) 11時30分～13時

〈レーブドゥシェフ〉片山 陽介シェフ

テーマ：朝採り苺を使った映写機ティラミス～オリジナル苺ドリンクを添えて～

●教えてシェフ！親子で参加！ケーキ教室

日時：4月25日(土)、26日(日) 15時～16時30分

参加人数：各回15組30名

(小学生以下のお子様1人とその保護者1人で1組)

参加費：税込4,000円

※参加はオンライン予約の方に限ります。いずれも4月10日(金) 12時よりお申込みいただけます。

※予約が定員に達し次第、受付終了いたします。

※参加費は当日、会場にてお支払いください。

※開始15分前までに9階会場にお集まりください。

・4月25日(土) 15時～16時30分

〈ヴィタメール・ジャポン〉金城 文 シェフ テーマ：こどもの日デコレーション

・4月26日(日) 15時～16時30分

〈レーブドゥシェフ〉佐野 靖夫 シェフ テーマ：いちごいっぱいの幸せデコレーションケーキ

神戸話題のお店が楽しめる！「Sweets Street」

兵庫・神戸のスイーツブランドが集結する「Sweets Street」！30ブランド以上のスイーツを味わうことができます！実演にてできたてが食べられたり、日替わり出店やお取り寄せ菓子も盛りだくさんです。この機会にぜひお気に入りのスイーツを見つけてみてください！

☆実演ブランド

〈BRUN〉

神戸元町に移転してもなお、大人気のドーナツ屋が今年も洋菓子フェスタに登場します！一つ一つ手作業で、昔ながらのシンプルな味わいを楽しめるドーナツです。

「プレーン」1個：税込230円

シンプルだけど人気NO.1。外はサクサク中はふわっともっちり。癖になる懐かしいお味です。

〈makostandard〉

三重県で8年間営業していた大人気店のシェフが新たに神戸にお店をオープン。店主1人で手間をおしまず、味わい深いお菓子を作っています。

「ウィークエンドベルガモット」

ホール：税込3,000円 カット：税込500円

えなみ農園のベルガモットと北海道産発酵バター、奄美諸島のきび糖、奥丹波のたまごなど厳選素材で作る香り豊かでくちどけの良いお菓子です。

【洋菓子フェスタ初登場】

〈patisserie BLEUETTA〉

神戸・六甲発のパティスリー。本店ではフランス菓子を中心に、お土産にぴったりな焼き菓子や、華やかで美しいケーキなどが揃います。

「サブレ5種 (プレーン、メープル、キャラメルシナモン、チョコチップ、ショコラ」税込900円

フランス産と国産発酵バターをふんだんに使用したバターサブレ。それぞれの味に合った食感、風味を立たせるためにレシピを変えて作る拘りサブレです。

〈Midnight Cookie Club by Zucca〉

幻と称される「栗マロンかぼちゃ」を使ったデリやスイーツを展開するショップ。ご褒美時間をともにする贅沢なバターサブレが看板商品です。

「栗マロンかぼちゃのソフトクリーム」

税込700円

〈Zucca〉の「栗マロンかぼちゃのソフトクリーム」を期間限定で復活。北海道産「栗マロンかぼちゃ」を35%も贅沢に絞り込み、乳脂肪分5.0%の濃厚なソフトミックスで仕上げました。自家製のカラメルソースと栗マロンかぼちゃのバタークッキーも添えて。

【洋菓子フェスタ初登場】〈菓子刻〉

姫路にお店を構える洋菓子店。フランスの郷土菓子が中心にラインアップで、どこか懐かしくも新しい味わいは、一度食べたら忘れられないこと間違いなし。

「菓子刻の檸檬」1個：税込460円

広島の檸檬農園「中吉屋」の国産檸檬を使い、檸檬皮、檸檬果汁をたっぷりと加えて焼いています。表面の糖衣には檸檬果汁とジンを合わせて、檸檬の爽やかさをより引き立てるように仕上げました。

☆オススメブランド

【洋菓子フェスタ初登場】

〈Patisserie Creer des liens〉

神戸市東灘区にお店を構え、原材料や甘さ控えめにこだわってお菓子を作っています。日常にそっと寄り添うおやつから大切な人への贈り物まで取り揃えています。

「チョコと紅茶のケーキ」1個：税込627円

チョコレートクリームの中にアールグレイの香りが広がる一品です。濃厚しっとりなスポンジでサンドしました。

【洋菓子フェスタ初登場】〈ENTIM〉

兵庫県西宮市の焼き菓子専門店。「鮮度」にこだわり、素材の風味を大切にした焼き菓子は、日常に寄りそうお菓子としてオススメです。

「朝焼きフィナンシェ」1個：税込350円

焼きたてのフィナンシェの美味しさに感動した店主が、その感動を多くの人に味わって欲しい思いから、毎日朝焼き上げ、店頭に並べています。表面はカリッと、中からはしっかり焦がしたバターの風味、独自にブレンドしたアーモンドの旨味が広がります。

☆3ブランドでつなぐ6DAYS

※出店日：4月22日(水)・23日(木)

【洋菓子フェスタ初登場】

〈神戸北野ノスタ NOSTA CAFE〉

神戸北野ノスタのセントラルカフェ。パティシエによるこだわりスイーツはコーヒー・紅茶にもぴったりです。

「スコーン」税込356円

カフェタイムにおすすめの焼き菓子が大丸神戸店初登場！外はさっくり、口の中ではほろっとほどけるスコーンをお楽しみください。

〈CAKE STAND〉

2015年にオープン。神戸北野にある小さなカフェです。店内では焼き菓子、オーダーケーキの販売と季節ごとに変わるデザートをお召しあがりいただけます。

「ゴルゴンゾーラと胡桃のサブレ」

6個入：税込388円

〈CAKE STAND〉1番人気の定番焼き菓子。ゴルゴンゾーラチーズの塩気と胡桃が香ばしい甘塩っぱいサブレです。お酒のお供にもオススメです。

※出店日：4月24日(金)・25日(土)

※出店日：4月26日(日)・27日(月)

【洋菓子フェスタ初登場】〈丸福バーム〉

神戸市北区、個人で営むバームクーヘン専門店。「丸くて、ふっくら」したバームクーヘンから名づけられた店名。日本式のふんわり、しっとりのバームクーヘンが楽しめます。

「BAUM POT クレーム・ブリュレ」

1個：税込540円

ポット型に焼き上げたバームクーヘンの穴に、パティシエ特製のカスタードクリームをたっぷり詰めて表面をブリュレした、普段お店では販売していない実演ならではの限定商品となっております。

☆お取り寄せスイーツ

※出店日：4月25日(土)のみ

【洋菓子フェスタ初登場】〈LOCCA BAGEL〉

店舗の営業時間は週2回の数時間のみ。天然酵母・国産小麦使用のもっちりベーグル専門店です。個性的なフレーバーが特徴的なショップ。

「ピスタチオクリームサンド」1個：税込670円

チョコレートのダマンドクリームをかけて焼き上げたベーグルに濃厚なピスタチオクリームとビタービスケットをサンドしました。ビターなチョコベーグル＆濃厚ピスタチオの大人のスイーツベーグルです。

【洋菓子フェスタ初登場】〈THE BAKE〉

異国情緒あふれる店舗でパリへと想いを馳せるベーカリースタンド。大丸神戸店限定のフレンチクルーラーに、今回は新フレーバーも登場します。

(画像左)「きなこ」1個：税込380円

神戸・三宮「YACCO豆富店」の香り高いきな粉を贅沢に使用。生地の自然な甘味ときな粉の香ばしさが口いっぱいに広がる、風味豊かなフレンチクルーラーです。

(画像右)「シュガー」1個：税込280円

全粒粉をふんだんに使用した、香ばしい「サクもち生地」にたっぷりのシュガー。素材本来の美味しさをより引き立てる、こだわりのフレンチクルーラーに仕上げました。

※出店日：4月22日(水)・23日(木)・26日(日)・27日(月)

主催：(一社)兵庫県洋菓子協会・(公財)神戸ファンション協会 ／ 共催：神戸市・神戸商工会議所

後援：兵庫県・(一財)神戸観光局・神戸新聞社・サンテレビジョン・ラジオ関西・Kiss FM KOBE