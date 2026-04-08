TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」、2026年4月度（第49弾）のMonthly Artistにモナキが決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2026年4月度（第49弾）のMonthly Artist にモナキが決定しました。

"Buzz（バズ・流行り）"＋"Track（楽曲・追跡する）"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して、楽曲の魅力をユーザーに届けていきます。

今回「Buzz Tracker」のMonthly Artistに決定したのは、純烈の弟分グループとして本日デビューしたモナキ。TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、デビュー前からTikTok音楽チャートにランクインするなど話題となったデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を含む楽曲がピックアップされており、本企画のローンチに合わせてモナキのTikTokアカウントでは、TikTokでしか見ることができない様々な投稿が行われる予定です。また、本日22時より、デビューを記念したTikTok LIVEも配信されます。

モナキ TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@monaki__official

「Buzz Tracker」2026年4月度（第49弾）Monthly Artist: モナキ コメント

モナキです！このたび「Buzz Tracker」2026年4月度に選んでいただき、ありがとうございます！

デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、僕たちにとって原点であり、すべての始まりとなる大切な一曲です。

この曲が、聴いてくださる皆さんの日常に少しでも寄り添い、笑顔や元気につながっていたら本当に嬉しいです。

まだまだ未熟な僕たちですが、この素敵な機会を励みに、さらに多くの方に音楽を届けていけるよう精一杯頑張ります。

これからも一歩ずつ、モナキらしさを大切にしながら成長していきます。TikTokやSpotifyで、ぜひ沢山楽しんでください！周りの方にも広めていただけたら嬉しいです！

「Buzz Tracker」プレイリスト（TikTok）：https://www.tiktok.com/playlist-music/Buzz-Tracker-7081543689138391809

「Buzz Tracker」プレイリスト（Spotify）：https://spotify.link/BuzzTracker

モナキ プロフィール

純烈・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1,000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された、4人組グループ。

メンバーはじん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人で、平均年齢32歳。

2025年11月26日「純烈全国ツアー2025」ファイナル公演（LINE CUBE SHIBUYA）で初お披露目され、2026年4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」で日本クラウンよりメジャーデビュー決定。

【Spotify について 】

www.spotify.com/(https://open.spotify.com/intl-ja/)

Spotifyは2008年のサービス開始以来、音楽の聴き方を進化させてきました。

Spotifyでは1億曲以上の音楽や600万番組以上のポッドキャストを無料でも発見・管理・共有いただけますが、有料のプレミアムプランである「Spotify Premium」にアップグレードいただくと、広告が入らず、より良い音質で、ダウンロードすればオフラインでもお楽しみいただけます。

Spotifyは世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスであり、世界180を超える国と地域で2億6,800万人以上のSpotify Premium会員を含む6億7,800万人以上のユーザーが利用しています。 Spotifyニュースルーム

「For the Record」：

https://spotifynewsroom.jp/

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。

TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。