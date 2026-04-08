那須川天心 VS ファン・フランシスコ・エストラーダ　運命の一戦『Prime Video Boxing 15』に「のむシリカ」が番組協賛。アンジュール東京のトップキャスト出演CMを放映！

株式会社Qvou

株式会社Qvou（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：久保龍太郎）は、2026年4月11日（土）にPrime Videoにて独占ライブ配信される『Prime Video Boxing 15』への番組協賛を決定いたしました。

本番組内では、カイザーグループが運営する「アンジュール東京」のトップキャストをアンバサダーに迎えた、「霧島天然水 のむシリカ」の特別タイアップCMを放映いたします。

■ 『Prime Video Boxing 15』開催概要

日本中の注目が集まるメインイベントは、再起をかける那須川天心選手と、元世界2階級王者ファン・フランシスコ・エストラーダ選手による、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦です。この歴史的一戦の模様は、Prime Videoにて独占ライブ配信されます。

- 日時： 2026年4月11日（土）17:00 配信開始予定- 会場： 両国国技館- 配信： Prime Videoにて独占ライブ配信

【主な対戦カード】

■ 「のむシリカ × アンジュール東京」特別CMの放映

- WBC世界バンタム級挑戦者決定戦： 那須川天心（帝拳） vs. ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）- スーパーフライ級10回戦： 坪井智也（帝拳） vs. ペドロ・ゲバラ（メキシコ）- フライ級10回戦： 高見亨介（帝拳） vs. アンヘル・アヤラ・ラジザバル（メキシコ）

今回の番組協賛に伴い、カイザーグループが運営する「アンジュール東京」のトップキャストをアンバサダーとして迎えた新CMを番組中に放映いたします。圧倒的な美しさと華やかさを通じて、健康と美容をサポートする「のむシリカ」の魅力を訴求します。

放映予定CM

- アンジュール東京 みすず編[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=krd1J7XnOcs ]

- アンジュール東京 まき編[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZBnqXNNX1LQ ]

- アンジュール東京 藤咲ひなた編[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Du9aMdjxIn0 ]

- アンジュール東京 華咲くるみ編[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=-UpWJLfYdHc ]

- アンジュール東京 鈴音りん編[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=GpPp0DVAnBs ]

■ 「霧島天然水 のむシリカ」について

累計販売本数1億本（※1）を突破した「のむシリカ」は、幾度もの噴火を繰り返してきた霧島連山の大地から数百年の歳月を掛け生まれた、奇跡の天然水です。

※1 2026年現在の累計販売実績（自社調べ）

1. 世界トップクラスのシリカ含有量

体の土台をつくる成分として注目される「シリカ」を1リットルあたり97mg/L含有。そのほか、炭酸水素イオンやサルフェート、バナジウムなど希少ミネラルを理想的なバランスで含んでいます。

2. 豊富なミネラルと飲みやすさの両立

ミネラル豊富な中硬水（硬度約130mg/L）ながら、まろやかで飲みやすいのが特徴です。常温でも美味しく、スポーツ時の水分補給や、お料理・お酒の割り水としても最適です。

3. 無添加・天然・安全へのこだわり

保存料・防腐剤を一切使用せず、大自然の恵みをそのままにボトリング。徹底した品質管理のもと、安心・安全な水をお届けしています。

ボトルはUV殺菌と除菌されたクリーンエアで殺菌、天然水は130度で10秒間加熱殺菌した後、無菌充填システムでボトリングしているため、未開封で約2年間保存できます。

さらに、健康への影響が懸念され、各地の水道水でも問題となっている有機フッ素化合物（PFAS※2）に対しても厳しい品質基準を設け、月に一度の徹底した検査によりその安全性を証明しています。

※2 PFASとは： PFOS、PFOAなどの総称。分解されにくく体内での蓄積性が高く、WHO（世界保健機関）のがん専門組織であるIARC（国際がん研究機関）もPFOAを発がん性物質として認定しています。

■ 商品詳細- 商品名：霧島天然水 のむシリカ（ナチュラルミネラルウォーター)- 原材料名：水（鉱水）- 内容量：500mL, 2L- 成分表示（1Lあたり）：シリカ：97mg / 炭酸水素イオン：170mg / サルフェート：30mg / バナジウム：34μg / カルシウム：31mg / マグネシウム：14mg- 販売者：株式会社Qvou- 採水地：宮崎県小林市

【公式サイト】

https://nomu-silica.jp/

【Amazon公式ストア】

https://amzn.asia/d/02ToSETM

【楽天公式ストア】

https://item.rakuten.co.jp/skull-club/nomusilica/

【公式LINE】

https://page.line.me/778jzqkl

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/nomusilica_official/

【公式X】

https://x.com/nomusilica

■ 株式会社Qvouについて

株式会社Qvouは、「霧島天然水 のむシリカ」をはじめとする健康・美容関連商品の提供を通じて、人々の豊かなライフスタイルを支援しています。今後も格闘技をはじめとするスポーツ文化への支援を通じ、限界に挑戦するすべての人を応援してまいります。

- 社名： 株式会社Qvou- 所在地： 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20- 代表者： 代表取締役 久保 龍太郎- 公式サイト： https://qvou.com/