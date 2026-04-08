【CONVERSE】2026年4月新作アイテム

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」より、2026年4月の新作が登場いたします。

コンバースらしいクラシックなテイストを落とし込んだ「ALL STAR AGED」のカラーや素材アレンジモデル、そしてリニューアルスペックを採用したオールスターにフラワーチャームをあしらったモデルなど、クラシックと遊び心を融合させた全4型をご紹介いたします。

順次、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて発売いたします。

ALL STAR AGED TC HI(https://converse.co.jp/products/31318200)

ALL STAR AGED TC OX(https://converse.co.jp/products/31318210)

コンバースらしいクラシックなテイストを落とし込んだ「ALL STAR AGED」のカラーアレンジモデル。ブラックアッパーにトリコラインをテープに施した、レトロ感のあるカラーリングが特徴です。アッパーには洗い加工を施したキャンバス素材を採用。生成りのシューレースや光沢のあるハトメを取り入れ、クッション性に優れたインソールとクラシックなラストで履き心地とシルエットを両立しています。HIカットとOXカットの2型で展開。

商品名：ALL STAR AGED TC HI / OX（オールスター エイジド TC HI / OX ）

価格：9,900円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・ラバー

発売日：2026年4月24日

ALL STAR AGED WASHEDCORDUROY OX(https://converse.co.jp/products/31318060)

コンバースらしいクラシックなテイストを落とし込んだ「ALL STAR AGED」の素材アレンジモデル。アッパーに洗い加工を施したコーデュロイ素材を採用し、こなれた風合いとクラシックな印象を併せ持つデザインに仕上げています。タンにはALL STARロゴを配し、アパレルのコーデュロイアイテムとも相性の良いカラーリングで展開。生成りのシューレースや光沢のあるハトメを取り入れ、クッション性に優れたインソールとクラシックなラストで履き心地とシルエットを両立しています。

商品名：ALL STAR AGED WASHEDCORDUROY OX（オールスター エイジド ウォッシュドコーデュロイ OX）

価格：11,550円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ターコイズブルー、パープルローズ

素材：アッパー・コーデュロイ アウトソール・ラバー

発売日：2026年4月24日

ALL STAR FLOWERCHARM OX(https://converse.co.jp/products/31318170)

リニューアルスペックを採用したオールスターのディテールアレンジモデル。シューレースの好きな位置に取り付けが可能なフラワーモチーフのオリジナルチャームを付属しています。ブロックチェック柄のインソールを採用し、遊び心のあるデザインに仕上げました。アクセントカラーを効かせながらもスタイリングに取り入れやすいカラーリングで展開。

商品名：ALL STAR FLOWERCHARM OX（オールスター フラワーチャーム OX）

価格：10,450円（税込）

サイズ：22.0～26.0cm

カラー：ブラック、レモンイエロー

素材：アッパー：キャンバス アウトソール：ラバー

発売日：2026年4月17日

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

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