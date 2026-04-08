MKタクシーグループのカーディテイリング事業「キーパープロショップ ピカピカラボ伊勢店」が4月６日オープン

エムケイホールディングス株式会社

エムケイ石油株式会社は、三重県伊勢市の「ピカピカラボ伊勢店」を全面リニューアルし、最新設備を完備した総合カーディテイリング拠点「キーパープロショップ ピカピカラボ伊勢店」としてオープンいたしました。本店舗は、ガソリンスタンドにセルフ洗車、そして本格コーティングを手掛ける「キーパープロショップ」を併設。給油からプロの施工まで、愛車のケアがすべて完結するワンストップ施設へと進化を遂げました。なお、同社が展開するキーパープロショップとしては、上鳥羽・久御山南（以上、京都府）、西脇（兵庫県）に次いで4店舗目となります。

背景

近年、愛車を「きれいに長く乗りたい」というニーズの高まりを背景に、セルフ洗車だけでなく、プロによる本格的なコーティングや細部洗浄までを求めるお客様が増えています。一方で、日常使いでは「短時間で手軽に洗いたい」「自分のペースで仕上げたい」といったセルフ志向も根強く、洗車・美装サービスには“手軽さ”と“高品質”の両立が求められています。

こうした変化を受け、エムケイ石油株式会社は伊勢市の「ピカピカラボ伊勢店」を全面リニューアル。ガソリンスタンド機能に加え、セルフ洗車設備と、プロ施工を担う「KeePer PRO SHOP」を併設することで、給油から洗車・コーティングまでを一拠点で完結できるワンストップ体制を整えました。天候に左右されにくい施工環境や、待合・キッズルーム等の付帯設備も充実させ、お客様の利便性と満足度の向上を図ります。

また、京都・兵庫で培ったキーパープロショップの運営ノウハウを伊勢エリアにも展開することで、地域のお客様に、より身近に“プロ品質のきれい”を提供できる体制づくりを進めてまいります。

施設概要

ピカピカラボ伊勢店外観

事業所名称：

<キーパープロショップ>ピカピカラボ伊勢店

所在地住所：

〒519-0506 三重県伊勢市小俣町湯田1516-1

電話番号：

0596-65-6834

営業時間：

8:00～20:00

定休日：

1/1.2

設備概要拭き上げスペース雨を防げる拭き上げスペース給油設備

給油設備：

4台同時給油可能

超純水洗車機：

2台設置

セルフ洗車場：4ブース

・利用料金：30分 1,100円

・延長料金：10分ごと 100円

・拭き上げスペース：6台分（屋根付き）

無料設備：

・拭き上げタオル

・タイヤワックス

・ガラスクリーナー

併設するKeePer PRO SHOP概要

ピカピカラボ伊勢店のKeePer PRO SHOP外観ピカピカラボ伊勢店の内観

KeePer PRO SHOPでは、KeePerコーティング各種を中心に洗車サービスを提供しています。経験豊富なスタッフが一台一台丁寧に施工し、お客様のご要望に合わせた“キレイ”を実現します。

天候に左右されにくい施工環境に加え、施工中のお待ち時間も快適に過ごせる空間を整備しています。

施工ブース：

全天候型 2台分、

超純水手洗い洗車ブース1台分

付帯設備：

・待合室

・キッズルーム

・個室ブース（2部屋）

・ラウンジ

・無料代車 4台

サービス詳細

KeePer PRO SHOPでは、KeePerコーティング各種を中心に、以下のような洗車サービスを提供しています。

・ボディコーティング（各種KeePerメニュー）

・超純水手洗い洗車

・細部洗浄（ディテール洗車）

・車両状態に応じた最適な施工提案

キャンペーン情報キャンペーンバナー

2026年4月13日までの施工・予約を対象に、洗車・コーティング施工をご利用のお客様へ、BOXティッシュ1箱をプレゼントいたします。

さらに、楽天Car洗車・コーティング予約サイトからの事前予約でコーティングメニューを10％割引で提供いたします。

楽天Car洗車・コーティング予約サイト

https://car.rakuten.co.jp/carwash/shop/18264/

会社概要

MKタクシーグループのMK石油（旧社名 永井石油）は今年で設立69周年になります。

商号：

エムケイ石油株式会社

代表者：

中島 勇輔

設立：

昭和32年4月3日 (株式会社 永井石油として設立)

本社所在地：

京都市南区西九条東島町63番地の1

事業内容：

石油製品の販売

生保・損保

NTT代理店

自動車整備・車検・自動車販売

家電販売

住宅増改築

ブライダル 他

従業員数：

210人（アルバイト含む）

年商：

97億円（2024年度）

◆ウェブサイト＞＞ https://www.mk-group.co.jp/oil/

＜ＭＫグループについて＞

MKグループロゴ

MKグループロゴ

全国８都市で運行するハートのマークのMKタクシーを中心にハイヤー、観光バス、運行管理事業、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から評価される。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の３グループで経営。

エムケイホールディングスグループはエムケイホールディングス株式会社が持株会社となり傘下にはエムケイ株式会社、滋賀エムケイ株式会社、名古屋エムケイ株式会社、札幌エムケイ株式会社、エムケイ石油株式会社、エムケイ観光バス株式会社がある。MK西日本グループは大阪エムケイ株式会社、神戸エムケイ株式会社、関空エムケイ株式会社、福岡エムケイ株式会社、沖縄エムケイ株式会社からなる。