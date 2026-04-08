アクポニ、循環型農業「アクアポニックス」産野菜を虎ノ門で販売開始

株式会社アクポニ

株式会社アクポニ（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：濱田健吾）は、循環型農業「アクアポニックス」を都市の食環境に組み込む新たな取り組みとして、当社が運営する東京・虎ノ門のサラダボウル専門店「AQUAMO salad（アクアモサラダ）」にて、2026年4月15日よりアクアポニックス産野菜の販売を開始します。

野菜は無農薬・無化学肥料で栽培され、神奈川県藤沢市の自社農園「ふじさわアクポニビレッジ」から店舗へ直送されます。入荷は毎週水曜日を予定しています。

生産者直営のサラダボウル専門店で、育てた野菜をまるごと販売

AQUAMOについて :https://aquamo.jp/

アクアポニックスは、水耕栽培と水産養殖を組み合わせた循環型農業です。魚・植物・微生物が相互に作用し、水と栄養を循環させることで、無農薬・無化学肥料での栽培を実現します。土耕農法と比較して、同面積あたり約7倍の収量を確保し、使用水量は約80％削減。生態系の仕組みに学んだこの生産モデルは、資源効率に優れた持続可能な農業として注目されています。

アクアポニックスの循環の仕組み

当社では「生産と消費が分断されない食の循環」を目指し、2026年3月にAQUAMO saladをオープンしました。店舗のある虎ノ門・新橋エリアはオフィスワーカーが多く、昼休みや仕事帰りにも立ち寄りやすい環境です。生産者である当社が店舗を直営することで、生産方法や環境価値をダイレクトに伝え、都市部に暮らす消費者が健康で安全な食を日常に取り入れる機会を創出します。

アクアポニックス産野菜 販売の詳細

神奈川県藤沢市の自社農園「ふじさわアクポニビレッジ」における収穫作業の様子

販売店舗：AQUAMO salad（東京都港区西新橋3-14-5）

販売開始日：2026年4月15日

入荷する曜日：毎週水曜日

葉物野菜・ハーブ類を中心に、その月のおすすめ野菜を販売します。

4月はリーフレタス、ロメインレタス、ケール、3種ミックスを販売予定です。

自社農園で収穫したての野菜を納品特長1：えぐみが少なく、生でもおいしく食べられる

日本大学との共同研究により、アクアポニックスで育てた野菜は、一般的な農法に比べて硝酸態窒素の含有量が低く、ビタミンCを多く含む傾向があることが明らかになりました。お取引いただいている飲食店関係者様からは、味や香りに対して高い評価をいただいています。えぐみが少なく、生でもおいしく食べられるのが特長です。

特長2：鮮度が高く、シャキシャキとした食感が長持ち

パッケージには紙素材を採用。通気性や適度な保湿性を確保することで、野菜の鮮度を保ちながら、シャキシャキとした食感を長く維持できる設計としています。農園直送のため鮮度が高く、冷蔵庫で2週間保存しても、色味や食感を保ったまま新鮮な状態をキープできます（自社調べ）。

特長3：ECからの予約・配送が可能

入荷する野菜は毎週水曜の朝、AQUAMO公式サイトのECに追加されます。予約希望者は事前にECから購入することで取り置きが可能です。店内受け取りのほか、配送にも対応しています。

AQUAMO salad 店舗情報

AQUAMO saladではアクアポニックス産野菜を使った全10種のサラダを提供

店名：AQUAMO salad（アクアモ サラダ）

所在地：東京都港区西新橋3-14-5

アクセス：都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩7分、東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分、JR新橋駅 徒歩13分

営業時間：11～19時

定休日：日曜、祝日

※土曜は短縮営業の場合あり。営業スケジュール詳細はInstagramをご確認ください

提供形式：テイクアウト、デリバリー、イートイン（4席）

公式サイト：https://aquamo.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/aquamo_salad/

今後の展開について

AQUAMO salad 外観イメージ

今後は、販売機会の拡大に向けて、取扱店舗や販売曜日の拡充を進めるとともに、詰め合わせ定期便など、継続的にご利用いただける仕組みの構築を検討しています。あわせて、商品ラインナップの拡充やミックス商品の展開を通じて、より多様なニーズに対応していく予定です。将来的には、生産から販売までの一貫体制を強化し、持続可能な食の提供をさらに拡大していきます。

株式会社アクポニについて

所在地：〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F

設立：2014年4月2日

代表取締役：濱田健吾

事業概要：

・アクアポニックス農場の導入支援/運用支援

・アクアポニックス・アカデミー（アクアポニックスを体系的に学べる講座）

・導入支援コンサルテーション（導入計画、品種選定、生産システム選定、設計、業務プロセス作成等）

・生産管理コンサルテーション（スマホアプリ、環境センサー、Webカメラ等を活用した生産支援）

URL ：https://aquaponics.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクポニ AQUAMO担当 二見（ふたみ）

TEL：0466-21-7191

E-mail：info@aquamo.jp