- 青森の“旬”と“彩り”を、新青森駅で出会う新しいかたちに

株式会社JR東日本青森商業開発

株式会社JR東日本青森商業開発（本社：青森県青森市柳川一丁目2番3号、代表取締役社長：真壁 まり子）が運営する新青森駅ビル「あおもり旬味館」は、2010年12月から15年以上にわたり青森の玄関口として親しまれてきました青森県産品ショップ「あおもり北彩館」を、4月11日（土）にリニューアルオープンします。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

【店舗概要】

名 称： あおもり北彩館 新青森駅店

業 態： おみやげ・特産品

営業時間： 9：00～19：00

※季節によって営業時間が異なる場合がございます。

電話番号： 017-752-6161

website ： https://www.hokusaikan.com/

【施設概要】

施設名 ： 新青森駅ビル「あおもり旬味館」

所在地 ： 〒038-0003 青森県青森市石江高間142-2

営業時間： 9:00～19:00（一部店舗により異なる）

website ： https://syunmikan-abc.com/

【店舗配置図】 新青森駅ビル「あおもり旬味館」1階

※本プレスリリースに掲載する内容は、2026年4月8日時点の内容となります。今後、変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。