障がいの有無を越えて一緒にウォーキング！「スマイルチャレンジウォーク2026 in Tokyo」に協賛します

高松建設株式会社

高松建設株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：高松孝年、以下当社）は、2026年4月19日（日）にお台場シンボルプロムナード公園で開催される、一般社団法人スマイルウォーキング倶楽部（東京都千代田区、代表理事：高木真理子、以下スマイルウォーキング倶楽部）主催の「第5回スマイルチャレンジウォーク 2026 in Tokyo」に協賛いたします。

「スマイルチャレンジウォーク」とは、障がいのある方もない方も同じウォーキングコースを共に歩き、ゴールを目指すイベントです。共に歩き、同じ目標を共有することで、自然と交流が生まれ、互いの理解が深まる機会となります。

過去開催時の様子

当日は、お台場の魅力を満喫できる5.0kmコースと、ほぼ平坦で車椅子の方や小さなお子様でも安心して参加できる2.5kmコースの2種類が用意されています。また、「ストラックアウト」や体力測定もできるスマイル縁日やブース出店などのお楽しみ企画も設けられており、参加者同士の交流が生まれる仕掛けが多数用意されています。

イベントステージでは、タレントのセイン・カミュさんが司会を務め、ゲスト司会として熊切あさ美さんが出演します。ステージでは、バイオリニスト・インフルエンサーのeruさんやインクルージョンアイドルIRIS Angelによるパフォーマンスのほか、車椅子ユーザー対談やワンちゃんたちによるファッションショー、防災クイズ企画など、子どもから大人まで楽しめる多彩なコンテンツが展開されます。

過去開催時の様子過去開催時の様子

【イベント概要】

大会名：第5回スマイルチャレンジウォーク2026 in Tokyo

開催地：お台場シンボルプロムナード公園 セントラル広場

開催日：2026年4月19日（日）

スタート受付時間：9:00-10:00

参加費（当日料金）：一般(大人13歳以上)：2,500円

子ども（6歳～12歳）：1,500円

幼児（5歳まで）：無料

定員：1,000名

主催：一般社団法人スマイルウォーキング倶楽部

公式HP：https://www.challengewalk.jp/

【高松建設の取り組み】

当社は、地域社会との共生と持続可能な未来づくりを目指したCSR活動に積極的に取り組んでおります。その一環として、「スマイルチャレンジウォーク」への協賛は、多様性の尊重や共生社会の実現といった当社の価値観と深く結びついています。本イベントには2022年から継続して支援しており、地域の皆さまとともに「笑顔がつながる社会」の実現に貢献してまいりました。

また当社では、従業員の健康保持・増進を重要な経営課題と捉え、「健康経営」の推進にも取り組んでいます。本協賛は、心と体の健康づくりを応援し、笑顔あふれる社会の実現を目指すという「健康経営」の理念にも通じる活動と位置づけています。

今後も、一人ひとりが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、さまざまな取り組みを積極的に推進してまいります。

【スマイルウォーキング倶楽部について】

一般社団法人スマイルウォーキング倶楽部は、知的障がいのある方々に対し、プロのファッションモデルとしての育成を行うとともに、ウォーキングを通して社会のマナーやルール、生きる力や自信を身につける機会を提供しています。こうした取り組みを通じて、障がいの有無にかかわらず誰もが自分らしく暮らせる「ノーマライゼーション社会」の実現を目指しています。

当社はスマイルウォーキング倶楽部の理念に賛同し、今後もその活動への支援を継続してまいります。

【高松建設について】

1917年創業の総合建設会社として、マンション・オフィスビル・商業施設・医療福祉施設など幅広い建築分野において実績を重ねてきた、高松グループの中核企業です。コンサルティングから設計、施工までの一貫体制による高品質な建物づくりを強みとし、顧客の多様なニーズに応えるソリューションを提供しています。

高松グループは、「つながりで響きあい、オンリーワンの価値を生み出す」をグループパーパスとし、建築・土木・不動産に関わる全ての領域で地域のあらゆる人々の「もの」と「こころ」の幸せに貢献してまいります。