セミナー開催「攻めのブランディングを支える守りのDX - ガイドライン違反を即座に捉える広報＆広告の連携術」

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は2026年4月21日（火）にビルコム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役兼CEO：太田滋）と「攻めのブランディングを支える守りのDX - ガイドライン違反を即座に捉える広報＆広告の連携術」セミナーを開催します。

セミナー概要

SNSの普及や情報のデジタル化により、企業ブランドはかつてないほどのリスクに晒されています。広告が意図しない不適切なサイトに掲載されるリスク、そして自社のガイドラインに抵触するような報道を見逃すリスク。これらは一度発生すれば、長年築き上げた信頼を一瞬で失墜させかねません。

本セミナーでは、国内最大級のアドベリフィケーションベンダーであるMomentum社と、広報DXを推進するビルコム社が登壇。

第一部では、広告出稿時のブランドセーフティを確保し、広告費の搾取やブランド毀損を防ぐ最新手法を公開。第二部では、PR Analyzerを活用し、膨大な報道記事の中からガイドライン違反を自動で発見し、リスク対応を迅速化させる「攻めの広報体制」の構築法を解説します。

タイムテーブル

セミナー詳細

- 11:00～ オープニング- 11:05～ 第一部：Momentum株式会社「広告運用における『意図しないブランド毀損』を防ぐには」- 11:25～ 第二部：ビルコム株式会社「広報の『守り』を自動化する：ガイドライン違反記事の即時検知 ～事例紹介：Ubie社の取り組みに学ぶ、リスク対応の迅速化（キーワード設定と通知の自動化）～」- 11:45～ 質疑応答・クロージング「広告×広報の連携で実現する、一貫性のあるブランド保護」※プログラムは変更になる可能性がございます。- 日時 ：ライブ配信 2026年4月21日（火）11:00～12:00アーカイブ配信 2026年4月28日（火）11:00～12:00- 開催方法：オンライン（お申し込み後、視聴URLをご案内）- 主催：ビルコム株式会社、Momentum株式会社

お申し込みはこちら：https://campaign.m0mentum.co.jp/260421seminar

登壇者紹介

ビルコム株式会社 PR Analyzer事業本部 高橋 憲一郎 氏

セミナー企画・講師を担当し、延べ広報・PR1,000名以上のご担当者に対し、効果測定の設計やレポーティング、データ活用に関する情報提供をおこなう。

前職では代理店・事業会社にてデジタルマーケティングを約10年間経験、述べ300社以上のデジタルマーケティングを支援。

Momentum株式会社 VPoM 竹島 康弘

株式会社アイスタイルに新卒入社/法人営業としてキャリアをスタート。

その後Web関連の事業会社で経営企画・子会社経営に携わりAI領域の新規サービスのローンチ、既存事業の売り上げ拡大を行う。さらに三菱商事グループ企業でDX事業のマーケティング・経営企画を経て2021年Momentumに入社。マーケティング・Bizdevに携わる。現在はVPoMとしてマーケティング、PR領域を統括。

ビルコム株式会社について

ビルコム株式会社は、統合型PRソリューション、クラウド型PR効果測定ツール「PR Analyzer(R)」、広告主・広告会社と媒体社をつなぐマッチングプラットフォーム「メディアデータオンライン（MDO）」を展開するPR Tech(R)カンパニーです。データとテクノロジーを活用して、事業に貢献するための広報・PR活動を支援します。2026年3月より、株式会社サニーサイドアップグループに参画し、PR Tech領域を担う中核企業として、グループシナジーを活かしたサービス提供を推進しています。

URL：https://www.bil.jp/

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp