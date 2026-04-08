「トワニー　ララブーケ」から“うるおい膜密着リップ”が誕生「ルージュブルーム」2026年4月11日（土）発売

株式会社カネボウ化粧品

トワニー ブランドサイト：https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/)

大人女性をブーケのように彩るポイントメイクシリーズ「トワニー ララブーケ」は、潤みのある透明感としっかり発色のバランスで肌を引き立てる口紅・唇用美容液「トワニー ララブーケ ルージュブルーム」を、2026年4月11日（土）より発売いたします。

ブーケをつくるように楽しく仕上げていくメイクアップ 「ララブーケ」

華やかさ、可愛さで、人々を魅了するブーケ。

時間をかけて丁寧につくり込んでいくプロセスはまるでメイクのよう。

トワニーのメイクアップシリーズ「ララブーケ」のコンセプトは「Make-de-Bouquet (メイク・ド・ブーケ)」。まるでブーケをアレンジするように、好みやメイク観、なりたい印象に合わせてアイテム、色、質感を自由に組み合わせ、一人ひとりが異なる美しさをつくりあげる。そんな大人の女性のためのブランドとして、デビュー以来、多くのお客様に愛されてきました。そんな「ララブーケ」から、この度リップを新発売いたします。

今回登場する「トワニー ララブーケ ルージュブルーム」は、とろけてピタッと密着するうるおい膜で、均一で濃密なツヤ仕上がりを叶えるリップです。朝露に濡れて生命力を増し、一段と華やぐ花々のように唇を彩ります。全10色展開で、その人だけが持つ輝きを与えます。

【商品詳細】

潤みのある透明感としっかり発色のバランスで、

肌をより一層引き立てる、「うるおい膜密着リップ」

2026年4月11日（土）発売

トワニー ララブーケ ルージュブルーム

全10色 各4,180円（税込）

【商品特長】

●とろけてピタッと密着するうるおい膜。均一で濃密なツヤ仕上がり。

濃密なセラムリッチヴェールCP（保湿）※が溶け出すバームメルト処方。均一な厚膜が唇の縦シワを目立ちにくくして、うるおってツヤのある美しい唇に魅せます。

イラストはイメージです

※ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／べヘニル）、ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／べヘニル）、スクワラン

【カラーラインナップ】

01 アンティークローズ

オールドローズのやすらぎ

自然に溶け込む上品でシックなローズベージュ

02 ペタルローズ

ベゴニアの片思い

可憐に咲くピュアな花びらのような明るいピンクローズ

03 カシスローズ

ベルガモットの魔法

透け感がありながらひと塗りで華やぐ気品のカシスローズ

04 ダスティピンク

風に寄り添うサマーチェリー

あたたかみと透明感のあるくすみ系大人ピンク

05 ブロッサムベージュ

うつむくフリージア

ナチュラルな血色感ある唇にみせるピンクベージュ

06 アプリコットベージュ

マリーゴールドのうたた寝

ほんのり透けるヌーディでヘルシーなオレンジベージュ

07 ハニーブラウン

夕焼けに染まる金木犀

ハニーカラーが溶け込み光に映える深みのあるブラウン

08 サニーレッド

赤いスイートピーの旅立ち

抜け感とフェミニンさを併せ持つ使いやすいニュートラルレッド

09 ロゼブラウン

アンバーダブルショコラの贈り物

深みのあるブラウンにほんのりロゼをきかせたローズブラウン

10 ルビープラム

待ちわびたエルダーベリー

奥行と深みで存在感を引き出すプラムローズ

【さらにリップメイクを格上げするララブーケの関連商品】

■ララブーケ リップライナー

全4色 各1,650円（税込）※ホルダー別売

唇の輪郭を美しく整え、シルキーな唇を演出。

やわらかくなめらかなテクスチャーでしっかり発色し、にじまず色が長持ちします。

■ララブーケ リップライナー ホルダー

1,650円（税込）※リップブラシ付

カラー（全4色）

左から）PK-01 スウィートピンク 歌い続ける百日紅 RS-01 エターナルローズ 坂の上に咲くクルクマ RD-01 トゥルーレッド 遅咲きのアネモネ BE-01 パーフェクトベージュ 夜空を見上げるアストランティア

■ララブーケ グロストリートメント

2,750円（税込）

ふっくら艶やかにうるおうトリートメントグロス

ピタッとフィットして、ふっくらとした立体的な唇に導き、なめらかなテクスチャーで、艶やかな光沢感を演出。

エモリエント効果でうるおいを閉じ込め、唇を乾燥から守ります。

トワニーブランドについて

トワニーは、1996年の誕生時より一日、一月、一年、一生という“美しさのリズム”に着目し、一人ひとりの肌や美への想いに寄り添い、適切な美容プランを提案しております。

お近くの店舗は、トワニーブランドサイト『店舗検索』からお探しいただけます。

https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/