【Dify活用ウェビナー】株式会社バイタリフィ、「属人化を解消！社内マニュアルを学習させた『使える』AIヘルプデスク構築術」を2026年4月22日（水）16:00に開催

株式会社バイタリフィ

生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は2026年4月22日（水）16:00にDify活用ウェビナー、「属人化を解消！社内マニュアルを学習させた『使える』AIヘルプデスク構築術」を開催致します。

ウェビナー概要

近年、生成AIの社内導入が進み、様々な企業でAI活用の検証・利活用が進んでいます。その中で、社内ヘルプデスク、FAQ対応の自動化、社内問い合わせの削減といった取り組みを進めている企業様が増えています。

しかし実際には、「回答が不正確で使われない」、「PoC止まりで終わっている」といった“実運用の壁”に直面しているケースが多く見られます。

本ウェビナーでは、こうした課題に対し、なぜ社内AIヘルプデスクは使われなくなるのか、実運用で失敗する構造とは何かを体系的に解説し、実際のデモを通じて「再現性のある構築方法」をご紹介します。

生成AIのSaaS開発や受託開発で培った知見を凝縮した実践的な内容となっておりますので、社内のDX推進や業務効率化などの担当者様は、ぜひこの機会にご参加ください。

お申し込みはこちら :https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260422

こんな方におすすめです

・社内のDX推進・業務効率化を担当している方

・社内からの問い合わせ対応に追われている方

・業務の「属人化」を解消したい方

・過去の生成AI導入がPoC（検証）止まりで終わってしまった方

・DifyでどのようなAIアプリが作れそうかヒントを得たい方

セミナー内容

・課題提起

・使われるための設計思想

・Difyによる実現アプローチ

・デモ紹介



登壇者

株式会社バイタリフィ 営業統括部 リーダー 中野 大地

大学卒業後、食品企業の営業担当として従事し、その後ITの力に魅せられバイタリフィにジョイン。様々な業種におけるアプリやシステム開発、自社SaaSであるAIチャットボットサービス等の提案営業を中心に担当。お客様の業務理解と課題抽出、最適なソリューション提案を行い信頼を築いてきた。最近では、生成AIを用いた受託開発やDify環境構築支援の提案をメインに取り組んでいる。

■ 開催概要

タイトル ：属人化を解消！社内マニュアルを学習させた『使える』AIヘルプデスク構築術

日程 ：2026年4月22日(水)16:00～17:00

会場 ：オンライン開催（Zoom）

費用 ：無料

定員 ：100名

主催 ：株式会社バイタリフィ

※当日はzoomを使用いたします、ウェビナー開始までに閲覧できるようご準備ください。

※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。

※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。

お申し込みはこちら :https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260422

■会社概要

商号 ：株式会社バイタリフィ

（https://vitalify.jp/）

代表者 ：代表取締役 板羽晃司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F

設立年月 ：2005年9月

サービス１.：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）

サービス２.：AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）

■本件の問い合わせ先

株式会社バイタリフィ 担当：島貫

お問い合せ先：03-5428-6346

https://vitalify.jp/contact/