【女性の健康課題を実装へ】女性の健康課題解決プログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、健康経営優良法人2026の認定発表（3月10日）を受け、女性の健康課題を「制度・理解」で終わらせず、課題把握からプログラム提供までを運用として実装する「女性の健康課題解決プログラム」の提供を開始しました。

産業医・保健師と連携し、職場で起きている課題を整理したうえで、当社が個人情報を保持しない形で組織単位の傾向を把握し、課題に合わせたオンラインフィットネス、ナレッジコンテンツ、オンラインセミナーを提供します。

女性の健康課題を現場で扱える形に落とし込み、健康経営の形骸化を防ぎます。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。当社は個人情報を保持しない前提で運用し、個人を特定しない形で組織単位の傾向把握と支援提供を行います。

提供開始の背景

健康経営は、認定取得が目的化すると「やったことの列挙」になりやすく、職場での理解不足や相談しづらさが残ることで、欠勤・離職・プレゼンティーイズムの前段となる課題が放置されるケースがあります。

健康経営優良法人2026の認定発表を契機に、女性の健康課題がより具体的に取り上げられ、企業としても「何を整備し、どう運用するか」が問われやすい局面に入っています。一方で、現場では次の課題が起きがちです。

対象テーマが広く、何から着手すべきか優先順位が決められない

管理職の理解が追いつかず、相談や就業配慮が属人的になる

研修を実施しても、日常の行動や運用に落ちず効果が残らない

本プログラムは、課題把握→打ち手→継続運用までを一体で整備し、女性の健康課題を健康経営の実装テーマとして回すことを目的とします。

プログラム概要（課題把握→オンライン支援→継続運用）

本プログラムは、産業医・保健師等の産業保健体制と連携し、女性の健康課題を職場運用として整備し、個人が特定されない形で支援を提供します。

提供内容

課題の整理と把握（産業医・保健師と連携）

- 産業医・保健師等と連携し、職場で起きている課題を整理- 当社は個人情報を保持しない前提で、組織単位の傾向として把握- 課題の優先順位を設定し、次に打つべき施策を明確化

オンラインフィットネス（個人特定なしで提供）

- 参加者を個人特定しない形で、職場で参加しやすいオンラインプログラムを提供- 一律メニューではなく、課題の優先順位に合わせて内容を設計- 継続しやすい頻度・時間で運用できる形に整備

ナレッジコンテンツ提供（理解を共通言語化）

- 女性の健康課題を、職場で扱える言葉と判断軸に翻訳したコンテンツを提供- 管理職・従業員で理解差が出やすい論点を整理し、共通言語を整備- 制度や配慮が「運用として回る」ための前提知識を揃える

オンラインセミナー（参加しやすい導線を整備）

- 関心層が参加しやすい形でオンラインセミナーを実施- 単発で終わらせず、運用の中に組み込めるテーマ設計を行う- 希望者が参加しやすい導線設計（周知・申込・参加方法）を整備

運用指標（例）

- 参加率、継続率（オンライン施策の運用指標）- コンテンツ閲覧・受講状況（運用指標）- 相談導線の利用状況（個人特定しない集計）

期待できる経営インパクト

女性の健康課題を運用として定着

研修・啓発で終わらせず、継続運用に落とし込み、形骸化を防止します。

欠勤・離職・プレゼンティーイズムのリスクに先回り

課題把握と支援導線を整備し、悪化前の対応につなげます。

管理職対応の属人化を抑制

共通言語と運用導線を整え、判断のブレと対応遅れを減らします。

健康経営の説明可能性を向上

運用指標（参加率・継続率等）を残し、取り組みの進捗を整理できます。

導入の流れ

- 事前ヒアリング（課題仮説、体制、対象範囲の確認）- 産業医・保健師等との連携方針整理（役割分担、情報取扱い）- 課題の優先順位付け（組織単位の傾向整理）- プログラム設計（オンラインフィットネス、コンテンツ、セミナー）- 運用開始（周知・参加導線整備、実施）- 参加率・継続率等を定点で確認し、内容と運用を改善

本プログラムについて

本プログラムは、女性の健康課題を産業医・保健師等と連携して整理し、当社が個人情報を保持しない運用のまま、オンラインフィットネス、ナレッジコンテンツ、オンラインセミナーを組み合わせて支援する実装型のプログラムです。

初回の情報交換では、課題整理の観点、優先順位付け、提供メニューの組み合わせ例、運用設計（周知・参加導線・継続設計）のたたき台まで提示します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)