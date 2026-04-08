「Lypo-C」、5月1日（金）より「Cosme Kitchen」および「Biople」 全店舗にて販売開始。数量限定の特別セットも同時発売

株式会社スピック

株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田崇行）は、リポソーム型ビタミンCサプリメント「Lypo-C（リポシー）」およびスキンケアブランド「Lypo-C SKINBEAUTY」を、ナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」「Biople（ビープル）」「Biop（ビオップ）」※の全店舗およびWEB STOREにて、2026年5月1日（金）より販売開始いたします。また、販売開始を記念し、「Lypo-C」の人気製品を組み合わせた数量限定の特別セットも発売いたします。

「Lypo-C」はこれまで、医療機関やサロン、専門店などを中心に展開してきました。本取り組みは、「Lypo-C」にとってブランド初となる大型セレクトショップでの常設展開となります。ウェルネス感度の高い生活者が集う「Cosme Kitchen」「Biople」での展開を通じて、「Lypo-C」はサプリメントを単なる栄養補給ではなく、“ウェルネスライフスタイルの一部”として提案してまいります。

今後も「Lypo-C」は、毎日の健康習慣を“ウェルネスリチュアル”として提案し、健康を日常のライフスタイルとして取り入れる新たなウェルネス文化の創出を目指します。

※各ブランドによりお取り扱い商品が異なります。

販売開始を記念した「Cosme Kitchen」「Biople」限定セット（数量限定）

発売日：2026年5月1日（金）

◆ Lypo-C ウェルネスリチュアルセット6,444円（税込）

セット内容：Lypo-C Vitamin C（11包入）Lypo-C Vitamin C＋D（11包入）Lypo-C SKINBEAUTY ファースト グロウエッセンス（2包）

Lypo-Cの人気2種をしっかり試せる限定セットで、毎日の美容と健康を内側からサポートします。さらに数量限定で、「Lypo-C SKINBEAUTY」先行美容液2包をプレゼント。これからLypo-Cを始めたい方にも、すでにご愛用中の方にも嬉しい特別なセットです。

◆ Lypo-C スターターセット 2,999円（税込）

セット内容：Lypo-C Vitamin C（11包入）Lypo-C Vitamin C＋D（2包）

Lypo-Cを気軽に始めたい方におすすめの限定スターターセット。毎日の美容と健康を内側からサポートしながら、まずは試してみたい方にぴったりのセットです。



お取り扱い商品

発売日：2026年5月1日（金）

【Lypo-C】

◆Lypo-C Vitamin C

30包入 ／ 7,776円（税込）11包入 ／ 2,999円（税込）

◆Lypo-C Vitamin C＋D

30包入 ／ 8,964円（税込）11包入 ／ 3,445円（税込）

※「Biop」でのお取り扱いは Lypo-C Vitamin C 11包入・ Lypo-C Vitamin C＋D 11包入のみとなります。



【Lypo-C SKINBEAUTY】

◆Lypo-C SKINBEAUTY ファースト グロウエッセンス

28包 ／12,320円（税込）7 PURE DROPS KIT（7包）／ 3,410円（税込）

※ 「Biople」ではLypo-C SKINBEAUTY 28包のお取り扱いはございません。

※ 「Biop」ではLypo-C SKINBEAUTY のお取り扱いはございません。

株式会社マッシュビューティーラボ コメント

ナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップとして、ビタミンCがもつさらなる可能性を、インナーケア・スキンケアアイテムのひとつの選択肢としてお届けしたいという想いから、導入に至りました。

また今のトレンドでもある「肌と心はつながっている」という考え方のもと、私たちはこれまでスキンケアと同様に、インナーケアの重要性も継続して発信してきました。

今回、Lypo-Cからスキンケアラインが誕生したことをきっかけに、多くのファンに支持されているインナーケアとあわせて取り入れることで、内側と外側からのトータルケアを実現できると考え、導入を決定しました。

「Cosme Kitchen」について

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

「Biople」について

「いつも、健やかで美しいわたしに。」

この先どんな時代がこようとも、カラダとココロが健やかで美しくあり続けるために。

Biopleは、ナチュラル＆オーガニックのセルフケアアイテムを、アウトサイドからインサイドまで幅広く取りそろえたセレクトショップです。

「Biop」について

立ち寄るお店で、からだは変わる。

私たちは、毎日をあわただしく過ごすあなたの、健康のお手伝いをするためにいます。

未来のあなたのからだを想う原料にこだわったナチュラルサプリや、オーガニックな食品を取り揃えています。

「Lypo-C」（リポ・カプセル）は、吸収率にこだわり、リポソーム技術を活用して開発されたサプリメントブランドです。この技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。Lypo-Cは、ビタミンCの体外へ排出されやすい性質を考慮し、リポソーム化によりその吸収効率を向上させることを目指しました。

2015年の発売以来、医療現場をはじめ、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、医療機関やサロン、専門店などを中心に日本全国3,500店以上*で取り扱われています。

*2026年3月末時点

Lypo-C 公式ショップ：https://lypo-c.shop/

Lypo-C SKINBEAUTYは、サプリメントブランド「Lypo-C」が培ってきた「届ける技術」を応用し、肌に必要な成分を角層まで届けることを目指したスキンケアブランドです。

Lypo-C SKINBEAUTY公式サイト：https://lypo-c.shop/collections/skinbeauty

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、サプリメント、クリニック、スポーツ、ライフスタイルなどの領域を横断し、ウェルネス事業を展開する企業です。

株式会社スピック：https://spic.com