法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」、高精度・高速運用を支えるOpenAI最新モデル「GPT-5.4」と軽量版「mini／nano」に対応

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）は、法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」において、OpenAIが発表した最新AIモデル「GPT-5.4」および軽量モデル「GPT-5.4 mini／nano」の提供を開始しました。用途に応じてモデルを使い分けることで、専門性の高い業務支援の品質向上と、日々の業務における応答スピード・運用効率の両立を目指します。

■GPT-5.4／GPT-5.4 mini／nano 対応の背景

企業における生成AI活用は、提案書・報告書などの文書作成支援だけでなく、社内データの検索・要約、問い合わせ対応、開発業務支援などへ急速に広がっています。一方で、現場では「複雑な検討ほど高い精度が必要」「日常的な定型業務はスピードとコスト効率が重要」といった、用途ごとに求められる要件が異なります。

HEROZは法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」で最新モデルへの迅速な対応を継続し、お客さまにより高い生産性と専門性の高い業務支援を提供してまいります。

■GPT-5.4について

GPT-5.4はOpenAIが発表した最新の大規模言語モデルです。文章生成、推論、コーディング等の幅広い用途において、実務での使いやすさや安定した回答品質の向上が期待されます。「HEROZ ASK」では、複数条件を含む依頼や、論点整理が必要な業務などでの活用を想定しています。

＜主な特長＞

・複雑な依頼への対応力向上（条件の整理・論点の明確化を支援）

複数の前提や制約を含む依頼に対して、要点を整理しながら回答を組み立てることが期待されます。提案書の骨子作成や、検討事項の洗い出しなど、精度が求められる業務の品質向上を支援します。

・安定したアウトプットによる、業務で使える回答品質を後押し

書式や観点の統一、回答の一貫性が求められる場面において、成果物として使える形に整えることを目指します。社内外向け文書の下書きや、ナレッジ整備などでの活用を想定しています。

・専門性の高い業務支援への適用

調査・整理・文書化を伴う業務において、担当者の作業負担を軽減し、判断や確認など本来業務に集中できる環境づくりに貢献します。

■GPT-5.4 mini／nanoについて

GPT-5.4 mini／nanoは、軽量で取り回しのよいモデル群として位置づけられます。定型的な処理や回転数の多い業務において、応答スピードや運用効率を重視した活用が期待されます。「HEROZ ASK」では、短文の要約・分類、一次回答の下書きなど、日常業務の負担軽減につながる用途での活用を想定しています。

＜主な特長＞

・日常業務での高速な下書き・整理を支援

問い合わせ一次対応のたたき台作成、短文の要約、要点抽出など、頻度の高い業務をスピーディーに支援します。

・大量処理・反復作業の効率化に適した選択肢

社内の文書整理、分類、定型文生成など、反復度の高い業務で活用することで、現場負担の軽減を目指します。

・用途別運用による、業務全体の最適化

精度重視の業務はGPT-5.4、スピード重視の業務はmini／nanoといった使い分けにより、業務特性に応じた運用を可能にします。

■想定される活用シーン

・営業・企画：提案書の骨子作成、比較整理、議事メモの要点化

・管理部門：社内規程・手順書の整備、問い合わせ対応文の下書き

・IT・開発部門：仕様検討の論点整理、調査メモ作成、コード作成・レビュー補助

・全社共通：社内データの検索・要約・翻訳、ナレッジの整理

■今後の展望

今後も「HEROZ ASK」で利用できるChatGPT、Claude、Geminiの最新モデルへの対応に加え、お客様のニーズを反映させながら、使いやすさにこだわった機能アップデートを計画しています。「HEROZ ASK」は、企業や現場のニーズを迅速かつ的確にとらえ、組織の生成AI導入だけに留まらず、生成AIの利活用が定着し、専門性の高い業務においても実践的に活用されるまでを伴走するAI SaaSとして進化していきます。

■「HEROZ ASK」とは

HEROZが提供する生成AI SaaSで、ChatGPTやGemini、Claudeの生成AIを活用し、社内に存在する様々なデータの検索・要約・翻訳や、音声データを活用した議事録作成、OCRやDeepResearch機能などにより、あらゆる業務の生産性を向上します。導入企業・団体は300社を突破し、教育現場、建設業界、製造業界、IT業界など多岐にわたる分野や業界で活用、これからも進化を続けます。

URL：https://herozask.ai/

【HEROZについて】

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役CEO 林 隆弘

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/